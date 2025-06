10 consejos para criar hijas e hijos con conciencia antirracista

Educar a nuestras hijas e hijos para vivir en un mundo más equitativo requiere hablar sobre el racismo. No basta con decir «todos los seres humanos son iguales», necesitamos explicar por qué no todos somos tratados de igual manera. Criar a los niños con una conciencia antirracista significa enseñarles a identificar los errores de la sociedad, tomar una posición y actuar con responsabilidad. Aquí hay 10 consejos para ayudarte a comenzar este viaje.

1. Habla del racismo desde la infancia

No es un tema «de adultos». Las niñas y los niños notan las diferencias y reproducen prejuicios desde muy temprano. No hablar de racismo no los protege. Por el contrario, los deja sin herramientas para entender el mundo. Usa ejemplos cotidianos, cuentos, juegos y películas para nombrar y cuestionar lo que ven.

2. Nombra las cosas por su nombre

No digas «esa persona de color», «ese chico moreno» o «esos países pobres». Habla de personas negras, racializadas, migrantes o indígenas. Usa las palabras adecuadas y explícales por qué es importante nombrar sin miedo ni eufemismos.

3. Valora y muestra diversidad real

Rodea a tus hijas e hijos de libros, series, películas, juguetes y referentes que no sean siempre blancos. Asegúrate de que vean personas negras, asiáticas, latinas, gitanas, indígenas… como protagonistas, no solo como acompañantes o víctimas.

4. Cuestiona estereotipos con ellas y ellos

Cuando aparezcan frases como “parece un ladrón”, “es muy exótica” o “vienen a quitarnos el trabajo”, no las dejes pasar. Pregunta de dónde sale esa idea, qué sentido tiene, qué consecuencias tiene repetirla. Ayúdales a pensar de forma crítica.

5. Escucha a las personas racializadas

No seas tú quien siempre explique el racismo: lee, escucha y comparte voces negras, gitanas, indígenas, latinas. Enseña a tus hijos e hijas a respetar esas voces, a no interrumpirlas, a no dudar siempre de lo que cuentan y a no apropiarse de sus luchas.

6. Corrige tus propios sesgos

La crianza antirracista empieza por una revisión honesta de nuestras actitudes. ¿Te sientes incómoda con ciertas culturas? ¿Asumes cosas por el aspecto de alguien? Tus hijas e hijos aprenden más de lo que haces que de lo que dices. Sé coherente.

7. Acompaña, no impongas

Educar con conciencia antirracista no es solo dar lecciones: es abrir preguntas, dejar que duden, que se equivoquen y que descubran. Acompáñales en ese proceso con paciencia, sin burlas ni castigos cuando digan algo problemático. Aprovecha para dialogar.

8. Actúa frente al racismo cotidiano

Si presencias una discriminación en la escuela, en el parque o en una serie infantil, no te quedes en silencio. Muéstrales que el antirracismo se demuestra también con acciones: hablar con el colegio, escribir una queja, cambiar de canal o poner límites.

9. Cuida su entorno

Elige espacios educativos, culturales y sociales donde la diversidad se respete y se celebre, no solo donde “toleran” lo diferente. Las niñas y los niños necesitan crecer en ambientes donde la igualdad no sea un eslogan, sino una práctica real.

10. Transforma el amor en compromiso

El amor por tus hijas e hijos no basta si no luchas también por el mundo en el que crecerán. Educar con conciencia antirracista es comprometerse con una sociedad más justa para todas las personas, incluso si eso implica incomodar.

Criar con conciencia antirracista es un proceso continuo y muchas veces, poco gratificante. No hay tener todas las respuestas, hay atreverse a hacer las preguntas correctas y caminar con tus hijos e hijas. Porque la infancia libre de racismo se construye día a día.

Redacción Afroféminas

