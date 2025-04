La ley de tierras adoptada el 24 de enero por Sudáfrica ha provocado la ira de Donald Trump, quien acusa al país de «discriminación racial» contra la minoría blanca. Sin embargo, para entender las cuestiones que rodean este texto, debemos remontarnos a la Historia, marcada por un continuo despojo de tierras por parte de los colonos blancos. La politóloga Marianne Séverin describe los principales capítulos de una lucha muy prolongada.

La sucursal Hlanganani de Abahlali base Mjondolo en Salt Rock, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, está generando vida y medios de subsistencia para su comunidad en que tierras antes eran improductivas y estaban infrautilizadas. Foto: Panafricanismo hoy

Los desafíos a los acuerdos comerciales, la retirada de la ayuda estadounidense, el boicot a la presidencia sudafricana del G20 y la propuesta de acoger a los agricultores afrikáneres que deseen emigrar a Estados Unidos: Donald Trump se ha esforzado estas últimas semanas por castigar a Sudáfrica tras la adopción de una nueva ley de tierras para “promover la inclusión y el acceso a los recursos naturales”, la cual permite, en nombre del interés general, expropiaciones sin compensación financiera de tierras abandonadas.

Tal vez esa ira —real o fingida— deba entenderse como la influencia de Elon Musk y Peter Thiel, dos grandes empresarios antiliberales muy cercanos al presidente estadounidense, que crecieron en los regímenes del apartheid de Sudáfrica y Namibia. O quizá como resultado de un intenso lobby por parte de un movimiento afrikáner revanchista, muy activo en Europa y Estados Unidos, que invoca un supuesto «apartheid inverso». O incluso como un pretexto para sancionar decisiones políticas internacionales.

Pero más allá de los excesos estadounidenses —fruto de una «campaña de desinformación y propaganda», denunciada el 8 de febrero por un comunicado del Ministerio sudafricano de Asuntos Exteriores—, la nueva ley de tierras es, dentro de Sudáfrica, criticada más bien por su tibieza y su incapacidad para redibujar profundamente la geografía heredada del apartheid. La reparación de las injusticias territoriales, que siempre ha estado en el centro de la lucha contra el régimen de segregación racial, es, de hecho, muy difícil.

Marianne Séverin, investigadora asociada del laboratorio científico “Áfricas en el Mundo” (LAM) en Burdeos, al suroeste de Francia, es especialista en el contexto político sudafricano. Es autora de una tesis sobre las redes del Congreso Nacional Africano (ANC).

«Los afrikáneres eliminaron la competencia de los agricultores negros»

–Nathalie Prévost: ¿Puede contarnos un poco sobre la historia de la política agraria de Sudáfrica, en particular sobre las Leyes de Tierras Nativas de 1913 y 1936, que limitaron las tierras de los africanos no blancos a sólo el 8 % y luego al 13 % del territorio sudafricano?

Marianne Séverin: Tenemos que remontarnos más allá del apartheid, hasta el final del periodo colonial y la rivalidad entre los descendientes de los colonos holandeses y los británicos. La Segunda Guerra Anglo-Bóer, de 1899 a 1902, terminó a favor de los británicos, con un tratado de paz que expresaba la voluntad de reconciliar a la población blanca y consolidar su control político y económico sobre el país, en detrimento, claro está, de la mayoría africana. Era una forma de proteger los intereses de los afrikaners y, al mismo tiempo, asegurar mano de obra barata para la expansión minera e industrial que siguió al descubrimiento, entre mediados y finales del siglo XIX, de minas de oro y diamantes.

La Unión Sudafricana se creó el 31 de mayo de 1910. Supuso la unión de las dos comunidades blancas, a las que se asignó más del 90 % de la tierra gracias a las primeras leyes discriminatorias, como la Ley de Tierras Nativas de 1913.

-Expulsados de sus tierras y confinados en reservas, los agricultores africanos se convirtieron en una fuerza laboral para los agricultores blancos.

Sí. Se convierten en mano de obra agrícola, mano de obra minera, luego en amas de casa, sirvientas . De hecho, una fuerza laboral al servicio de la población blanca. ¡Privados de tierra, no tienen otra opción ! Además, la apropiación de tierras por parte de los afrikáneres eliminó la competencia de los agricultores negros.

El objetivo de crear la Sudáfrica moderna fue desarrollar los intereses agrícolas y comerciales de los blancos, especialmente los afrikáneres. La ley de 1913 prohibía a los africanos comprar o vender tierras fuera de las reservas.3donde ahora están confinados. Obviamente, esto plantea muchos problemas para los africanos en su vida diaria. A algunos, por ejemplo, se les niega el acceso a las tumbas de sus familiares enterrados en tierras que ahora pertenecen a la gente blanca.

El CNA nació al mismo tiempo, en 1912. Se le llama » el CNA de los padres fundadores «. Cuando los reinos bantúes fueron derrotados por los colonos, los negros educados comprendieron la necesidad de organizarse para exigir una nación africana más grande en Sudáfrica y denunciar las leyes raciales. La tierra fue su primera batalla. Se puede criticar al ANC por muchas cosas , pero la redistribución de la tierra siempre ha sido su lucha.

-¿Qué cambios trajo consigo el apartheid?

En 1949, el régimen del apartheid llegó al poder y, en 1950, adoptó una batería de leyes para garantizar la pureza racial, la separación física de las poblaciones, la dominación política y el control de la población. Ese mismo año, una ley determinó las zonas geográficas en las que los sudafricanos debían vivir en función del color de su piel. Con esta ley se expropia a africanos, mestizos e indios en beneficio de los blancos. A partir de 1950, si eras africano y vivías en lo que las autoridades consideraban una zona blanca, te obligaban a mudarte.

En esos años se aprobaron tres leyes importantes: en 1950, la de delimitación de zonas geográficas ; en 1951, sobre la legislación discriminatoria en el campo, que limita la capacidad y la voluntad de los africanos de mantener una existencia agrícola independiente fuera de las reservas ; y en 1954, la Ley Nativa, que restringió el número de africanos en las zonas urbanas: los africanos ya no podían vivir en centros urbanos considerados zonas blancas.

La Ley de Tierras no se refiere únicamente a las tierras agrícolas. Gestiona todo el espacio, rural y urbano. Y a cada grupo se le asigna una proporción en función del color de su piel y su origen étnico. Tras la creación de los bantustanes en las décadas de 1960 y 1970, los sudafricanos negros perdieron su nacionalidad cuando algunos bantustanes se independizaron. Desde entonces, Sudáfrica ya no fue considerada blanca. Para los no blancos ya no hay libertad de movimiento: se necesita un pase para desplazarse.

-Tras la caída del apartheid en 1994, se aprobó una ley sobre la restitución de los derechos territoriales a las personas desposeídas de sus propiedades después del 19 de junio de 1913. Esta ley también prevé la reforma de la tenencia de la tierra en los antiguos bantustanes y una redistribución que permite la adquisición de tierras con el apoyo de subvenciones públicas. ¿Qué cambió esta ley?

Esta ley de 1994 no estaba muy bien elaborada. Ha habido debates dentro del ANC . Este último no es un partido político homogéneo. Hay diferentes corrientes de opinión, algunas más populistas y otras más razonables, que creen que Sudáfrica debe ser de todos. El ejemplo de Zimbabue4, que se les repite constantemente, también ha llevado al CNA a permanecer muy cauteloso.

La redistribución de tierras no ha sido efectiva. Los blancos no necesariamente querían vender, y cuando lo hacían, los precios eran altos. Y cuando los agricultores negros pudieron adquirir estas tierras, a veces, debido a la falta de experiencia, no hicieron un buen trabajo. También fue muy difícil para quienes decían beneficiarse de las disposiciones de la Ley de Restitución de Tierras demostrar su desposesión en 1913. Y además había corrupción en los subsidios públicos otorgados para la adquisición de tierras. En la actualidad, el 72 % de las tierras agrícolas todavía está en manos de agricultores blancos (en comparación con el 87 % después de la ley de 1936). ¿Entendéis el malestar que sentimos cuando oímos a Donald Trump decir que estamos expropiando a los afrikaners ? En resumen, esta ley no ha producido grandes efectos. Se ha hablado mucho y se ha hecho poco. Y algunas de las tierras puestas a la venta ni siquiera eran cultivables.

-¿Cuál era la visión del ANC sobre este tema?

La Carta de la Libertad, escrita en 1955 por el CNA , es el corazón mismo de la Constitución sudafricana. Esto es lo que proclama: “¡ La tierra debe ser repartida entre quienes la trabajan !” Es necesario eliminar las restricciones raciales a la propiedad de la tierra y redistribuir toda la tierra entre quienes la trabajan para erradicar el hambre y la falta de tierras. El Estado debe ayudar a los agricultores proporcionándoles herramientas, semillas, tractores y presas para preservar el suelo y ayudar a los agricultores ; Se garantiza la libertad de circulación a todos aquellos que trabajan la tierra ; toda persona tiene derecho a ocupar la tierra que elija ; la gente no será privada de su ganado ; Se abolirán los trabajos forzados y las granjas penitenciarias. »

La Constitución sudafricana de 1996 habla en su preámbulo de la necesidad de reconocer las injusticias de nuestro pasado . Este aspecto es muy importante. A veces me sorprende lo que escriben algunos sudafricanos blancos. Hay una Constitución en Sudáfrica. Fue escrito, negociado y grabado en piedra. Y lo primero que se lee es: «Reconozcamos las injusticias de nuestro pasado». Algunos denuncian futuras expropiaciones.

En realidad, es un intento de reparar la historia.

Cuando veis a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la extrema derecha decir no sé qué, esta gente parece estar ignorando su propia Constitución. Lo hacen porque, en su subconsciente, Sudáfrica todavía pertenece a la minoría blanca. No se puede pedir a los sudafricanos que olviden esta historia sólo porque el apartheid ha terminado. Sí, el apartheid ha terminado, pero el verdadero cáncer de este país es el problema de la tierra, que se remonta a más de cien años. El desafío es redistribuir la tierra preservando al mismo tiempo la tierra de los afrikaners, que han sido ciudadanos de este país durante generaciones y quienes garantizan la seguridad alimentaria del país. Nadie pidió a los afrikaners que renunciaran a sus tierras. Además, no todos los africanos quieren trabajar en la agricultura.

-¿Qué ha llevado al desarrollo de la nueva ley y cuáles son sus objetivos?

El objetivo de la Ley 2025 es alinear las leyes sudafricanas sobre expropiación con la Constitución del país, particularmente el Artículo 25. El Artículo 25 autoriza la expropiación en interés público. Fue el interés público lo que se añadió a la Ley de Tierras de 1994. Esta ley amplió la definición de propiedad para incluir tanto bienes muebles como inmuebles. Esto significa que si usted tiene tierras que están abandonadas y ya no tienen valor, el Estado puede expropiarlas para su uso. ¡Tenemos el mismo sistema en Francia ! Y se dice que la ley es estricta, prevé obligaciones claras en materia de consultas y notificaciones a los propietarios de los terrenos afectados, quienes tienen derecho a hacer observaciones. Las reglas deben cumplirse y existen mecanismos para resolver disputas.

Marianne Severin

-¿Cuál era la necesidad de esta ley?

De hecho, cuando se trata de terrenos que no se venden y que ya no tienen otro interés que el especulativo, el Estado considera que estos terrenos pueden ser utilizados para proyectos útiles para el bien de todos. También es una forma de reparar injusticias. El debate sobre la tierra es un debate que está pudriendo Sudáfrica e impidiendo la reconciliación. No hay reparto de riquezas ni de tierras. Y siempre son las mismas personas las que tienen el poder económico en detrimento de la mayoría.

-¿Cómo interpreta usted el ataque improvisado de Donald Trump?

El problema de la tierra es un pretexto para Donald Trump. Habla de genocidio, de violaciones de derechos humanos. No digo que no haya asesinatos de granjeros blancos, pero también hay asesinatos de granjeros negros. Sudáfrica es uno de los países más violentos del mundo. Algunas personas blancas, particularmente afrikáneres, creen que en Sudáfrica no hay cabida para ser negro, multirracial o inclusivo. Hay que establecer un paralelo entre lo que ocurre hoy en Estados Unidos y este ataque a Sudáfrica.

En Estados Unidos están tratando de eliminar todo este aspecto de solidaridad, de inclusión. Enfrente tenemos un país que está haciendo exactamente lo contrario, lo que no corresponde a la visión de Trump. Ni siquiera estoy hablando de Elon Musk, quien creció en el contexto del apartheid con un padre notorio por su racismo. También vemos vínculos con la extrema derecha estadounidense y la difusión de información falsa. Durante su primer mandato, Donald Trump ya había hablado de genocidio blanco. Este señor nunca ha puesto un pie en este país ni en ningún otro lugar de África, no le interesa y se permite insultar a todo el mundo .

Otra fuente del descontento estadounidense es Sudáfrica, que se encuentra entre los países que no han condenado a Rusia por la guerra en Ucrania. Los vínculos con Rusia se remontan a la lucha contra el apartheid.

El hecho de que Sudáfrica sea parte del BRICS también es desagradable. Y, para colmo de males, Pretoria ha presentado una denuncia contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos le pidió que diera marcha atrás y ella se negó a ceder. Incluso bajo el gobierno de Biden, hubo un incidente diplomático entre los dos países. Pocas personas lo saben, pero Palestina contribuyó a la lucha contra el apartheid . En 1994, a la toma de posesión de Nelson Mandela, Yasser Arafat fue invitado. Causó revuelo, pero Nelson Mandela dijo: « Los palestinos nos ayudaron » .

En resumen, si Sudáfrica no se alinea con Estados Unidos o Occidente respecto a Israel y sus acciones en la Franja de Gaza, será castigada.

–¡No son los únicos que tienen un pie en cada bando!

¡No, pero es mucho más fácil atacar este país ! Todo esto es también el resultado de la agitación liderada por dos organizaciones de la sociedad civil afrikáner.5Cercano a los círculos trumpistas. Luego dio marcha atrás cuando Trump propuso dar estatus de refugiado a los afrikáneres. ¡Todo esto se basa en noticias falsas ! El ministro de Agricultura, John Henry Steenhuisen, dijo: » En este momento no veo a ningún agricultor [blanco] que quiera irse de Sudáfrica». Algunos pensaron: » Hay problemas en nuestro país, pero aquí vivimos cómodamente». ¿Qué vamos a hacer en Estados Unidos mientras los agricultores estadounidenses se quejan ? »

Recuerden las palabras del ex presidente Thabo Mbeki sobre Estados Unidos: » No tienen por qué sermonearnos porque no nos apoyaron durante el apartheid». La Constitución está escrita. La ley está aprobada. Este país es una verdadera democracia, incluso con problemas sociales y económicos. Estados Unidos no tiene por qué interferir en la política interna de Sudáfrica, dictando lo que debe y no debe hacer, y castigándola. Suspendiendo, por ejemplo, el acuerdo económico entre Estados Unidos y Sudáfrica [la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África, promulgada en 2000 por Washington, nota del editor ]. La ironía de la historia es que Europa, ante los ataques de Trump, ahora apoya a Pretoria. ¡El futuro se presenta agitado!

*Texto publicado originalmente en afriqueXXI y republicado por un acuerdo de colboración

Nathalie Prévost

