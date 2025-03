Comunicado de Afroféminas en el 8M de 2025. Contra un feminismo que se alía con la extrema derecha

En este 8 de marzo de 2025, desde Afroféminas reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la lucha antirracista y feminista, centrada en las experiencias y necesidades de las mujeres negras y racializadas. Nuestra trayectoria ha estado marcada por la denuncia constante de las múltiples opresiones que enfrentamos, y hoy alzamos la voz para rechazar cualquier forma de feminismo que excluya y discrimine a otras identidades.

Observamos con profunda preocupación cómo ciertos sectores del feminismo, representados por figuras socialmente relevantes, han adoptado posturas transfóbicas, antiinmigración e islamófobas que contradicen los principios de igualdad y justicia que deberían guiar nuestro movimiento. Estas corrientes, al aliarse implícitamente con ideologías de extrema derecha, buscan estratégicamente el ascenso de gobiernos ultraconservadores con el objetivo de derogar leyes que protegen a las personas trans y restringir la entrada de personas migrantes. Esta estrategia se basa en la certeza de que, al ser en su mayoría mujeres blancas, no sufrirán las consecuencias del racismo institucional y las restricciones de derechos que se desplegarán.

Muchas de estas mujeres que se autodenominan feministas solo pueden ver el mundo a través de sus propios privilegios. En su lucha, nunca han considerado las experiencias de las mujeres negras y racializadas más allá de los roles en los que históricamente nos han encasillado. Para ellas, seguimos siendo las camareras de piso que limpian las habitaciones de sus hoteles, las trabajadoras del hogar que mantienen impecables sus casas, las dependientas que les sirven en tiendas y supermercados. Nos miran, pero no nos ven como iguales, solo como parte del paisaje de su comodidad. Su feminismo no se ha preocupado por nuestras condiciones laborales, por el racismo que sufrimos en el trabajo, por la doble explotación a la que estamos sometidas. Nos exigen solidaridad cuando reclaman derechos para sí mismas, pero ignoran deliberadamente que muchas de nosotras no tenemos siquiera los derechos más básicos garantizados.

Aún más grave es la legitimación que hacen de la extrema derecha al acudir a medios de comunicación donde comparten espacios con opinadores y políticos abiertamente racistas, antifeministas y reaccionarios. En estos debates, normalizan la presencia de figuras ultraconservadoras y participan en conversaciones donde el tema central no es la mejora de los derechos de todas las mujeres, sino la negación de los derechos de las personas trans, la justificación de discursos islamófobos y la criminalización de la migración. Con su presencia, blanquean a estos sectores y les dan una plataforma para difundir su odio, demostrando que sus intereses individuales pesan más que el peligro real que supone el avance de la extrema derecha para todas las mujeres, especialmente para aquellas que ya vivimos en una situación de vulnerabilidad.

Denunciamos que este feminismo excluyente ignora deliberadamente las intersecciones de opresión que vivimos las mujeres negras y racializadas, perpetuando un sistema que nos margina y deshumaniza. Además, al promover la xenofobia e islamofobia, se ataca directamente a nuestras hermanas musulmanas, reforzando estereotipos y fomentando la violencia hacia ellas.

Desde Afroféminas, reiteramos que nuestra lucha es inclusiva y diversa. Reconocemos que el patriarcado y el racismo son sistemas de opresión interconectados que deben ser combatidos conjuntamente. Nos solidarizamos con las mujeres trans y con todas aquellas que son objeto de discriminación y violencia. Creemos firmemente que un feminismo verdadero no puede construirse sobre la exclusión ni sobre alianzas que perpetúan la opresión.

Hacemos un llamado a todas las mujeres y colectivos feministas a reflexionar sobre las alianzas que establecen y las consecuencias de sus acciones. Es imperativo que nos unamos en una lucha común que reconozca y respete las diversas identidades y experiencias, construyendo un movimiento feminista verdaderamente liberador para todas.

Este 8M, continuamos nuestra marcha hacia una sociedad justa, equitativa y libre de todas las formas de opresión.

Afroféminas

