El racismo tóxico detrás de la cancelación de «The Acolyte»: Jodie Turner-Smith critica a Disney por su silencio

La serie de televisión de “Star Wars”, The Acolyte, protagonizada por Jodie Turner-Smith, fue cancelada a principios de este año tras una única temporada en Disney+. Tras la noticia de su cancelación, la actriz principal Amandla Stenberg publicó un video señalando que no le sorprendía el final de la serie debido al “odio y prejuicio hiperconservador” que enfrentó el elenco, especialmente por incluir actores racializados, lo que desató la ira de una parte tóxica de los fans de Star Wars .

En una reciente entrevista con la revista Glamour UK, Turner-Smith criticó a Disney por no apoyar a Stenberg mientras enfrentaba racismo y acoso en línea simplemente por haber sido seleccionada en un proyecto de Star Wars. La actriz expresó su decepción al sentir que el estudio no mostró respaldo a su compañera de manera pública. “Es frustrante ver que tu estudio no te apoya de forma visible cuando más lo necesitas”, declaró Turner-Smith.

La actriz también apuntó directamente a la falta de respuesta de Disney ante el racismo que sufrió el elenco. “Tienen que dejar de quedarse callados cuando la gente es atacada brutalmente en internet con racismo y tonterías”, dijo Turner-Smith. “Es totalmente injusto no decir nada al respecto”.

Turner-Smith enfatizó que las empresas deberían condenar este tipo de actitudes, sobre todo aquellas que tienen los recursos para hacerlo. “Sería genial que quienes tienen todo el dinero mostraran su apoyo y pusieran límites. Que dijeran: ‘Esto es inaceptable, no eres un verdadero fan si actúas de esta manera’. Que hagan una gran declaración y vean si realmente pierden dinero. Apuesto a que no lo harán, porque las personas racializadas, y especialmente las personas negras, representan un gran porcentaje del poder de compra. Tal vez descubran que ser más inclusivos les resulta más lucrativo, pero todos usan la palabra ‘woke’ como si fuera algo sucio”.

A pesar de los desafíos, Turner-Smith se mostró optimista sobre el futuro, señalando que las opiniones y las tendencias cambian con el tiempo. “Llegaremos a un punto en el que la gente dejará de molestarse por la inclusión de personas racializadas en franquicias creadas por personas blancas”, afirmó. “¿Sabes por qué? Porque nunca vamos a dejar de participar”.

The Acolyte emitió su final de temporada en julio, con planes originales de continuar con una segunda entrega. La serie, ambientada aproximadamente 100 años antes de los eventos de Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma, giraba en torno a los personajes gemelos Osha y Mae, ambos interpretados por Stenberg, quienes eran arrastrados por las fuerzas opuestas de los Jedi y los Sith.

Stenberg, al reaccionar a la cancelación, expresó tristeza y resaltó que el elenco enfrentó una ola de odio desde el momento en que se anunció la serie. “Quiero agradecer profundamente a quienes nos apoyaron de forma vocal a pesar del vitriolo que recibimos, especialmente de los sectores de extrema derecha. Su apoyo hizo que este trabajo valiera la pena para mí”, añadió.

La primera y única temporada de The Acolyte está disponible en Disney+.

Redacción Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado