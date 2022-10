10 frases racistas que las mujeres negras tenemos que escuchar a menudo y cómo combatirlas

Cada día las mujeres negras en diversos momentos de nuestra vida cotidiana oímos cosas y tenemos que hacer frente a situaciones, que a veces explícita, o a veces disimuladamente, tienen la intención de mantenernos en un lugar de subordinación, exotizarnos y deshumanizaranos. Y lo peor es que se espera que aceptemos como buenas mujeres, sumisas, con el silencio y la renuncia. Con el más leve intento de reacción por parte de las mujeres comienza el juego racista de descalificar las críticas y argumentos con la aparición de la susceptibilidad y la hipersensibilidad.

Vamos a pensar en 10 de estas frases que oímos en demasiadas ocasiones y lo llamaremos racismo (porque sí, son frases que expresan el racismo) y nos plantearemos un reto: Leer hasta el final, identificar el racismo y utilizar la voz para hacerle frente.

1. Usted tiene los rasgos tan finos que no parece negra- La primera observación revela que existe una visión completamente estereotipada de ser negro. El estereotipo nos dice que hay una sola forma de ser negro, hay una sola forma de tener este cuerpo. La segunda revela que para esta persona es tan terrible ser negro, que intenta hacernos un cumplido diciendo que no lo parecemos.

2 . Usted está trabajando / estudiando / leyendo … demasiado, ¿por qué trabaja tan duro? Es sorprendente cómo el proceso de desarrollo profesional, académico, personal femenino negro es criticado en una sociedad que exige una intensa especialización. ¿Jamás se detienen a preguntarse por qué sólo sorprende cuando son las mujeres negras las que están en este proceso? Muchos tienen mucho volumen de trabajo y entrega, las lecturas, las actualizaciones, pero sólo cuando las mujeres negras desarrollan estas prácticas surge la censura social. Lo que en realidad se está tratando de impedir es el acceso de las mujeres negras a las áreas que requieren estas capacitaciones. Es la típica falsa protección machista porque la intención es evitar el acceso al conocimiento y las oportunidades para el crecimiento personal, académico y profesional.

3. Ella es una negra muy trabajadora- Todos los blancos son inteligentes, pero ¿os dais cuenta de que para el rendimiento de las personas negras siempre se usa la palabra trabajadora? Como si la inteligencia y el ingenio no fueran características naturales de los negros.

4. Es negra, pero es tan bonita- Esto se dice, ¡verdad? La exposición intensa y después de la interiorización de un patrón de belleza eurocéntrico de la belleza, no asimila la cara negra como una posibilidad de la belleza y si es negro no puede ser hermoso.

5.¿Pero usted es negra y no sabe bailar?- Este es el lugar que se da a las mujeres negras en la sociedad, no pueden imaginar otra contribución de los africanos a este mundo, aparte del baile y el ritmo. También revela que no se entiende la posibilidad de singularidad, la individualidad de cada persona negra. El racismo niega esta posibilidad.

Sawabona, palabra que proviene del África del sur, significa “Yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí”. Si te gusta nuestro contenido con cada donación Ko Fi nos estás diciendo SAWABONA.

6.¿Nos pones un café?- Este es un clásico. Esperan que las mujeres negras ocupen este lugar, el del trabajador doméstico, portero, incluso cuando estos no son sus puestos de trabajo formales. No hay ningún problema en estos puestos de trabajo, el problema es el pensamiento racista que impide a la gente darse cuenta de que hay otros lugares que pueden ser ocupados por las mujeres negras.

7. Me encanta cuando vienes con el pelo alisado, se ve mucho más profesional – El tema de pelo alisado también nos da el reflejo de que la norma eurocéntrica para todos significa superioridad, belleza y profesionalismo. Se entiende que el pelo rizado natural de los negros es feo, inadecuado o en el mejor de los casos “un pelo festivo” que no sería conveniente para ir a trabajar a la oficina, o como directiva de una empresa. Esta es una excelente muestra de lo que la gente piensa de los cuerpos, vidas y prácticas profesionales de los negros. Si no usan máscaras blancas, son inadecuados.

8. Esa negra siempre está enfadada. Esta insistiendo todo el tiempo en el tema del racismo- Vivimos en un mundo racista, donde las mujeres negras son la mayoría de las personas sin empleo, tienen ingresos más bajos que los blancos, sufren más violencia doméstica, sufren una enorme cantidad de episodios de violencia sexual. Estos son solo algunos aspectos de las injusticias que vivimos a diario. Pero cuando una mujer negra se mete en la lucha y la la búsqueda de la justicia social, se traslada la idea de que está actuando con una rabia frenética e incoherente. Un rápido análisis de la vida de los negros, especialmente las mujeres negras, deja claro que no hay inconsistencia o locura en la lucha por la justicia social.

9. Pero ¿usted vive, trabaja, estudiar aquí? A menos que seamos la señora de la limpieza, camarera, la asistenta de ancianos, etc. los blancos cuestionan la presencia de las mujeres negras en los espacios no prefijados, ya que se entiende y se espera que el lugar de las mujeres negras es el que que determina la sociedad racista y crea mecanismos eficaces para garantizar la asignación de esta población a estos espacios más pequeños.

10. Oh, eres muy inteligente, no me lo imaginaba- Lo que la persona está diciendo en realidad es: Usted no es tonta como me imaginaba.

Las mujeres negras escuchamos todos los días este tipo de cosas. Son frases que expresan un pensamiento racista que nos reduce a los estereotipos, nos deshumaniza y nos manda hacia un lugar subordinado. Como reacción a estas frases, hay que discutir el contenido sin minimizarlas y permitir que cada persona tenga la oportunidad de tratar realmente con el contenido malvado de este tipo de comentarios. tenemos que rebelarnos contra estas representaciones perversas . Como reacción a estos comentarios tenemos que usar nuestra voz y ser molestas. Una mujer negra que habla y se defiende desequilibra el juego racista porque se hace cargo de la narración y requiere que las personas racistas hagan el ejercicio de mirarse en el espejo. Entonces, tal vez no les guste nada lo que vean….

