Afroreferentes para una afrodescendiente

Angela Davis

A lo largo de la historia, multitud de mujeres racializadas han hecho grandes contribuciones a sus comunidades, no obstante, somos pocas las que desde pequeñas hemos tenido acceso a ellas como figuras referentes positivas. El porqué de esto no es otro que la discriminación racial y el olvido al que han estado sometidas. Porque si los hombres negros han sido invisibilizados, las mujeres negras directamente ni han existido.

Creen que nos hemos acostumbramos a ver protestas contra el racismo y la discriminación a nivel mundial, pero sólo nos han demostrado que estamos todavía bastante lejos de conseguir la igualdad.

Las mujeres negras no nos vemos reflejas en otras mujeres como nosotras, no podemos escoger a simple vista una referente positivo, femenino y racializado cuando queremos conseguir algo, y eso no es justo.

Las niñas y mujeres negras, nos merecemos tener el derecho de poder conocer nuestra historia y la de nuestras hermanas, que se hable de ellas en el colegio y en la Universidad, y que podamos identificarnos con libertad.

A ellas, a las que las que lucharon por conseguir muchos de los derechos que tenemos hoy, las que contribuyeron a la ciencia, la música, el arte, etc., les debemos muchos de los reconocimientos que todavía no se les han hecho, les debemos la oportunidad de ser nombradas y admiradas por aquellas a las que no nos han dejado hacerlo.

“Se trata de”

Se trata de crear espacios igualitarios.

Se trata de expandir el conocimiento.

Se trata de leer libros que nos representen.

Se trata de mirarnos en imágenes que nos reflejen.

Se trata de reclamar lo que se nos ha hurtado.

Se trata de poder ser quien somos y de poder ser como quien queramos.

Se trata de poder reconocernos en otras mujeres lejos de la hegemonía blanca.

Se trata de no sentir que hemos renunciado a nuestras raíces por imposición.

Se trata de que nos traten como merecemos.

Se trata de no permitir que nos dejen atrás.

Se trata de muchas mujeres negras.

Manuela Banora

