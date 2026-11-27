Seguro que la conoces. Esa amiga que, en cuanto sale el tema de las elecciones del 29N, pone cara de estar por encima del bien y del mal y suelta lo de siempre. «Yo no voto, todos son iguales». Y se queda tan ancha, como si acabara de descubrir la pólvora. Como si no votar fuera un acto revolucionario y no lo que es, una majadería.

Te lo digo con cariño, amiga. Quedarte en casa no castiga a nadie. Nadie en ningún despacho va a llorar por tu abstención. Hay quien, eso sí, te lo agradece de corazón.

El 29 de noviembre están llamadas a las urnas 38,7 millones de personas. Las que no vayan no cuentan. Las que vayan deciden por todas. Así de sencillo. Y las encuestas ya avisan de que mucha gente que se quedó en casa en 2023 esta vez sí piensa ir a votar. El tracking de Sigma Dos para El Mundo señala que esa movilización favorece sobre todo a la derecha . No precisamente para defender tus derechos.

¿Todos son iguales? Pregúntale a tu vecina que lleva años esperando sus papeles si le da igual quién gobierne. Pregúntale a la chica que acaba de llegar y no puede votar. Pregúntale a tu madre cuando le toca esperar meses una cita con el especialista.

Votar no es casarte con nadie. No vas a votar por el país ideal. Ese no está en ninguna papeleta. Votas para que siga existiendo un suelo donde podamos seguir luchando, protestando, organizándonos y diciendo lo que pensamos. Votas para poder seguir peleando mañana.

Y luego está la memoria, que también se nos olvida. En Estados Unidos, en los años sesenta, hubo gente negra que se jugó la vida para poder inscribirse en el censo electoral. Hubo palizas, cárcel y muertos. Para que ahora tú, con tu DNI en el bolsillo, te quedes en el sofá porque «total, para qué». Tiene narices.

Hay mujeres de nuestra comunidad que no pueden votar en estas elecciones. Si tú puedes, tu voto no es solo tuyo. Llevas también el de tu amiga, el de tu vecina, el de tu compañera de trabajo que vive aquí, paga impuestos aquí y no tiene voz. Y si eres tú la que no puede votar, seguro que conoces a alguien que sí. Háblale. Insiste. Ponte pesada.

¿Que estás harta? Yo también. ¿Que ningún partido te representa del todo? Bienvenida al club. ¿Que la política te da asco? Pues mira, la política te va a encontrar igual. En el alquiler, en el centro de salud, en la escuela de tus hijas, en la acera cuando te paran a pedirte los papeles por ser negra.

Abstenerte no te hace más libre ni más pura. Te hace invisible. Y a las mujeres negras ya nos han hecho invisibles el tiempo suficiente como para hacerlo nosotras mismas por voluntad propia.

Así que el 29N levanta el culo del sofá. Vota con la nariz tapada si hace falta. Vota pensando en las que no pueden. Vota para poder seguir peleando el 30.

Quedarte en casa no es rebeldía. Es dejar que otros decidan por ti. Y eso, amiga, ya lo hemos vivido demasiadas veces.

Ayomide Zuri Inconformista, luchadora, africana y mujer negra. ayomidezuri@gmail.com Más textos de Ayomide

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