📖 El libro → Vidas rebeldes, experimentos hermosos — Saidiya Hartman (Tinta Limón, 2026)

Entre 1890 y 1930, mujeres negras abandonaron el sur de Estados Unidos en busca de una vida mejor en las ciudades del noreste. Saidiya Hartman ilumina fragmentos de sus vidas a partir de fuentes policiales, escritos de filántropos y reformadores sociales, archivos judiciales y notas del joven W.E.B. Du Bois, y reconstruye sus destinos a partir de lo que faltaba en los archivos. Una sociedad copada por el racismo buscó eliminarlas o encarcelarlas por criar hijos fuera del matrimonio, por tener numerosos amantes o por mantener relaciones íntimas que cruzaban la barrera racial. Hartman recupera su subjetividad, sus deseos y sus ansias de libertad con una prosa que une rigor histórico y potencia literaria. Traducción de Eleonora Capria.