Hay chicas a las que el guion se les quedó pequeño. Una niña de doce años que cruza México vestida de chico para llegar hasta su madre. Mujeres negras que, entre 1890 y 1930, dejaron el sur de Estados Unidos en busca de una vida mejor, y a las que una sociedad racista buscó encarcelar por criar hijos fuera del matrimonio o por amar fuera de las reglas. Una adolescente que no quiere ayuda y encuentra, entre quienes se llaman a sí mismos perdedores, una familia. Este fin de semana, tres historias de chicas que se salen del guion. Del 27 al 19 de Noviembre.
🎬 La peli → Andy (2026) — Movistar Plus+
Andy tiene doce años y un destino: cruzar la frontera de Estados Unidos para reencontrarse con su madre, a quien no ve desde hace seis años. Para evitar agresiones, Andrea se viste de chico y se hace llamar Andy. Con Fernando como compañero de viaje, recorre México de sur a norte, desde un gigantesco patio ferroviario en la oscuridad hasta la frontera, atravesando territorios controlados por traficantes y policías. Román Parrado firma esta road movie con pulso de thriller, protagonizada por Leslie Vázquez Gómez. Estrenada en cines el 10 de julio de 2026.
📺 La serie → Hungry (2024) — ARTE
Ronnie tiene 17 años y su madre la ingresa contra su voluntad en una clínica psiquiátrica juvenil por anorexia. Odia la terapia, las normas y a los demás pacientes, y planea cómo salir de allí, hasta que encuentra entre ellos una familia de autoproclamados perdedores que la animan a querer curarse. Serie alemana de la cadena ZDF, de seis episodios de unos 20 minutos, escrita por Zoe Magdalena, que también interpreta a Ronnie y ha recibido el Premio Grimme. Aviso: habla de anorexia. Si te toca de cerca, cuídate al verla.
📖 El libro → Vidas rebeldes, experimentos hermosos — Saidiya Hartman (Tinta Limón, 2026)
Entre 1890 y 1930, mujeres negras abandonaron el sur de Estados Unidos en busca de una vida mejor en las ciudades del noreste. Saidiya Hartman ilumina fragmentos de sus vidas a partir de fuentes policiales, escritos de filántropos y reformadores sociales, archivos judiciales y notas del joven W.E.B. Du Bois, y reconstruye sus destinos a partir de lo que faltaba en los archivos. Una sociedad copada por el racismo buscó eliminarlas o encarcelarlas por criar hijos fuera del matrimonio, por tener numerosos amantes o por mantener relaciones íntimas que cruzaban la barrera racial. Hartman recupera su subjetividad, sus deseos y sus ansias de libertad con una prosa que une rigor histórico y potencia literaria. Traducción de Eleonora Capria.
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Redacción Afroféminas
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