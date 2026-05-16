Una inmersión en las narrativas de la insularidad africana y afrodescendiente es la propuesta de la 23ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger (FCAT), que se celebra en ambas orillas del Estrecho la última semana de mayo, a través de la retrospectiva Islas.

Kmêdeus de Nuno Miranda (Cabo Verde, 2020)

Veintisiete obras que exploran la animación, el documental, la ficción y la experimentación, en largometrajes, cortos y micropiezas provenientes de islas africanas del Atlántico y del Índico, así como desde la insularidad afrocaribeña de las diásporas. La muestra invita a repensar la mirada sobre las geografías de Cabo Verde, Madagascar, Comoras, Mauricio o Guinea Ecuatorial, además de conectarse con las voces del Caribe en países como Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico.

Entre estas obras destaca el documental Sitabaomba , cuyo proyecto pasó por el FCAT LAB 2024, dirigido por uno de los cineastas más prolíficos y con mayor proyección internacional de Madagascar: Lova Nantenaina, que fundó la productora malgache Endemika Films, con sede en La Reunión.

Asimismo, la isla de Reunión, departamento de ultramar francés, y Madagascar son tierras cada vez más fértiles en producción cinematográfica y festivales, lo que ha hecho que emerjan jóvenes talentos. Una sesión de tres cortometrajes y un mediometraje centrado en la cultura oral y criolla de la Reunión también formarán parte de esta retrospectiva.

De Isla Mauricio, Lonbraz Kann , del cineasta de la isla con mayor proyección internacional, David Constantin, quien está desempeñando una gran labor para el auge del cine mauriciano. La película se centra en el final de una historia ancestral, la pérdida de una tradición y de la fraternidad. De la parte insular atlántica, de Cabo Verde, se proyectará Ilhéu de contenda( Isla de contienda ), cuyas elecciones narrativas, las del director Leão Lopes, ponen de relieve cómo la insularidad moldea las jerarquías sociales, las emociones y los desplazamientos internos.

La retrospectiva también contará con obras de dos pioneras fundamentales, la afrocubana Sara Gómez y la cineasta francesa de origen antillano Sarah Maldoror . Gómez fue la primera mujer salida del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficas y la primera mujer afrocubana en hacer cine. A través de sus documentales (y única ficción), Gómez ha apoyado y reinvendicado lo que hasta ahora se había definido desde los márgenes, la identidad y la cultura afrodescendiente, el papel de la mujer dentro de la Revolución cubana y su obra aborda los prejuicios raciales, la discriminación, la marginalidad.

Por su parte, Sarah Maldoror es una cineasta clave en los movimientos de descolonización africanos de las décadas de 1960 y 1970 y más adelante, su cine buscará ser la expresión poética del movimiento intelectual y artístico de la negritud. Sus películas ya pasaron por el FCAT 2024 dentro de la retrospectiva Cine afrofeminista: a la luz de las pioneras (des)conocidas.

Según la programadora Marion Berger, el objetivo de esta retrospectiva es “reflexionar sobre la identidad y la creatividad en territorios que funcionan como puentes estratégicos entre los océanos Índico y Atlántico”.

Parte de Islas y de otras secciones, hasta una quincena de películas del festival, se podrán ver en la ventana del FCAT que se volverá a abrir este año en la Plataforma Filmin. Seis películas de la retrospectiva Islas estarán disponibles, como Cesária Évora , de Ana Sofía Fonseca (Cabo Verde, 2022), Kmêdeus de Nuno Miranda (Cabo Verde, 2020), O Canto do Ossobó (2018) del director de Santo Tomé Silas Tiny, Sitabaomba, Chez les zebus francophones del malgache Lova Nantenaina, Ayiti mon Amour (2016) de la directora y productora haitiana Guetty Felin y Lonbraz Kann del director mauriciano David Constantin, ganadora del premio al mejor largometraje de ficción en el FCAT 2017.

El Árbol de las Palabras: Un foro para la formación y el diálogo

En paralelo a esta retrospectiva, el festival celebra el 14º Árbol de las Palabras, el foro de formación y encuentros profesionales que tendrá lugar entre el 23 y el 30 de mayo bajo el título La Orilla Compartida: Las imágenes de las Islas Africanas . Unas sesiones que vuelven a celebrarse bajo el paraguas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Programa ACERCA de capacitación para el desarrollo en el sector cultural. De hecho, esta edición de El Árbol de las Palabras busca abrir conversación hacia los afrodescendientes a la luz del Programa Afrodescendientes de esta institución.

Las sesiones de este foro, que se celebrarán frente a la playa de Los Lances de Tarifa, en el espacio Waikiki al mediodía, incluyen mesas redondas como Orillas que se Despiertan (23 de mayo): Una conversación sobre cómo repensar la mirada en el cine africano con el director Silas Tiny, quien llega de la mano Consulado de Portugal en Sevilla y al Instituto Camões, y la escritora Remei Sipi Mayo ; El meta-archipiélago: Las resonancias del Caribe (26 de mayo): Un diálogo sobre las memorias compartidas de la esclavitud y la resistencia entre África y el Caribe, con la antropóloga y cineasta cubana Aída Bueno Sarduy ; la investigadora venezolana y corresponsal de Afroféminas, Zinthia Álvarez ; y el cineasta y artista visual puertorriqueño, José Arturo Ballester.

Por última, la sesión Las islas africanas del Índico: Cine y Comunidad(28 de mayo) se centrará en los retos de producción y sostenibilidad cultural en el océano Índico, con Mohamed Saïd Ouma , Director de DOC-A (Documentary Africa Found), director y representante de las Comoras, Madagascar, Mauricio, Seychelles en el seno de la Federación Panafricana de Cineastas (FEPACI); y Kuro Mi , artista pluridisciplinar malgache dedicado a la animación, la pintura y el cine, que llega al FCAT gracias al Consulado Honorario de España en Madagascar. Ambos serán dirigidos por José Antonio Jiménez de las Heras , profesor de la Universidad Complutense de Madrid especializado en narrativa cinematográfica e investigador en cine político, cine social norteamericano y cines africanos.

Además, El Árbol de las Palabras también incluye encuentros literarios en cooperación con el programa «Letras Africanas» de Casa África, como el organizado en el Centro AlCultura de Algeciras (sábado 23) con la presentación de la obra literaria de la escritora guineoecuatoriana Remei Sipi, una de las voces más relevantes en la defensa de los derechos de las mujeres africanas.

Remei Sipi se unirá a la profesora universitaria y escritora puertorriqueña Mayra Santos Febre (domingo 24) en el Teatro Alameda de Tarifa para charlar sobre insularidad, creación y pertenencia en un encuentro titulado Dos orillas, un mismo mar: una conversación que cruza el Atlántico con la palabra como puente . Asimismo, el FCAT acogerá la presentación del libro Una Introducción a los Cines Africanos (jueves 28) de la mano de sus autores Juciele Oliveira y José Antonio Jiménez. Se trata de la primera monografía académica publicada en España sobre cinematografías africanas.

Sesiones de Patrimonio : El patrimonio como escenario de cine

El FCAT y Andalucía Film Commission unen fuerzas este año gracias al encuentro

Heritage Sessions: Rodajes en enclaves arqueológicos , que tendrá lugar el 27 de mayo en la Iglesia de Santa María de Tarifa, con el apoyo de Tarifa Film Commission ya escasos kilómetros de uno de los conjuntos arqueológicos más interesantes de la costa andaluza, Baelo Claudia.

Este coloquio abordará, desde una perspectiva técnica y administrativa, el uso de espacios históricos como localizaciones audiovisuales. La sesión contará con la participación de profesionales de primer nivel como la sonidista Diana Sagrista (ganadora del Goya 2025), el localizador Lucas Tozzi y el arqueólogo Iván García Jiménez , bajo la moderación de Jaime Fernández y la presencia de Piluca Querol , directora de la Film Comission andaluza.

Tras el coloquio, los acreditados podrán participar en una visita privada a la Isla de Tarifa, reforzando la apuesta del festival por poner en valor el patrimonio de la provincia de Cádiz y del Estrecho como recurso estratégico para la industria audiovisual internacional.

Guinea Ecuatorial

Por último, la película seleccionada para representar a Guinea Ecuatorial en la 23ª edición del FCAT ha sido La voz , de Nélida Karr. Un largometraje que rinde homenaje a las figuras más relevantes de la música y el arte en el país, poniendo en valor su legado y su influencia en la cultura contemporánea.

Su directora, Nélida Karr es cantante, multiinstrumentista y educadora. Su trayectoria conecta música, creación audiovisual y producción cultural, y apuesta por visibilizar y fortalecer las narrativas locales.

Su participación es posible gracias a la colaboración entre el FCAT, los Centros Culturales de España en Bata y Malabo y Casa África.

FCAT

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