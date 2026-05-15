El 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En España, las personas LGBTIQ+ racializadas enfrentan una doble violencia que el movimiento mayoritariamente blanco no siempre quiere ver. Este fin de semana, tres piezas para hablar de los cuerpos negros y queer que construyeron mundos que el sistema se apropió, borró y negó.
🎬 Viernes noche → Little Richard: I Am Everything (2023) — Movistar Plus+
Sin Little Richard no hay rock and roll. Sin el rock and roll no hay Elvis, ni los Rolling Stones, ni la industria musical tal como la conocemos. Y sin embargo, fue Elvis quien se hizo rico. Fue la industria blanca quien se llevó el crédito. Este documental de Lisa Cortes restituye la historia del hombre que lo inventó todo: negro, queer, criado en el Sur profundo, expulsado de su iglesia, robado por su propia industria. Un archivo extraordinario, testimonios de Paul McCartney y Mick Jagger —que reconocen lo que le deben— y la pregunta que atraviesa todo: ¿qué le hace el racismo a un genio que además es queer?
📖 Sábado con café → Zami: una nueva forma de escribir mi nombre — Audre Lorde (Capitán Swing)
Audre Lorde se definía como guerrera, mujer, negra, madre, lesbiana, poeta — y exigía que no la redujeran a ninguna de esas identidades por separado. Zami es su biomitografía: la historia de una niña negra que crece en el Harlem de los años treinta, casi ciega, hija de inmigrantes caribeños, que va encontrando en las mujeres su comunidad, su erotismo y su fuerza política. Publicada en 1982, traducida al español por Capitán Swing en 2023. Una de las obras fundacionales del feminismo negro y lésbico. Si no has leído a Audre Lorde todavía, empieza aquí.
📺 Domingo perezoso → Pose (2018-2021) — Disney Plus
Nueva York, años 80. Mientras el SIDA arrasa las comunidades negras y latinas y el gobierno de Reagan mira para otro lado, las Houses del ballroom construyen sus propias familias, su propio lenguaje y su propia forma de existir. Pose tiene el reparto más amplio de actores y actrices trans de la historia de la televisión — y la mayoría son mujeres negras y latinas. Tres temporadas producidas por Ryan Murphy junto a Janet Mock y Steven Canals. Una serie sobre la comunidad que inventó el voguing, que Madonna popularizó, y a la que nadie le pagó los derechos.
¿Tienes una recomendación? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas
Redacción Afroféminas
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.