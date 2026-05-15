🎬 Viernes noche → Little Richard: I Am Everything (2023) — Movistar Plus+

Sin Little Richard no hay rock and roll. Sin el rock and roll no hay Elvis, ni los Rolling Stones, ni la industria musical tal como la conocemos. Y sin embargo, fue Elvis quien se hizo rico. Fue la industria blanca quien se llevó el crédito. Este documental de Lisa Cortes restituye la historia del hombre que lo inventó todo: negro, queer, criado en el Sur profundo, expulsado de su iglesia, robado por su propia industria. Un archivo extraordinario, testimonios de Paul McCartney y Mick Jagger —que reconocen lo que le deben— y la pregunta que atraviesa todo: ¿qué le hace el racismo a un genio que además es queer?