¿Quién tiene derecho a trabajar y en qué condiciones? Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 1 al 3 de Mayo

El 1 de mayo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras. En España, el 82% de las mujeres africanas y afrodescendientes considera que el racismo es una barrera directa en el mercado laboral. El 74% afirma que su color de piel les impide no solo encontrar trabajo sino acceder a puestos de responsabilidad. Este fin de semana, tres piezas para hablar de lo que el sistema llama «meritocracia» y nosotras llamamos por su nombre.
🎬 Viernes noche → La cocina (2024) — Filmin
Hora punta del almuerzo en The Grill, una trampa para turistas en Times Square. Han desaparecido cien dólares de la caja y todos los trabajadores están siendo interrogados. La mayoría son migrantes indocumentados de México, Marruecos, Senegal, América Latina — personas que defienden su trabajo como el único lugar que el mundo les concede. El director mexicano Alonso Ruizpalacios adapta la obra de teatro de Arnold Wesker en un blanco y negro que es fiebre y agotamiento al mismo tiempo. Ganadora de premios en Mar del Plata y Berlín. También disponible en Prime Video.
📖 Sábado con café → Trabajos de mierda — David Graeber (Ariel, 2018)
Acaba de publicarse. Después de años investigando a la extrema derecha, Antonio Maestre hace la pregunta más incómoda de todas: ¿por qué personas normales, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, acaban asumiendo comportamientos fascistas? La respuesta no está en la crisis económica sino en algo más íntimo y más antiguo: la educación masculina, la represión emocional, la necesidad de tener un enemigo. Maestre lo explica desde su propia autobiografía, desde los barrios donde se crió. Un libro que llegó esta semana, en el momento exacto en que más lo necesitamos.
📺 Domingo perezoso → La otra chica negra (2023) — Apple Tv
Nella es la única mujer negra en una editorial literaria de Nueva York. Cuando llega Hazel, otra mujer negra, la ilusión dura poco. Thriller psicológico basado en la novela de Zakiya Dalila Harris sobre lo que el entorno laboral «progresista» hace con las mujeres negras: las enfrenta, las vigila, las convierte en competencia entre sí. Microagresiones, ascensos que no llegan, el precio de ser la primera y la única. Diez episodios que se ven de un tirón.
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Redacción Afroféminas
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