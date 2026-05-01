¿Quién tiene derecho a trabajar y en qué condiciones? Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 1 al 3 de Mayo

🎬 Viernes noche → La cocina (2024) — Filmin

Hora punta del almuerzo en The Grill, una trampa para turistas en Times Square. Han desaparecido cien dólares de la caja y todos los trabajadores están siendo interrogados. La mayoría son migrantes indocumentados de México, Marruecos, Senegal, América Latina — personas que defienden su trabajo como el único lugar que el mundo les concede. El director mexicano Alonso Ruizpalacios adapta la obra de teatro de Arnold Wesker en un blanco y negro que es fiebre y agotamiento al mismo tiempo. Ganadora de premios en Mar del Plata y Berlín. También disponible en Prime Video.