El Festival de Cine Africano (FCAT) teje una red cultural con sus extensiones en Los Toruños, Algeciras, Sevilla, Madrid y Córdoba 

La Diputación de Cádiz ha acogido la rueda de prensa de presentación del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger en la provincia española que lo acoge, donde se han anunciado las extensiones de esta edición. Los lugares satélite en el territorio donde habrá una bandera del FCAT con programación de esta edición. Aunque algunas de estas actividades tendrán lugar antes o después del festival, la mayoría se realizarán durante la cita estrecheña con los cines de África, entre el 22 y el 30 de mayo.

Fotograma de la película Cotton Queen (Reina del algodón) de Suzannah Mirghani

El portavoz del comité director del FCAT, Federico Olivieri, ha destacado que este es un festival único porque no sólo está dedicado a los cines de África, sino que es intercontinental, celebra los valores que queremos transmitir y entabla un diálogo entre los dos continentes».

Por su parte el Diputado provincial de Educación y Juventud y segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, Ignacio Trujillo, destacó que «estamos en un punto estratégico de vínculos con el continente africano. Desde aquí seguiremos acompañando al festival, que apuesta por una cultura accesible, diversa y transformadora».

FCAT Parque de los Toruños

La más veterana de las extensiones del FCAT es la del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de Santa María, gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Entre el 22 y el 24 de mayo esta extensión programará proyecciones en la Sala Multiuso del Centro de Visitantes del Parque con entrada gratuita hasta completar aforo.

El viernes 22 de mayo a las 20:00 tendrá lugar la primera de las proyecciones, con una película de la sección a competición, Hipermetropía. Cotton Queen (Reina del algodón) de Suzannah Mirghani (Sudán, Alemania, Arabia Saudí, Catar, Francia, Palestina) presenta el dilema de una adolescente sudanesa atrapada entre un matrimonio concertado por su abuela y su sueño de ser artista. Estrenado en la Semana de la Crítica veneciana, el filme reflexiona sobre la tensión modernidad-tradición, y conlleva una cierta crítica a la modernización productivista, pero también a la tradición conservadora que impide el progreso social y el empoderamiento de las mujeres.

El sábado 23 será el turno de otro de los filmes en la competición, Variations On A Theme deDevon Delmar y Jason Jacobs (Sudáfrica, Holanda, Catar) en una sesión donde estará presente uno de los dos. directores. Variaciones sobre un tema, ganadora del Tiger a mejor película en el Festival de Rotterdam 2026, es una pieza de vanguardia, que tendrá su estreno nacional en el FCAT, donde se explora un multiverso emocional mediante la repetición rítmica de una misma escena bajo distintas dimensiones. Un filme sobre la vejez, las relaciones familiares y los mundos que se desvanecen lentamente.

Para finalizar, el domingo 24 de mayo a las 11 de la mañana el cuentacuentos Boni Ofogo se dirigirá al público infantil con una actividad realizada en el marco del proyecto ‘Enseñar África’ de Casa África

FCAT Algeciras

De nuevo de la mano de la Asociación Boxes Alcultura, este año volverá a tener lugar una extensión del FCAT en Algeciras el 23 y el 27 de mayo, con entrada gratuita hasta completar aforo. En colaboración con el programa ‘Letras Africanas’ de Casa África, la extensión del FCAT en Algeciras tendrá lugar a las 19:00 en la sede de la Asociación Alcultura.

El Sábado 23 de mayo la cita es una conversación con la escritora, editora, activista, educadora infantil y directora de teatro de Guinea Ecuatorial, Remei Sipi Mayo. Se trata de una de las voces más potentes del activismo feminista y la literatura en España. Conocida cariñosamente como ‘Tía Remei», es una figura clave para entender el feminismo decolonial y la lucha de las mujeres africanas en la diáspora.

Varios días después, el miércoles 27 de mayo se proyectará la película de la sección a competición Hipermetropía, La vie après Siham (La vida después de Siham) de Namir Abdel Messeeh (Egipto, Francia) con la presencia del director de la película, gracias a la colaboración del Instituto francés de Sevilla. El filme aborda el duelo tras la muerte de una madre mediante la autoficción y el humor, retratando las complejas dinámicas de la familia egipcia. El documental se estrenó en la selección de ACID en Cannes y pasó por el SeFF de Sevilla donde ganó el premio de la sección Embrujo.

FCAT Sevilla

La extensión sevillana volverá a programar en dos sedes: el auditorio CICUS, el centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, que también es el espacio que acoge la sede del FCAT durante todo el año, junto al fondo fílmico africano. En su extensión tendrán lugar las actividades de mañana para escolares. Las proyecciones vespertinas, por su parte, tienen otro escenario, la Fundación Tres Culturas que donde se proyectarán películas a competición en esta edición. La entrada será gratuita hasta completar aforo previa reserva en Eventbrite.

En la previa a la inauguración del 23ª FCAT, a partir del 12 de mayo, a las 11 h. en horario de mañana en el CICUS y a las 20:30 las proyecciones de la tarde en la Fundación Tres Culturas, con los siguientes filmes. En el CICUS, en una proyección dirigida a escolares, el Martes 12 de mayo se verá Hanami (Cabo Verde, Suiza, Portugal), de la caboverdiana Denise Fernándes, quién habla de quienes se marchan de Cabo Verde, que sueñan con regresar, y de quienes se quedan, que anhelan partir, que es lo que cuenta en su película a través de los ojos de una niña.

El martes 19 de mayo se proyecta una película de la sección a competición, Hipermetropía, Cotton Queen (Reina del algodón) de Suzannah Mirghani (Sudán, Alemania, Arabia Saudí, Catar, Francia, Palestina). Un filme que presenta el dilema de una adolescente sudanesa atrapada entre un matrimonio concertado por su abuela y su sueño de ser artista. Estrenada en la Semana de la Crítica veneciana, esta historia reflexiona sobre la tensión modernidad-tradición, y conlleva una cierta crítica a la modernización productivista, pero también a la tradición conservadora que impide el progreso social y el empoderamiento de las mujeres.

Ya en pleno FCAT, el martes 26 de mayo se proyectará Allah n’est pas obligé (Alá no está obligado) de Zaven Najjar (Francia, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Arabia Saudí). Una adaptación de la aclamada novela homónima del escritor marfileño Ahmadou Kourouma, ganadora del Premio Renaudot en el año 2000. El filme de animación trata sobre la crudeza de un niño soldado y la pérdida de la inocencia. La historia sigue a Birahima, un huérfano de unos diez años que vive en Costa de Marfil.

En cuanto a las películas que se proyectarán en sesión de tarde en la Fundación Tres Culturas, el lunes 25 de mayo abre estas sesiones vespertinas el filme La vie après Siham (La vida después de Siham) de Namir Abdel Messeeh (Egipto, Francia), con la presencia del director de la película, gracias a la colaboración del Instituto francés de Sevilla. Una historia que aborda el duelo tras la muerte de una madre mediante la autoficción y el humor, retratando las complejas dinámicas de la familia egipcia. El documental se estrenó en la selección de ACID en Cannes y pasó por el SeFF de Sevilla donde ganó el premio de la sección Embrujo.

El Martes 26 de mayo será el turno de Promis le ciel (Prometido el cielo) de Erige Sehiri (Túnez, Francia, Catar). La directora tunecina, que fue premiada en el FCAT con Entre las higueras, aborda la cuestión, pocas veces tratada en el cine, del racismo hacia los subsaharianos en el Magreb en un filme estrenado en Cannes y que recibió el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Marrakech. La cinta se centra en las vidas de tres compañeras de piso costamarfileñas de distintas generaciones y la niña huérfana a la que acogen, haciendo hincapié en la resiliencia y la sororidad.

Por último, el miércoles 27 de mayo, el programa ofrece una sesión de cortometrajes magrebíes de la sección a competición En Breve, con Les jardins du paradis, de Sonia Terrab (Marruecos); Gardiennes de nuit,de Nina Khada (Francia, Argelia) y Samra’s Dollhouse, de Maissa Lihedheb (Túnez, Alemania).

FCAT Madrid

El Festival de Cine Africano- FCAT, en colaboración con Casa Árabe, organiza el día 28 de mayo la extensión del FCAT en Madrid. La proyección se llevará a cabo a las 19:00 en la sede de Casa Árabe (C/ Alcalá, 6 de Madrid) con entrada de 5 euros.

Se proyectaráLa vie après Siham (La vida después de Siham) de Namir Abdel Messeeh (Egipto, Francia). El filme aborda el duelo tras la muerte de una madre mediante la autoficción y el humor, retratando las complejas dinámicas de la familia egipcia. El documental se estrenó en la selección de ACID en Cannes y pasó por el SeFF de Sevilla donde ganó el premio de la sección Embrujo.

FCAT Córdoba

El Festival de Cine Africano- FCAT, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y la Filmoteca de Andalucía, organiza los días 2, 3 y 4 de junio la extensión del FCAT en Córdoba. Las proyecciones tendrán como escenario la sede de la Filmoteca de Andalucía (C/ Medina y Corella, 5) con entrada de 0.90€ . Por su parte, las sesiones de mañana estarán dirigidas a escolares con reserva previa en este correo.

El martes 2, miércoles 3 y jueves 4 a las09.30 tendrá lugar el Espacio Escuela con Allah n’est pas obligé (Alá no está obligado) de Zaven Najjar (Francia, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Arabia Saudí) con la presencia del director. Una adaptación de la aclamada novela homónima del escritor marfileño Ahmadou Kourouma, ganadora del Premio Renaudot en el año 2000. El filme de animación trata sobre la crudeza de un niño soldado y la pérdida de la inocencia. La historia sigue a Birahima, un niño huérfano de unos diez años que vive en Costa de Marfil.

Variations On A Theme de Devon Delmar y Jason Jacobs

El martes 2 por la tarde, se proyectará la película fuera de concurso My Father’s Shadow (La sombra de mi padre) que desentierra los secretos de un padre poderoso en Lagos (Nigeria) y la lucha de los hijos contra una herencia emocional delicada. El filme de Akinola Davis se estrenó en Una cierta mirada de Cannes, donde ganó la Cámara de Oro, y también pasó por el SeFF donde se alzó con el premio de la sección Rampa.

El miércoles 3 de junio a las 20:30 la película programada será One Woman One Bra (Una mujer, un sujetador), de Vincho Nchogu (Kenya, Nigeria). Una ficción que emplea la ironía para cuestionar las armaduras físicas y las expectativas de libertad corporal de las mujeres en Nairobi a través de la epopeya de una mujer Masai en un pueblo de Kenia que lucha por conservar sus tierras.

La extensión cordobesa se cerrará con Furcy, né libre (Furcy, nacido libre) (Francia) de Abd Al Malik. Una ficción basada en hechos reales de un episodio poco conocido de la historia judicial francesa y colonial. La película se sitúa en la Isla de la Reunión en 1817. Narra la vida de Furcy, un hombre esclavizado que, tras la muerte de su madre, descubre documentos que prueban que ella era legalmente libre antes de que él naciera. Lo que comenzó como un caso local se convirtió en una odisea de casi 30 años que llegó hasta las más altas cortes de París.

Su director, Abd Al Malik, estará presente en Córdoba acompañando la película. Se trata de una de las figuras más polifacéticas de la cultura francesa contemporánea. No es solo un director de cine, su carrera abarca la música, la literatura y el activismo social, siempre con un enfoque en la identidad, la espiritualidad y la justicia.

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