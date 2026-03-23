«Cualquier persona que reflexione seriamente sobre la globalización, en particular quienes aspiran a organizar la resistencia política contra ella, no puede permitirse el lujo de obviar la cuestión de la liberación negra sin pasar por alto algo esencial sobre su desarrollo.» Jared Sexton, Planes de fusión «En las colonias, la infraestructura económica también es una superestructura. La causa es el efecto: eres rico porque eres blanco, eres blanco porque eres rico.» Frantz Fanon, Los condenados de la tierra

Durante décadas, se nos ha dicho que el orden económico mundial existe para prevenir conflictos como la guerra contra Irán; que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) son fuerzas estabilizadoras que vinculan a las naciones de tal manera que la guerra se vuelve irracional. La ilusión que se compraba y vendía bajo la doctrina dominante del « Consenso de Washington « del neoliberalismo era que los mercados crean la paz. Pero las bombas estadounidenses e israelíes que caen sobre Irán y otros países del mundo árabe dejan claro que esto es una falacia.

Para algunos, revela —y para otros, pone de manifiesto— la esencia de la estructura capitalista bajo la que vivimos: una fuerza policial global que funciona con el propósito de asegurar el flujo de riqueza desde el Sur Global hacia el centro imperial. Las bases militares estadounidenses en los países de Asia Occidental y sus alrededores; las incesantes sanciones impuestas a Irán, Cuba, Venezuela, Corea del Norte y otros países; y los acuerdos de deuda cíclicos funcionan como demostraciones de poder: operan con la intención de imponerse. Y cuando la diplomacia falla, las bombas y otras armas de destrucción masiva imponen la voluntad del imperio.

Fabricando la guerra: imperio, propaganda y cambio de régimen

El primer campo de batalla de cualquier guerra, especialmente una de Occidente, es la narrativa. En la cobertura de los medios occidentales, la respuesta militar de Irán se ha descrito repetidamente como una escalada irracional. El 2 de marzo, pocos días después de los ataques iniciales contra Irán, Jon Stewart, de The Daily Show, ofreció un «análisis agudo y satírico» de la guerra en desarrollo, en el que preguntó: «A ver si lo entiendo bien: Estados Unidos e Israel atacan a Irán, ¿y la respuesta de Irán es atacar a todo el mundo?». Continuó: «Saben, habiendo estado en alguna que otra pelea de bar en mi vida, estoy bastante seguro de que lo peor que puedes hacer durante una paliza de dos contra uno es abofetear a todos los demás».

En un artículo de opinión para National Review, el comentarista político neoconservador Noah Rothman escribió que los ataques de Irán fueron «un error de cálculo inicial», elogiando el intento de Trump de cambiar el régimen en la región porque «…es difícil imaginar cómo […] algo podría ser peor que el régimen terrorista y agresivamente antiestadounidense que ha estado en el poder en Teherán durante casi los últimos 50 años». El sionista declarado Seth Mandel publicó un ensayo titulado «La autodestrucción irracional de Irán» en el que compara las acciones de Irán con las de los nazis, afirmando que, al igual que los nazis, «…los ayatolás en Irán estaban igualmente acosados ​​y cegados por una obsesión autodestructiva con los judíos».

David Brooks, de The Atlantic, apareció como invitado en PBS News Hour para ofrecer su opinión. Declaró: «Comparto los temores de todos. También es cierto que la Revolución iraní de 1979 fue uno de los peores acontecimientos del siglo XX y dio inicio a 47 años de terrorismo, extremismo y fascismo teocrático».

Los ejemplos mencionados anteriormente son una mezcla de comentaristas de todo el espectro político que presentan los ataques de Estados Unidos e Israel como tácticos, mientras que los contraataques de Irán se presentan como ilógicos y erráticos. Dentro de este marco orientalista, la defensa de Irán se presenta como fútil, desconcertada y francamente insensata. Este enfoque opera no solo a través de la interpretación, sino también a través de las palabras mismas que se utilizan para describirlo. Términos como «fascismo teocrático» se han utilizado sistemáticamente contra naciones de mayoría musulmana como Irán, simplificando por completo realidades sociales y políticas complejas hasta convertirlas en caricaturas de extremismo religioso. Sin embargo, estos mismos comentaristas rara vez, o nunca, aplican un lenguaje similar a las lógicas cristofascistas y judeofascistas que sustentan las acciones de Estados Unidos e Israel, naciones que utilizan explícitamente la identidad religiosa y el mandato divino para justificar el uso de la fuerza militar y la ocupación en su afán por conquistar las tierras de la Isla Tortuga y la tierra prometida del «Gran Israel» .

Esta asimetría en el lenguaje no es casual; es una función deliberada y fundamental de la propaganda. Al reservar etiquetas como «fascismo teocrático» para las naciones musulmanas —especialmente tras la dimisión de personal clave de la Casa Blanca, que señaló que Irán «no representaba una amenaza inminente» para Estados Unidos—, los medios occidentales construyen una dicotomía moral en la que la violencia ejercida por Estados Unidos y sus aliados es secular, estratégica y, por lo tanto, comprensible, mientras que la violencia perpetrada por sus enemigos es fanática y, por consiguiente, ilegítima. De este modo, ocultan hasta qué punto la violencia estatal estadounidense e israelí está impulsada por ideologías nacionalistas religiosas profundamente arraigadas.

Este planteamiento es inseparable de la construcción posterior al 11-S de la llamada «Guerra contra el Terror», que durante décadas ha servido de justificación y tapadera para la expansión estadounidense/occidental en el mundo árabe y musulmán en general. Designar a naciones enteras como focos de «terrorismo» y «extremismo» no es una evaluación neutral de las condiciones políticas, sino una clasificación racializada que se basa en la construcción colonial del «salvaje», señalando a las poblaciones racializadas como violentas de forma preventiva y, por lo tanto, objetivos legítimos de vigilancia y guerra.

En este paradigma, el «terror» no es una categoría estable, sino un símbolo ambiguo asociado a estados y movimientos que se resisten a ser incorporados al orden geopolítico y económico occidental.

Existe una razón por la que Irán, Siria, Irak, Libia, Palestina y los pueblos negros de todo el mundo han sido etiquetados de esta manera: forma parte de una lógica imperial que requiere enemigos permanentes para mantener una guerra permanente. Calificar la resistencia antiimperialista como «terrorismo» permite a las potencias occidentales anular cualquier posibilidad de legitimidad para quienes se resisten, presentando las luchas por la «soberanía» y la «autodeterminación» como amenazas a la seguridad global.

Esta disciplina narrativa no es solo un eco; está siendo impuesta directamente por esta administración . A medida que Trump ha calificado la cobertura desfavorable de esta guerra como traición, la frontera imaginaria entre la alineación de los medios y la coerción estatal se desmorona, dejando cada vez más claro que desviarse de la narrativa sancionada por el Estado no solo se desaconseja, sino que es punible.

Así es como los medios de comunicación, como parte del aparato estatal, manipulan a la opinión pública y la preparan para la escalada de tensiones y las operaciones de falsa bandera. Cuando la represalia se presenta como inestabilidad, permite a legisladores y analistas retomar un estribillo que nos resulta demasiado familiar: intervenir, estabilizar y cambiar el régimen. Los llamamientos a un golpe de Estado respaldado (y liderado) por Occidente, con el objetivo de derrocar a gobiernos resistentes y antioccidentales, constituyen, en esencia, una contrainsurgencia contra poblaciones que rechazan las condiciones del orden económico global.

El enfoque orientalista mencionado anteriormente persiste a pesar de que muchos de los ataques de represalia de Irán han tenido como objetivo países que albergan bases militares estadounidenses e israelíes, con la intención de paralizar la logística, el petróleo y las capacidades de vigilancia de los aliados de Estados Unidos e Israel en el mundo árabe, la misma infraestructura utilizada para proyectar fuerza en la región.

Pero el lenguaje de la irracionalidad es intencional. Evoca las mismas asociaciones que la «locura», un término inseparable de un contexto racista y capacitista que durante mucho tiempo ha patologizado la resistencia. Esto se hace eco de la lógica de las plantaciones que produjo la «drapetomanía» , la enfermedad mental que el eugenista y científico racial Samuel Adolphus Cartwright acuñó en 1851 para describir a los esclavos que buscaban la libertad. Esta «condición» sigue siendo el modelo para cualquier asociación entre locura y resistencia, ya que la mencionada lógica de las plantaciones convierte la disidencia en desorden en lugar de conciencia política y posiciona al imperio como árbitro de la moral y el orden.

Incluso la aparente disidencia respecto a esta narrativa no implica una ruptura con la lógica imperial. Por el contrario, revela cuán profundamente arraigada está dicha lógica, que se reproduce incluso entre quienes afirman oponerse a la guerra. Los desacuerdos en el plano político-religioso siguen fracturando la coalición ultraderechista MAGA, pero esta fragmentación se integra en la maquinaria más amplia de un análisis mediático adoctrinador. Mientras que muchos cristofascistas siguen viendo la escalada bélica como otro presagio del fin de los tiempos y el rapto, otros, como Tucker Carlson, citan sus creencias cristianas como fundamento de su postura antibelicista y antigenocida contra la «Guerra de Israel».

Detractores de extrema derecha como Carlson, Nick Fuentes, Candace Owens, Alex Jones y Megyn Kelly se unen a la excongresista Marjorie Taylor-Greene para dedicar sus plataformas a oponerse a la guerra, esgrimiendo una mezcla de justificaciones, principalmente que la guerra contradice las promesas electorales de Trump a su base de acabar con las guerras interminables poniendo a «Estados Unidos primero». Es importante señalar que, si bien los comentaristas más populares de la extrema derecha se alinean en torno a una postura antibelicista, su giro antiisraelí no indica una postura antiimperialista. Más bien, se trata de una aplicación de políticas proteccionistas fascistas, teorías conspirativas y antisemitismo para arremeter contra la decisión de la administración Trump de apoyar una guerra fabricada por Israel al presentar a Irán como una amenaza a la seguridad nacional.

Si bien estas facciones difieren en su retórica, permanecen unidas en un aspecto crucial: ninguna cuestiona fundamentalmente el papel histórico de Estados Unidos en la orquestación de cambios de régimen para asegurar su autoridad geopolítica y económica. Ya sea que aboguen por la intervención o se opongan a ella por motivos nacionalistas, la lógica subyacente se mantiene.

Es precisamente el auge de regímenes que amenazan a Occidente, y por extensión a la hegemonía capitalista global, lo que constituye la peor pesadilla del imperio hecha realidad. Por lo tanto, los golpes de Estado para el cambio de régimen en nombre de la «restauración de la estabilidad» siguen siendo su arma más poderosa para mantener el orden mundial.

El golpe de Estado anglo-estadounidense de 1953 contra el primer ministro iraní elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, no tenía como objetivo un «autoritarismo» abstracto. Tras la decisión de Mossadegh de nacionalizar la industria petrolera iraní, el golpe fue un castigo contra el gobierno por intentar controlar los recursos propios del país. Y ese golpe, en efecto, creó las condiciones para el desarrollo de esta guerra.

El golpe de Estado de 1953 reflejó y sentó precedente para otros en el Sur Global, entre ellos Cuba (1952), Guatemala (1954), Irak (1959, 1991), el Congo (1960-65), Brasil (1964), Chile (1973), Haití (1991, 1994-95, 2004) y Venezuela (2002). Irán, sin embargo, ha sido una espina clavada en el costado del orden global sionista-occidental desde que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, el líder del régimen títere del golpe, en la Revolución iraní de 1979. Irán, al igual que Cuba, es, por lo tanto, una nación que existe hoy porque su pueblo continúa defendiendo con éxito su revolución antiimperialista, a pesar de los intentos estadounidenses de «hacer que su economía se hunda» bajo el peso de las sanciones.

En este contexto, también es necesario analizar con mayor profundidad el papel de Irán en la región. La República Islámica se ha posicionado como un actor estatal dispuesto a apoyar los movimientos de autodeterminación en Palestina, Líbano y otros países de la región, especialmente en oposición a la expansión sionista y la intervención occidental. Esta postura la ha convertido en blanco constante de agresiones. Incluso su lema más popular, «Muerte a Estados Unidos», suele ser despojado de su contexto político y aceptado como fanatismo irracional. Sin embargo, la frase pretende ser un rechazo a la supremacía estadounidense, una forma abreviada de expresar oposición a la ocupación militar, el genocidio, las sanciones y las operaciones de cambio de régimen que han definido y condicionado la política exterior estadounidense en el mundo árabe. Ignorar este contexto patologiza indiscriminadamente la resistencia política y reproduce la misma lógica que hace que la guerra parezca necesaria.

Desde entonces, la República Islámica ha actuado como una fuerza antisionista en la región, amenazando la hegemonía de los colonos sionistas estadounidenses al apoyar a las fuerzas del llamado «Eje de la Resistencia» para defender Líbano , Siria, Yemen y Palestina de la agresión y la conquista sionistas. La amenaza militar de Irán impregna la mentalidad de la maquinaria bélica de los colonos, alimentando el mito, largamente mantenido por la alianza sionista, de que Irán posee armas nucleares o la capacidad de fabricarlas. Esto eclipsa la larga historia de Israel de construir secretamente un arsenal nuclear , lo que convierte a la entidad sionista, y no a Irán, en la única amenaza nuclear en la región.

La guerra como orden económico: petroimperialismo y dominación global

El impacto económico de esta guerra ya se siente a nivel mundial, apenas tres semanas después de su inicio. El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y el 25% del comercio mundial de azufre , ha paralizado de hecho una parte abrumadora del tráfico petrolero mundial. Los precios del petróleo se han disparado hasta los 150 dólares por barril, e Irán ha advertido repetidamente que el mundo debería prepararse para un aumento de hasta 200 dólares por barril. Los precios de la gasolina seguirán disparándose, y el costo de los bienes esenciales, incluidos los medicamentos , aumentará significativamente. Incluso una continuación temporal de este bloqueo podría sumir en el caos las cadenas de suministro globales, provocando sin duda una recesión mundial. El bombardeo de refinerías de petróleo y el cierre continuo de instalaciones de gas natural en todo el Golfo amenazan también la estabilidad financiera de muchas otras partes del mundo. Incluso si la guerra terminara mañana, las repercusiones económicas se prolongarían durante mucho tiempo, junto con el impacto ambiental y las consecuencias para la salud derivadas del bombardeo de la infraestructura petrolera.

A diferencia de crisis económicas anteriores —como la abolición del patrón oro por Nixon en 1971, que desestabilizó el sistema posterior a Bretton Woods; o la creación de la OMC en 1995, que buscaba organizar a las naciones bajo reglas de comercio global—, esta guerra representa un ataque directo a los fundamentos del comercio mundial. La decisión de Nixon de desvincular el dólar del patrón oro es especialmente relevante en la actualidad. La crisis se produjo en el contexto de las guerras sionistas-árabes (1967-1974), que desencadenaron el embargo petrolero de la OPEP en 1973 contra las naciones que apoyaban la agresión israelí en la guerra de Yom Kippur , sumiendo a las naciones occidentales en una crisis energética que muchos estadounidenses recuerdan con demasiada claridad. Nixon y Ford fueron salvados por el imperialista Henry Kissinger, quien, en 1974, negoció el Acuerdo del Petrodólar con Arabia Saudí, prometiendo la protección militar estadounidense de los recursos petroleros del Golfo frente a las amenazas israelíes a cambio de que el petróleo mundial se comercializara exclusivamente en dólares.

Desde entonces, el petróleo ha sido tan valioso como el oro.

La crisis energética del siglo XX y su solución mediante el petrodólar revelan que la creencia en la interdependencia económica como barrera contra la guerra es una falacia, y aclaran que la guerra siempre ha sido una herramienta del imperialismo: un método para que las potencias occidentales impongan y mantengan su autoridad global. Además, reafirma la capacidad imperial para resolver crisis económicas mediante políticas fascistas, la guerra y otros usos de la fuerza para abrir nuevos mercados a los flujos de capital.

La conferencia de Bretton Woods de 1944 nunca tuvo como objetivo fomentar un desarrollo global justo y equilibrado; fue una expansión del orden económico mundial diseñada para abrir el mundo al capital estadounidense. Instituciones como el FMI y el Banco Mundial se crearon para estabilizar los mercados, aprovechándose del (sub)desarrollo global desigual para asegurar el dominio financiero de Estados Unidos, pilar de la hegemonía imperial. Pero, como enseñó Lenin, el declive de una potencia imperial líder se caracteriza por un cambio de la coerción económica a la militar. Cuando se interrumpe la influencia económica y los «adversarios» desafían el núcleo imperial, la fuerza militar se convierte en el instrumento para defender la moneda, mantener el control de las cadenas de suministro y preservar los acuerdos globales que benefician al imperio en declive.

Los ataques contra Irán, y los antagonismos más amplios en el Sur Global, son resultado directo de esta lógica: una potencia imperial en declive intenta desesperadamente —mediante la guerra y la coerción— aferrarse a su menguante autoridad, defendiendo el valor del dólar en un mundo cada vez más indiferente a él.

No hay economía sin esclavos: Un manifiesto de Sur a Sur

Para la población negra del sur de Estados Unidos, nada de esto resulta desconocido. El orden global aquí descrito refleja la economía sociopolítica de esta región. El Sur ha funcionado como una colonia interna; nuestra tierra, mano de obra y recursos han sido explotados activamente para construir una nación y una economía que se mantienen mediante una guerra constante contra nuestra humanidad. Desde la recolección de algodón en las plantaciones, pasando por su compraventa en los puertos, hasta las infraestructuras petroquímicas que contaminan nuestro aire, la economía del Sur a menudo se ha estructurado en torno a las necesidades de los mercados externos.

A lo largo de la costa del Golfo del Sur, fábricas, oleoductos e instalaciones de almacenamiento y refrigeración a gran escala contaminan nuestras comunidades, generando ganancias que enriquecen a la industria petroquímica a costa directa de las comunidades sureñas a las que explotan. Los puertos y centros de transporte marítimo canalizan el comercio mundial a través de las ciudades del Sur, mientras los trabajadores siguen enfermos y mal pagados.

La misma lógica que organiza la extracción del Sur Global organiza la del Sur interno. La plantación no ha desaparecido y el Pasaje Medio sigue vigente.

El antagonismo compartido Sur-Sur, caracterizado por la violencia contra la población negra y el subdesarrollo imperial, es especialmente importante para comprender las maniobras geopolíticas mencionadas a lo largo de este artículo. Mientras Occidente —que ya sufre las consecuencias de las restricciones energéticas derivadas de las sanciones rusas y la guerra en Ucrania— busca mercados alternativos para cubrir su déficit de consumo, seguramente dirigirá su atención al sur del Golfo Pérsico. Tras los ataques de represalia de Irán, Qatar ha suspendido su producción de GNL, una medida que se produce aproximadamente un mes después de la catastrófica explosión del oleoducto propiedad de Delfin LNG cerca de Holly Beach, en Cameron Beach, Luisiana. Y la explosión tuvo lugar poco después del robo estadounidense de petróleo venezolano para su procesamiento en el corredor petrolero del sur del Golfo Pérsico.

Esta semana, la administración aprobó el proyecto de perforación en aguas profundas de Kaskida de BP, valorado en 5 mil millones de dólares. Ubicado a 250 millas de la costa de Luisiana, Kaskida es el primer yacimiento petrolífero nuevo construido por BP en el Golfo de México desde la catástrofe de Deepwater Horizon en 2010. Una vez que comience la producción en 2029, BP proyecta que la operación de Kaskida producirá unos 80.000 barriles de petróleo por día. La demanda de extraer, transportar, licuar y exportar recursos petrolíferos antes de la guerra contra Irán ha convertido la expansión de las industrias petroleras y de GNL del Golfo de EE. UU. —junto con la eliminación de las pocas protecciones ambientales existentes para ayudar a las comunidades de la región del Corredor del Cáncer— en una prioridad compartida de Trump y las administraciones estatales y locales aliadas del Sur. Las comunidades del sur del Golfo y sus poblaciones excedentes siguen siendo víctimas dignas del imperio, evidencia de que las geografías negras (o negras), sin importar su riqueza material o cultural, siguen estando estructuralmente disponibles para solucionar espacialmente cualquier crisis real o imaginaria de la blancura y el capital.

La creación del FMI y el Banco Mundial garantiza la perpetuación de la esclavitud. Mientras las naciones negras y las que han sido sometidas a la esclavitud permanezcan atrapadas en ciclos interminables de deuda , su tierra, su trabajo y sus recursos seguirán al servicio del mundo occidental y bajo su propiedad. Y esa deuda, si bien hoy se legitima mediante la institucionalización de una economía global, no surge de otra cosa que de la continua guerra contra la población negra. Esta deuda garantiza que la riqueza fluya hacia el exterior, que las ganancias se acumulen en otros lugares y que la maquinaria de despojo nunca deje de funcionar. El orden económico global, entonces, no es un marco para el crecimiento; es un registro meticuloso que contabiliza las ganancias de una guerra contra la esclavitud que nunca terminó.

Incluso esta descripción puede resultar demasiado suave. La violencia que sustenta el orden global no es meramente económica, sino una consecuencia explícita de la estructura mundial de supremacía blanca sobre negra. Quienes con mayor frecuencia sufren sanciones, ocupación, genocidio, destrucción ambiental y despojo económico son aquellos históricamente considerados prescindibles. La lógica perversa del comercio de esclavos —la reducción de la negritud a mano de obra e intercambio fungible— no se ha deshecho ni puede deshacerse. Funciona para impulsar la fuerza creativa que da origen a nuevas instituciones carcelarias, sustenta nuevos mercados y construye y refuerza nuevas fronteras. La naturaleza simultánea de la guerra interminable con el uso cada vez mayor de tecnologías de vigilancia, el control migratorio, las prisiones y los campos de concentración demuestra que la solución espacial global del capital es también, en efecto, una solución carcelaria.

Esta es la relación estructural anti-negra de violencia gratuita y, por lo tanto, no es un mal funcionamiento.

La guerra con Irán no es excepcional. Es reveladora. Bajo el lenguaje de la diplomacia y los mercados subyace un sistema mantenido por la fuerza: bases militares que protegen las rutas comerciales, sanciones que disciplinan a los gobiernos disidentes, deuda que garantiza que los recursos sigan fluyendo hacia los centros de poder. Para quienes viven en el sur de Estados Unidos, los paralelismos son innegables.

La misma lógica económica que extrae petróleo del Golfo envenena a las comunidades del sur del Golfo. Las mismas estructuras de deuda y despojo que dan forma al Sur Global resuenan en la pobreza y el abandono de las ciudades del Sur. El imperialismo en el extranjero y el abandono en el propio país no son fenómenos separados. Son dos caras de la misma moneda que dan sentido a todas las economías. Cuando caen bombas en Irán, la estructura de ese sistema se revela con mayor claridad que cualquier documento político. El liderazgo iraní también lo dejó claro, como lo demuestra su larga historia de solidaridad con la población negra oprimida por Estados Unidos. La guerra no interrumpe el orden mundial. La guerra es la forma en que el orden mundial sobrevive.

*Texto publicado originalmente en la revista afrosureña Scalawag

Tea Troutman Tea S. Troutman (they/them) es abolicionista, propagandista digital, editora y teórica urbana crítica, nacida en Macon, Georgia, actualmente reside en Atlanta. Tea es estudiante de doctorado en el departamento de Geografía, Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de Minnesota, y también tiene una licenciatura en Economía y una maestría en Estudios Interdisciplinarios en Estudios Urbanos, ambas por la Universidad Estatal de Georgia. El trabajo de Tea se basa en gran medida en su experiencia como organizadora comunitaria de larga trayectoria en Atlanta, Georgia, y sus intereses de investigación abarcan ampliamente el urbanismo y la teoría urbana crítica, el afropesionismo, las geografías negras y los estudios culturales negros. Su proyecto de tesis es una crítica de Atlanta, el «Nuevo Urbanismo del Sur», la antinegritud y la circulación global de la idea de la Meca Negra.

Da’Shaun Harrison es una teórica trans y abolicionista nacida y criada en el sur de Estados Unidos, residente en Atlanta, Georgia. Es autora de *

Belly of the Beast: The Politics of Anti-Fatness as Anti-Blackness*, obra que ganó el Premio Literario Lambda 2022 en la categoría de no ficción transgénero, además de otros reconocimientos literarios y mediáticos. Como editora, estratega de medios y narrativa de movimientos sociales, y narradora, Harrison utiliza su amplia experiencia como organizadora comunitaria —que comenzó en 2014 durante su primer año en Morehouse College— para fundamentar su pensamiento político y su crítica cultural. Desde la perspectiva de lo que Harrison denomina «Estudios de la Obesidad Negra», imparte conferencias sobre la negritud, la obesidad, el género y sus intersecciones. Actualmente, Harrison es editora general de la revista *Scalawag*, copresentadora del podcast «Unsolicited: Fatties Talk Back» y una de las integrantes del podcast en vídeo «In The Middle». Entre los años 2019 y 2021, Harrison trabajó como editor asociado —y posteriormente como editor jefe— de la revista Wear Your Voice.

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