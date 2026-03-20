🎬 Viernes noche → El estado contra Mandela y los otros (2018) — Filmin

La historia del apartheid recuerda a Mandela. Este documental recupera a los ocho hombres que estaban con él en el banquillo del juicio de Rivonia en 1963, enfrentándose a la pena de muerte. Sus directores accedieron a 256 horas de grabaciones de audio de las audiencias, exhumadas décadas después, y las combinaron con animación para reconstruir uno de los juicios políticos más importantes del siglo XX. Mandela y sus camaradas convirtieron el tribunal en una tribuna contra el apartheid. La historia los olvidó. Este documental los devuelve.