El 21 de marzo es el Día Internacional contra la Eliminación de la Discriminación Racial. Lo declaró la ONU en 1966 en memoria de la masacre de Sharpeville, cuando la policía del apartheid disparó sobre una manifestación pacífica en Sudáfrica y mató a 69 personas. Seis décadas después, el racismo no es historia: es sistema, es ley, es expediente, es violencia cotidiana. Este fin de semana, tres piezas para nombrarlo — en Sudáfrica, en España y en un juzgado de Nueva York.
🎬 Viernes noche → El estado contra Mandela y los otros (2018) — Filmin
La historia del apartheid recuerda a Mandela. Este documental recupera a los ocho hombres que estaban con él en el banquillo del juicio de Rivonia en 1963, enfrentándose a la pena de muerte. Sus directores accedieron a 256 horas de grabaciones de audio de las audiencias, exhumadas décadas después, y las combinaron con animación para reconstruir uno de los juicios políticos más importantes del siglo XX. Mandela y sus camaradas convirtieron el tribunal en una tribuna contra el apartheid. La historia los olvidó. Este documental los devuelve.
📖 Sábado con café → Vivir contra el racismo. Pogromos y violencia racial en España — VV.AA. (CATARATA, 2026)
Publicado este mismo año. Activistas antirracistas, feministas y decoloniales escriben desde la experiencia propia para quebrar el relato que omite la historia racial de España. No es un libro académico — es un libro urgente, escrito desde el dolor y la ira de quienes llevan años nombrando lo que las instituciones silencian. Violencia racial, pogromos, racismo estructural. Todo ocurrió aquí. Sigue ocurriendo.
📺 Domingo perezoso → Así nos ven (2019) — Netflix
Ava DuVernay reconstruye el caso de los cinco de Central Park: cinco chicos negros y latinos de entre 14 y 16 años acusados injustamente de una violación en Nueva York en 1989. La policía los presionó hasta obtener confesiones falsas. El sistema los condenó. Pasaron años en prisión. Cuatro episodios que no dejan escapatoria — no hay manera de ver esto y seguir creyendo que la justicia es ciega.
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Redacción Afroféminas
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