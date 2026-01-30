Con la nieve cayendo donde no suele, las borrascas encadenándose una detrás de otra y media España atrapada entre avisos meteorológicos y trenes cancelados, el plan está bastante claro: mantita, sofá y cultura que acompañe. Pero incluso en modo refugio doméstico, no renunciamos a mirar el mundo con ojos críticos. Porque mientras el frío aprieta fuera, dentro siguen ardiendo las mismas preguntas sobre poder, racismo, fronteras y cuerpos. Este fin de semana, abrígate, pon algo caliente y elige bien qué ver, leer o escuchar: también así se resiste.
La peli…
«Spermageddon» (2024)– Noruega
Dirigida por Tommy Wirkola y Rasmus A. Sivertsen
Spermageddon utiliza la animación para adultos, el musical y el humor negro más explícito para hablar de algo profundamente serio: cómo el sistema convierte el sexo, la reproducción y el deseo en dispositivos de control. A través de la odisea de “Simen el semen”, la película parodia los discursos morales y científicos que disciplinan los cuerpos desde una supuesta neutralidad biológica que nunca lo es.
La incomodidad es el centro de la propuesta. Fluidos, asco y exageración funcionan como herramientas políticas para desmontar la idea de reproducción como destino y de productividad como valor supremo. Bajo el tono gamberro se revela una crítica feroz a la biopolítica contemporánea: cuerpos convertidos en soldados, placer subordinado a la misión, vida reducida a rendimiento.
🖤¿Por qué verla? Porque usa la animación —ese territorio falsamente inocente— como caballo de Troya para exponer la violencia estructural del patriarcado, la ciencia normativa y el capitalismo reproductivo.
La serie…
«Mr. & Mrs. Smith» (2024) – Estados Unidos Prime Video
Esta relectura de Mr. & Mrs. Smith, protagonizada por Donald Glover y Maya Erskine, utiliza el formato de thriller romántico para hablar de vigilancia, intimidad y precariedad emocional bajo el capitalismo tardío. La serie desplaza el foco del espectáculo de acción hacia las tensiones raciales, de género y de clase que atraviesan la pareja.
Sin caer en discursos explícitos, la serie problematiza la idea de éxito, pareja y estabilidad desde cuerpos que no encajan del todo en el imaginario blanco y normativo de Hollywood. La violencia no es solo física: es estructural, laboral y afectiva.
🖤 ¿Por qué verla? Porque muestra cómo el amor y la supervivencia también están atravesados por raza, poder y control.
El libro…
«Los vigías» Taina Tervonen
(Errata Naturae, 2026)
Los vigías se sitúa en las fronteras físicas y morales de Europa para narrar la violencia cotidiana del régimen migratorio. Tervonen escribe desde la escucha y la responsabilidad, evitando el relato humanitario que tranquiliza conciencias y apostando por una escritura que incomoda y señala culpabilidades.
El libro se pregunta quién mira, quién vigila y quién decide qué vidas merecen ser protegidas. En un momento de normalización del racismo institucional, esta novela funciona como un acto de memoria política.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque nombra la necropolítica europea sin adornos ni coartadas morales. Comprar
Y un restaurante…
«Saraba», Gran Via de les Corts Catalanes, 596, Eixample, 08007 Barcelona
Saraba es un restaurante especializado en cocina de África occidental que apuesta por sabores intensos, recetas tradicionales y una carta pensada para compartir. Su propuesta se basa en platos elaborados con especias, guisos de larga cocción y arroces característicos de la gastronomía senegalesa y de otros países de la región, combinando opciones de carne, pescado y propuestas vegetarianas.
En su carta destacan platos como el thieboudienne, el mafé, el yassa o los arroces especiados, acompañados de entrantes sencillos y postres caseros. El espacio es amplio y acogedor, pensado tanto para comidas tranquilas como para cenas de fin de semana, con un ambiente relajado que invita a probar varios platos y compartir mesa.
🖤¿Por qué visitarlo? Porque es un buen lugar para descubrir o volver a disfrutar de la cocina de África occidental en Barcelona, con platos abundantes, sabores reconocibles y una carta fiel a las recetas tradicionales.
📍📞 Reserva y contacto:
Teléfono / WhatsApp: +34 934 19 21 86
Web con carta y más info: https://www.lesaraba.es/
