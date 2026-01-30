La peli…

«Spermageddon» (2024)– Noruega

Dirigida por Tommy Wirkola y Rasmus A. Sivertsen

Spermageddon utiliza la animación para adultos, el musical y el humor negro más explícito para hablar de algo profundamente serio: cómo el sistema convierte el sexo, la reproducción y el deseo en dispositivos de control. A través de la odisea de “Simen el semen”, la película parodia los discursos morales y científicos que disciplinan los cuerpos desde una supuesta neutralidad biológica que nunca lo es.

La incomodidad es el centro de la propuesta. Fluidos, asco y exageración funcionan como herramientas políticas para desmontar la idea de reproducción como destino y de productividad como valor supremo. Bajo el tono gamberro se revela una crítica feroz a la biopolítica contemporánea: cuerpos convertidos en soldados, placer subordinado a la misión, vida reducida a rendimiento.

🖤¿Por qué verla? Porque usa la animación —ese territorio falsamente inocente— como caballo de Troya para exponer la violencia estructural del patriarcado, la ciencia normativa y el capitalismo reproductivo.