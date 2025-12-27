El 2025 ha sido un año excepcional para las series que abrazan la diversidad y rompen moldes. Desde la mitología yoruba reimaginada en animación épica hasta la experiencia de refugiados palestinos en Houston, los debates sobre consentimiento en una comunidad castellera, la radicalización misógina de adolescentes británicos, la supervivencia trans en Nottingham y el humor político de una escuela pública de Filadelfia, estas producciones nos recuerdan que las historias más potentes nacen cuando se cede el micrófono a quienes han sido históricamente silenciados. Porque el mejor activismo también puede encontrarse en la ficción.
Colegio Abbott (Temporada 5, 2025) – Disney +
Quinta Brunson sigue consolidando su creación como la comedia más necesaria de la televisión actual. Ambientada en una escuela pública de Filadelfia con mayoría de alumnado negro, la serie continúa exponiendo las carencias sistémicas del sistema educativo estadounidense mientras celebra la resiliencia de quienes sostienen las aulas con vocación y recursos mínimos. Esta temporada profundiza en las dinámicas del equipo docente sin perder su equilibrio magistral entre humor y crítica social. Ganadora de múltiples Emmys, Abbott Elementary es televisión que entretiene, emociona y politiza sin complejos.
Pubertat (2025) – HBO / Movistar+
Ver en HBO Max | Ver en Movistar+
Leticia Dolera regresa con una miniserie que incomoda, confronta y abre conversaciones necesarias. Ambientada en una comunidad catalana de castells, Pubertat explora las consecuencias de una denuncia de agresión sexual en redes sociales que señala a tres adolescentes como culpables. Sin villanos ni héroes claros, la serie disecciona con bisturí fino cómo los tabúes, traumas y tradiciones se heredan de generación en generación, afectando nuestra relación con el consentimiento y la sexualidad. Dolera no ofrece respuestas simples. En su lugar, construye un mosaico de perspectivas —padres, madres, víctimas, acusados— que nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas. Nombrada una de las series imprescindibles del año por la Cadena SER, Pubertat es televisión adulta, madura y profundamente feminista.
Mo (Temporada 2, 2025) – Netflix
La segunda y última temporada de esta joya semiautobiográfica creada por Mo Amer y Ramy Youssef cierra con broche de oro la historia de Mo Najjar, un refugiado palestino que vive en Houston mientras espera la resolución de su solicitud de asilo. Esta temporada encuentra a Mo varado en la frontera mexicana, intentando desesperadamente regresar a tiempo para la audiencia de asilo de su familia. Con humor afilado y momentos de profunda vulnerabilidad, la serie navega entre dos culturas y tres idiomas para contar una historia universal de resistencia, familia y esperanza. Ganadora de un premio Peabody, Mo ha sido aclamada por su retrato auténtico de la experiencia migratoria, y en tiempos donde los refugiados son deshumanizados sistemáticamente, esta serie nos devuelve los rostros, las risas y el dolor de quienes buscan un lugar al que llamar hogar.
Iyanu (2025) – HBO / Cartoon Network
Una revolución visual y narrativa que sitúa la mitología yoruba en el centro de una épica animada sin precedentes. Creada por Roye Okupe, esta serie cuenta con un elenco de voces completamente africano y narra la historia de Iyanu, una adolescente huérfana que descubre poseer poderes divinos rivales con los de las antiguas deidades. Inspirada en la novela gráfica homónima, la serie se convirtió en el título número uno entre público infantil en Cartoon Network y entre los 10 títulos más vistos de HBO Max. Con música original de Yemi Alade que honra la cultura nigeriana, Iyanu representa un hito para la animación africana yuna fantasía épica que no necesita filtros occidentales para brillar. Ya renovada para una segunda temporada y con dos películas en desarrollo, es una prueba de que las historias africanas pueden conquistar al mundo entero cuando se cuentan desde dentro.
Adolescencia (2025) – Netflix
Filmada en planos secuencia que atrapan con intensidad casi insoportable, esta miniserie británica explora uno de los temas más actuales de nuestro tiempo: la radicalización de adolescentes varones a través de la cultura incel y la misoginia en redes sociales. Cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por asesinar a una compañera de clase, su familia, una psicóloga y un detective se preguntan qué llevó a este chico a cometer un acto tan violento. Creada por Jack Thorne y Stephen Graham, Adolescence ganó ocho premios Emmy incluyendo Mejor Serie Limitada, y su impacto fue tal que el primer ministro británico Keir Starmer pidió que se proyectara en las escuelas del Reino Unido. Con actuaciones sobresalientes —Owen Cooper se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy— la serie no ofrece respuestas fáciles, pero sí plantea preguntas esenciales sobre masculinidad tóxica, parentalidad y responsabilidad colectiva.
What It Feels Like for a Girl (2025) – Filmin (Reino Unido)
Basada en las memorias de la periodista y activista trans Paris Lees, esta serie de la BBC es un viaje crudo, vibrante y profundamente humano por la vida de Byron, una joven trans que a principios de los 2000 huye de su pueblo a los bajos fondos de Nottingham. Allí conoce a Lady Die, una figura materna y caótica que la introduce en el mundo queer de la escena nocturna británica. Con actuaciones sublimes —Ellis Howard es una revelación absoluta— la serie no solo muestra el dolor trans, sino también la alegría, el amor y la resistencia del colectivo. Ganadora del premio a Mejor Serie de Ficción en el South International Series Festival de Cádiz, What It Feels Like for a Girl es electrizante. Un himno a la supervivencia y la autoafirmación para tiempos oscuros que tratan de imponernos.
Redacción Afroféminas
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.