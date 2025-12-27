Iyanu (2025) – HBO / Cartoon Network

Una revolución visual y narrativa que sitúa la mitología yoruba en el centro de una épica animada sin precedentes. Creada por Roye Okupe, esta serie cuenta con un elenco de voces completamente africano y narra la historia de Iyanu, una adolescente huérfana que descubre poseer poderes divinos rivales con los de las antiguas deidades. Inspirada en la novela gráfica homónima, la serie se convirtió en el título número uno entre público infantil en Cartoon Network y entre los 10 títulos más vistos de HBO Max. Con música original de Yemi Alade que honra la cultura nigeriana, Iyanu representa un hito para la animación africana yuna fantasía épica que no necesita filtros occidentales para brillar. Ya renovada para una segunda temporada y con dos películas en desarrollo, es una prueba de que las historias africanas pueden conquistar al mundo entero cuando se cuentan desde dentro.