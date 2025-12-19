Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 19 al 21 de diciembre)

Cerramos el año con las últimas recomendaciones de esta sección en 2025. Diciembre se despide y con él este espacio semanal que durante meses os ha traído cine, series, libros y cultura afrodiaspórica para alimentar la cabeza y el corazón. Nos vamos de descanso navideño, pero antes os dejamos cuatro propuestas para este finde: una película que arde de historia y rabia, una serie que hace justicia gastronómica, un libro fundamental para entender el antirracismo y una exposición que obliga a A Coruña a mirar su pasado colonial a los ojos. Así que aprovechad estos días antes de que llegue la vorágine de las fiestas.
La peli…
«Only on Earth» (2025) – Dinamarca-España
Dirigida por Robin Petré
El sur de Galicia es una de las zonas más vulnerables de Europa a los incendios forestales. Durante siglos, los caballos salvajes han controlado la vegetación altamente inflamable bajo la atenta mirada de los vaqueros locales. Pero el verano más caluroso jamás registrado lo cambia todo. Este documental danés-español de Robin Petré nos sumerge en el corazón de esa Galicia que lucha por sobrevivir mientras los incendios inextinguibles se acercan. Humanos, animales y tierra forman un triángulo frágil donde la tradición ancestral choca contra el cambio climático y la crisis ecológica. Petré filma con una mirada íntima y paciente: los gestos de los vaqueros, el galope nervioso de los caballos, el humo que se come el horizonte. No hay héroes ni villanos, solo la urgencia de un ecosistema al borde del colapso.
🖤¿Por qué verla? Porque documenta una crisis climática que está pasando aquí, en Galicia, en nuestro territorio. Porque conecta saberes tradicionales con la emergencia ecológica del presente. Porque es cine político hecho desde la contemplación, que entiende que el fuego no es solo un fenómeno natural sino también una consecuencia de cómo hemos gestionado —o abandonado— el medio rural.
📍¿Dónde verla? HBO MAX
La serie…
«Cómo la cocina afroamericana transformó EE.UU.» (2021-2023) – Estados Unidos NETFLIX
El chef y escritor Stephen Satterfield nos guía en este viaje de cuatro episodios que traza la historia de la cocina afroamericana desde África hasta Texas, pasando por la esclavitud, la Gran Migración y la resistencia cultural. Cada plato cuenta una historia de supervivencia y creatividad: cómo las personas esclavizadas transformaron los descartes en gastronomía, cómo las técnicas culinarias africanas se convirtieron en la base de la comida estadounidense, cómo la cocina negra alimentó literal y culturalmente a todo un país. Satterfield conversa con chefs, historiadores, agricultores y activistas que demuestran que la comida afroamericana no es solo comida: es memoria, es identidad, es política, es emancipación. Cada episodio es una clase magistral de historia contada desde la sartén.
🖤 ¿Por qué verla? Porque desmonta el mito de que la gastronomía estadounidense existe sin la contribución negra. Porque es deliciosa en todos los sentidos: visualmente hermosa, intelectualmente rigurosa y emocionalmente potente. Porque nos recuerda que cada receta transmitida de generación en generación es un documento vivo de resistencia y celebración.
El libro…
«¿Qué es el antirracismo y por qué significa anticapitalismo?» Arun Kundnani
(Katakrak, 2024)
Arun Kundnani, académico y activista británico, va directo al grano: no puede haber antirracismo sin anticapitalismo. En este ensayo breve y contundente publicado por Katakrak, Kundnani desmonta la trampa del antirracismo liberal que se queda en gestos simbólicos y declaraciones corporativas sin tocar las estructuras económicas que sostienen la desigualdad racial. Desde el colonialismo hasta el neoliberalismo, el autor traza la genealogía del racismo como herramienta del capitalismo: la explotación racial no es un accidente del sistema, es su fundamento. Kundnani defiende que el antirracismo real exige desmantelar el orden económico que necesita de la jerarquía racial para funcionar. No hay atajos ni medias tintas: o confrontamos el capitalismo o nos quedamos en el antirracismo de postal.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque rompe con el antirracismo performativo y nos devuelve la radicalidad política que el término ha perdido. Porque conecta las luchas antirracistas con las luchas de clase sin caer en reduccionismos. Porque Kundnani escribe claro, sin academicismos innecesarios, para que el texto sirva como herramienta de lucha y no solo de reflexión. Comprar
Y una exposición…
«A Coruña, Porto Negreiro: Una ciudad confronta su memoria colonial»» Muncyt, A Coruña
A Coruña fue un puerto esclavista. Familias gallegas se enriquecieron con la trata transatlántica de personas africanas. Comerciantes coruñeses participaron en el negocio más brutal del capitalismo racial. Y durante siglos, la ciudad miró hacia otro lado. Esta exposición, que estará abierta hasta enero de 2025, obliga a confrontar esa historia silenciada. A través de documentos históricos, testimonios, mapas y propuestas artísticas, la muestra reconstruye el papel de A Coruña en la esclavitud atlántica y conecta ese pasado colonial con las discriminaciones raciales del presente. También plantea preguntas incómodas: ¿qué hacemos con los monumentos que honran a negreros? ¿Cómo reparamos una historia borrada? ¿Qué significa la justicia histórica en una ciudad que aún no ha pedido perdón?
🖤¿Por qué visitarla? Porque es un ejercicio necesario de memoria pública que pocas ciudades españolas se atreven a hacer. Porque confrontar la historia colonial es el primer paso para transformar el presente racista. Porque A Coruña está dando una lección de valentía política al resto del Estado: mirar el pasado de frente, por doloroso que sea.
📍¿Dónde y cuándo?* A Coruña, hasta enero de 2025. Más información aquí: https://afrofeminas.com/2025/12/09/a-coruna-porto-negreiro-una-ciudad-confronta-su-memoria-colonial/
📣 ¿Tienes una recomendación afro, antirracista o feminista para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.