Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 19 al 21 de diciembre)

«Only on Earth» (2025) – Dinamarca-España

Dirigida por Robin Petré

El sur de Galicia es una de las zonas más vulnerables de Europa a los incendios forestales. Durante siglos, los caballos salvajes han controlado la vegetación altamente inflamable bajo la atenta mirada de los vaqueros locales. Pero el verano más caluroso jamás registrado lo cambia todo. Este documental danés-español de Robin Petré nos sumerge en el corazón de esa Galicia que lucha por sobrevivir mientras los incendios inextinguibles se acercan. Humanos, animales y tierra forman un triángulo frágil donde la tradición ancestral choca contra el cambio climático y la crisis ecológica. Petré filma con una mirada íntima y paciente: los gestos de los vaqueros, el galope nervioso de los caballos, el humo que se come el horizonte. No hay héroes ni villanos, solo la urgencia de un ecosistema al borde del colapso.

🖤¿Por qué verla? Porque documenta una crisis climática que está pasando aquí, en Galicia, en nuestro territorio. Porque conecta saberes tradicionales con la emergencia ecológica del presente. Porque es cine político hecho desde la contemplación, que entiende que el fuego no es solo un fenómeno natural sino también una consecuencia de cómo hemos gestionado —o abandonado— el medio rural.