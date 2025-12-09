A Coruña: Porto Negreiro – Una ciudad confronta su memoria colonial

El próximo 18 de diciembre a las 19:00, el Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT) de A Coruña abre sus puertas a una exposición que mira de frente una parte incómoda y necesaria de la historia local: el papel del puerto coruñés en la trata transatlántica de personas esclavizadas.

La muestra, fruto del proyecto de investigación A Coruña entre Memorias: Historia, Colonialismo e Identidade, ganador del I Certamen de Proyectos Singulares de la Deputación de A Coruña, propone una revisión crítica de un pasado que durante demasiado tiempo ha permanecido en las sombras.

Cuando el progreso se construyó sobre cadenas

Los puertos gallegos, y en particular el de A Coruña, jugaron un papel en las redes del comercio colonial durante los siglos XVIII y XIX. Aunque no fueron centros principales de la trata como Lisboa o Sevilla, formaron parte de un engranaje comercial que conectaba Europa, África y América en lo que se conoce como el comercio triangular.

Esta exposición nos recuerda que la riqueza y el desarrollo de muchas ciudades europeas —incluidas las españolas— no pueden entenderse sin mirar hacia el lado oscuro de su historia: el tráfico de seres humanos, la explotación sistemática y la violencia colonial que sustentó el enriquecimiento de unos pocos.

A través de documentos, imágenes, testimonios y materiales de archivo, la muestra reflexiona sobre las conexiones entre progreso y desigualdad, así como sobre las fortunas, rutas y silencios que hicieron posible la trata. Es un ejercicio de memoria histórica fundamental que permite repensar el pasado de la ciudad y sus vínculos con el colonialismo.

Por qué esta exposición importa ahora

En un momento en que España —y Europa en general— está comenzando a revisar su pasado colonial, iniciativas como esta son esenciales. Para las comunidades afrodescendientes que vivimos en España, hijas de la diáspora africana, estas exposiciones son el reconocimiento de una historia que nos pertenece, que nos duele, y que durante generaciones fue borrada de los relatos oficiales.

La memoria colonial no es solo cosa del pasado. Sus efectos se proyectan hasta hoy en forma de racismo estructural, discriminación y desigualdades que afectan directamente a las personas negras y afrodescendientes en España. Mirar de frente esa historia es el primer paso para desmantelar sus legados.

No es casual que la inauguración coincida con el Día Internacional de las Personas Migrantes (18 de diciembre). La trata transatlántica fue el mayor movimiento forzado de población de la historia, y sus ecos resuenan en las migraciones contemporáneas, en las fronteras cerradas, en las vidas que se pierden en el Mediterráneo, en las políticas migratorias que siguen tratando a las personas africanas como indeseables.

Un espacio para el conocimiento y el diálogo

El acto inaugural incluirá la presentación del proyecto de investigación, donde se explicarán el enfoque, los objetivos y algunos de los principales hallazgos del trabajo desarrollado. Después, habrá una visita guiada que contextualizará los contenidos y ofrecerá una lectura detallada de las piezas y documentos que conforman la exposición.

El encuentro finalizará con un brindis, un momento pensado para favorecer el intercambio y la conversación colectiva en torno a estas temáticas tan necesarias.

Desde Afroféminas queremos hacer un llamamiento a todas las personas que puedan acercarse: esta es una oportunidad importante para visibilizar nuestra historia, para reclamar nuestra presencia en la memoria colectiva española y para construir puentes entre el pasado y el presente.

Las comunidades afrodescendientes necesitamos que estos espacios existan, que se multipliquen, que dejen de ser excepcionales. Necesitamos que la historia de la esclavitud deje de ser una nota al pie en los libros de texto y ocupe el lugar central que merece en la comprensión de la España moderna.

Si estás en Galicia o puedes desplazarte, te animamos a asistir. Si no, comparte esta información, habla de ella, exige que en tu ciudad también se hagan exposiciones como esta.

Porque la memoria es un acto de justicia. Y la justicia empieza por nombrar, por mirar, por no olvidar.

Información práctica

Fecha: 18 de diciembre de 2025, 19:00 h

Lugar: Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT)

Dirección: Praza do Museo Nacional de Ciencia, 1, A Coruña

Acceso: Libre hasta completar aforo

Información: acorunaentrememorias@gmail.com | Zinthia Álvarez Palomino: +34 634 547 676

