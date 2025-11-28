La peli…

«Queer as Punk» (2025) – Malasia

Dirigida por Yihwen Chen

En Malasia, donde ser LGBTQ+ es ilegal, Faris, un hombre trans, y su banda de punk Shh…Diam! (que significa «¡cállate!») se niegan a bajar el volumen. A través de sus conciertos y protestas callejeras, desafían las leyes discriminatorias y el conservadurismo creciente con música ruidosa, rabia y una alegría queer inquebrantable. El documental sigue a Faris, Yon y Yoyo mientras navegan por sus propias transformaciones personales: Faris con su transición de género, Yon preparándose para ser padre y Yoyo contemplando la migración. Todo esto mientras Malasia endurece su retórica sobre la «pureza» y comienza a aplicar castigos corporales contra personas LGBTQ+.

🖤¿Por qué verla? Porque es un grito de resistencia en un país que niega tu existencia. Porque documenta la valentía de quienes se niegan a permanecer en silencio. Porque celebra la comunidad queer, el punk como acto político y la música como herramienta de supervivencia. Y porque después de verla, vas a querer escuchar «I Woke Up Gay» y «Lonely Lesbian» a todo volumen.