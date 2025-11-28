Ya estamos a las puertas de diciembre y se nota: las calles se llenan de luces, los escaparates huelen a Navidad y tú ya sabes que en nada te van a meter en la vorágine de las cenas de empresa y los regalos. Pero antes de que llegue todo eso, este último fin de semana de noviembre todavía es tuyo. Así que aprovecha para refugiarte en el sofá, porque aquí te traemos cuatro propuestas que merecen tu atención (y tu manta). Cine queer malasio, misterios caribeños, una novela corta del Caribe dominicano y música que fusiona África con electrónica. ¿Lista? Pues dale al play.
La peli…
«Queer as Punk» (2025) – Malasia
Dirigida por Yihwen Chen
En Malasia, donde ser LGBTQ+ es ilegal, Faris, un hombre trans, y su banda de punk Shh…Diam! (que significa «¡cállate!») se niegan a bajar el volumen. A través de sus conciertos y protestas callejeras, desafían las leyes discriminatorias y el conservadurismo creciente con música ruidosa, rabia y una alegría queer inquebrantable. El documental sigue a Faris, Yon y Yoyo mientras navegan por sus propias transformaciones personales: Faris con su transición de género, Yon preparándose para ser padre y Yoyo contemplando la migración. Todo esto mientras Malasia endurece su retórica sobre la «pureza» y comienza a aplicar castigos corporales contra personas LGBTQ+.
🖤¿Por qué verla? Porque es un grito de resistencia en un país que niega tu existencia. Porque documenta la valentía de quienes se niegan a permanecer en silencio. Porque celebra la comunidad queer, el punk como acto político y la música como herramienta de supervivencia. Y porque después de verla, vas a querer escuchar «I Woke Up Gay» y «Lonely Lesbian» a todo volumen.
📍¿Dónde verla? Filmin
La serie…
«Black Cake» (2023) – Estados Unidos Disney+
Eleanor Bennett muere de cáncer y deja a sus dos hijos distanciados algo más que una herencia: una memoria USB con la historia no contada de su vida. La narración de Eleanor los transporta a finales de los años 60 en Jamaica, donde una joven llamada Covey huye de su boda y desaparece en el mar, acusada de asesinato. Cincuenta años después, sus hijos Byron y Benny descubren que la mujer que creían conocer guardaba secretos devastadores sobre su pasado, sobre identidad, trauma y supervivencia en la diáspora caribeña. Basada en la novela de Charmaine Wilkerson, la serie alterna entre el pasado doloroso de Covey y el presente fragmentado de sus hijos, quienes deben reconstruir no solo la historia de su madre, sino también su propia relación.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es una saga familiar multigeneracional que centra a una mujer negra caribeña de ascendencia mixta (jamaicana y china), una identidad poco vista en la televisión. Porque habla de secretos familiares, migración, racismo y el peso de las decisiones que tomamos para sobrevivir. Porque la joven Mia Isaac hace un trabajo deslumbrante como Covey. Y porque es una de esas series que te recuerda que nuestras madres, abuelas y ancestras vivieron vidas complejas que merecen ser contadas.
El libro…
«Invidia» (2024) Alexis Brunilda Márquez
(Editorial Loto Azul)
Año 1985, en un rincón del Caribe hispano dominicano. Casilda y Antonio Mateo se han fugado juntos, una noticia que deja en shock a Lidia, su prima hermana y la chica más bella de la comarca. Tras este hecho, la irresistible Lidia se reduce a piel y huesos, se desmorona ante la impotencia de su familia católica y el asombro de la supersticiosa comunidad. Su transformación sacude todo el paraje y genera rumores que la convierten en el blanco de eventos sobrenaturales, provocando una confrontación pública con los Mateo, terratenientes de ascendencia española. Acusada de todas las desgracias, Lidia es repudiada y acogida por Rogelio, el chico que la quiere desde niños pero al que ella desprecia. Durante algún tiempo las cosas parecen equilibrarse, pero lo peor está por llegar.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque Alexis Brunilda Márquez Hernández, escritora dominicana residente en Madrid, combina terror folclórico (folk-horror), realismo mágico y relato de costumbres en una historia corta pero intensa. Porque habla de envidia, superstición, culpa católica y violencia patriarcal en las comunidades rurales caribeñas. Porque en solo 100 páginas te sumerge en un mundo donde lo sobrenatural y lo social se entrelazan para asfixiar a una mujer que ya no encaja. Y porque es literatura negra del Caribe que merece más atención..
Y un concierto…
«Siân Pottok» ARTE Concert
Siân Pottok es una artista nómada de raíces indias, congolesas, belgas y eslovacas que fusiona tradición y electrónica con una autenticidad arrolladora. Toca el kamélé n’goni, un instrumento tradicional de África Occidental, y lo combina con beats electrónicos, percusiones tribales y una voz que va del folk intimista a la explosión world music. Su música es una celebración de la diáspora, un híbrido entre lo ancestral y lo contemporáneo. Con más de 40 conciertos a su espalda y más de un millón de vistas en Les Concerts Volants de Arte, Siân Pottok crea paisajes sonoros que te transportan a lugares que no sabías que existían pero que reconoces como propios.
🖤 ¿Por qué disfrutarlo? Porque su música es una invitación a sentir las pulsaciones de un mundo interconectado, entre la intensidad enraizada de la tierra y el impulso íntimo de cada individuo hacia una nueva vibración. Porque mezcla taarab, folk, electrónica y tradiciones africanas sin que suene forzado. Porque es una mujer negra que reivindica sus múltiples orígenes a través de la música. Y porque después de escucharla, vas a querer viajar sin moverte del sofá.
