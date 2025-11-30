DENUNCIA: Eli, embarazada y viviendo en la calle, abandonada por las instituciones

Eli, una mujer embarazada de ocho meses, lleva nueve meses viviendo en la calle en la ciudad de Zaragoza (España). Desde que falleció su padre, su único apoyo familiar, se ha visto completamente sola, sin recursos y sobreviviendo en condiciones indignas mientras afronta un embarazo avanzado.

Aunque está empadronada en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, el trabajador social asignado no le ha brindado el apoyo necesario. Según relata Eli, le ha advertido de que cuando nazca su hija se la quitarán. Ella lo expresa con desesperación: “Quiero que me ayuden para poder quedarme con mi hija, trabajar, cuidarla, que esté conmigo. Solo necesito apoyo, no que me la quiten”.

Durante el recuento de personas sin hogar, la prensa grabó su testimonio, pero su historia nunca fue publicada. La invisibilización continúa.

Eli ha acudido a todas las entidades buscando ayuda. Del albergue solo recibió una tarjeta de comedor y una chaqueta. No tiene un lugar donde dormir, ni apoyo para su embarazo, ni el ajuar básico para su bebé, que nacerá en cuestión de semanas. El padre de la niña no se hace responsable ni de ella ni de la futura hija.

Esta situación es una tragedia social, una vulneración de derechos y un posible incumplimiento legal por parte del Ayuntamiento y de los servicios sociales.

Obligaciones legales que el Ayuntamiento de Zaragoza está incumpliendo:

Derecho a una vivienda digna — Constitución Española (art. 47)

La Constitución reconoce que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Dejar a una mujer embarazada en la calle incumple este deber constitucional. Deber de protección social — Ley de Servicios Sociales

La legislación social vigente, incluida la normativa autonómica aplicable, obliga a los servicios sociales municipales a atender a personas en situación de vulnerabilidad extrema, proporcionar recursos de urgencia y garantizar la protección de la salud, la dignidad y la integridad de las personas en riesgo. Obligaciones municipales específicas

En Zaragoza, el marco municipal de atención social establece recursos de atención inmediata para personas sin hogar, ayudas de urgente necesidad, la obligación de atender incluso a personas sin domicilio fijo y un Plan Integral de Atención al Sinhogarismo que obliga al Ayuntamiento a proporcionar alternativas habitacionales y apoyo social. Jurisprudencia que obliga a los ayuntamientos a proteger a personas sin hogar

En 2024, un juez obligó al Ayuntamiento de Badalona a proporcionar alojamiento inmediato a personas sin hogar a las que había dejado en la calle. El tribunal acusó al Ayuntamiento de dejarlas en “completo desamparo”.

No es solo Eli. Es un fallo estructural.

La situación de Eli es un ejemplo claro de cómo las instituciones fallan, abandonan y vulneran derechos fundamentales.

Eli solo pide poder quedarse con su hija, tener un lugar seguro donde estar, trabajar, cuidarla y que crezca con su madre.

No pide privilegios. Pide protección. Pide humanidad.

Exigimos estas medidas inmediatas:

Alojamiento urgente y digno.

Atención prenatal y apoyo social real.

Garantía de maternidad sin amenazas.

Ajuar básico para el bebé.

Cumplimiento estricto de las obligaciones legales y sociales que el Ayuntamiento ha ignorado.

Eli va a dar a luz en pocas semanas. No podemos permitir que una madre y una recién nacida comiencen su vida en la calle por negligencia institucional.

Si quieres colaborar con Afroféminas apoyando este caso concreto u otros similares de sinhogarismo —ya sea con donaciones, ofreciendo un domicilio, un trabajo o cualquier otro recurso— ponte en contacto con nosotras en afrofeminas@gmail.com Cada gesto cuenta y puede cambiar una vida.

Talita de Fátima B. Moreira Jurista y activista por los derechos humanos Más textos de Talita Las activistas negras necesitan tu colaboración para seguir trabajando. Puedes colaborar con Talita aportando a su Ko-Fi

