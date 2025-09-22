Cuando no entras en el “canon” de las organizaciones

Hay proyectos que parecen hechos a medida para ser financiados. Siguen el guion, se pliegan a lo que esperan las grandes fundaciones, entran sin dificultad en ese canon cómodo que asegura subvenciones.

Pero ¿qué pasa cuando tu organización no entra en ese canon?

¿Qué pasa cuando tu voz molesta porque no maquilla el racismo, sino que lo enfrenta?

Eso es lo que ocurre con Afroféminas.

Somos una organización que lleva años combatiendo el racismo con pedagogía, creando contenidos de calidad que circulan a diario en redes y medios, acompañando a víctimas de delitos de odio que nos escriben en busca de apoyo, y escribiendo a empresas e instituciones para denunciar lo que ocurre.

Lo hacemos sin financiación.

Lo hacemos porque creemos que es necesario.

Lo hacemos porque sabemos que si no estamos, la voz de muchas mujeres negras y racializadas se silencia.

Hemos creado redes de psicólogos solidarios, mantenemos una plataforma activa, generamos campañas, formamos a instituciones, acompañamos a jóvenes y familias, y lo hacemos a pulmón, con un compromiso que pocas organizaciones pueden demostrar.

Y, sin embargo, una y otra vez nos dejan fuera.

No se nos financia.

No se nos apoya.

Aunque estemos haciendo más de lo que hacen muchas estructuras financiadas.

Por eso hablamos con claridad: si no confías en ONGs grandes, si desconfías de fundaciones que deciden a quién darle voz y a quién no, puedes apoyar directamente a Afroféminas.

Tu financiación individual —única o recurrente— nos permite seguir trabajando sin tener que pedir permiso para existir. Nos permite sostener lo que ya hacemos y llegar más lejos.

Apóyanos directamente aquí:

Ayuda para denuncia de delitos de odio

KO-FI Pagos recurrentes y donaciones puntuales

Cuenta bancaria: ES69 0073 0100 5505 0599 8116

PayPal: workshopafrofeminas@gmail.com

Porque no necesitamos entrar en el canon.

Necesitamos personas que crean en lo que hacemos.

Personas que entiendan que el cambio real empieza por financiar a quienes nunca reciben apoyo institucional.

