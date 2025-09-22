Presentación de «En nombre propio»: una apuesta por la despenalización del trabajo sexual

El próximo acto de presentación del libro En nombre propio: ejercer el trabajo sexual con derechos. Una propuesta de despenalización e inclusión en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de Josune Delgado y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales OTRAS, reunirá a tres referentes fundamentales en la lucha por los derechos laborales de quienes ejercen el trabajo sexual: el Sindicato OTRAS, AFEMTRAS y el histórico Colectivo Hetaira.

El Sindicato OTRAS nació en 2018 como organización sindical que defiende el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y la erradicación de la violencia hacia quienes lo ejercen. Representa a trabajadoras de distintas realidades: masajistas, trabajo en la calle, servicios online, independientes, en clubes o pisos y en la industria audiovisual.

El Colectivo Hetaira (1995-2019) fue la primera organización feminista en España en defender los derechos de las trabajadoras sexuales. Su labor fue pionera al visibilizar el estigma, denunciar la violencia institucional y abrir camino hacia el reconocimiento del trabajo sexual como una actividad merecedora de derechos laborales.

Por su parte, AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo), fundada en 2015 en el polígono Marconi de Madrid, nació para denunciar el abandono institucional y la criminalización derivada de la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde entonces se organiza de forma autónoma, impulsando el apoyo mutuo y la visibilidad.

La presencia de estas organizaciones en la presentación constituye un gesto de memoria y de reconocimiento hacia la historia de lucha de las trabajadoras sexuales en España. Se trata de un acto de afirmación política y colectiva: el trabajo sexual es trabajo, y quienes lo ejercen exigen derechos laborales y humanos plenos.

Dos presentaciones en Madrid:

Ateneo La Maliciosa. Calle de las Peñuelas, 12 (Madrid)️ 23 de septiembre de 2025 19:00-21:00h

Durante la presentación, contaremos con la participación de:

– Mónica Martín (Secretaria General de OTRAS)

– Tigra Toro (Secretaria de Migración de OTRAS)

– Josune Delgado (abogada laboralista)

– Ninfa y Beyoncé (AFEMTRAS)

– Mamen Briz (Colectivo Hetaira)

La segunda presentación se realizará en:

Consejo General de la Abogacía. Paseo de Recoletos, 13 (Madrid)️ 1 de octubre de 2025 18:30-20:30h

Durante la presentación, contaremos con la participación de:- Mónica Martín (Secretaria General de OTRAS)

– Tigra Toro (Secretaria de Migración de OTRAS)

– Josune Delgado (abogada laboralista)

– Irene Adán (Secretaria de Organización de OTRAS)

