La historia colonial de los Rangers de Texas

El Estado de Texas surgió como la «República de Texas» tras la llamada Guerra de Independencia de Texas , librada contra México por los anglosajones invasores que se asentaron en Texas, con o sin permiso del gobierno mexicano. Comenzaron su guerra de anexión con el Destino Manifiesto de robar estas tierras para establecer su sistema de plantaciones esclavistas, esclavizando a mexicanos, africanos y a todas las demás tribus indígenas no blancas que habían residido en estas tierras ancestrales durante miles de años antes de la invasión.

La fuerza policial de los Texas Rangers se fundó en 1823 para imponer el régimen colonial en un gobierno «solo para blancos». La continua masacre del holocausto de mexicanos y todos los no blancos mediante el proceso dialéctico de una muerte por desmoralización maligna y criminal es inherente al proceso psicológico de limpieza étnica y la eliminación de un pueblo conquistado y colonizado, como lo expresó el Dr. Frantz Fanon en Los condenados de la tierra. Gran parte de esta verdadera historia del colonialismo de asentamiento ha quedado sepultada entre mitos, estereotipos y mentiras descaradas.

El movimiento revolucionario chicano, aunque en su vaivén dialéctico de los movimientos sociales, nunca ha muerto. Nunca lo hará. No hasta que se administre verdadera justicia para la devolución de las tierras ancestrales, para la reparación de los crímenes del colonialismo y para que los tribunales de crímenes de guerra juzguen el derecho de un pueblo a la autodeterminación. Una justicia que se desencadene por los intereses de la acumulación de capital y un sistema capitalista que despoja a la clase trabajadora de su fuerza de trabajo para enriquecer aún más a los ricos y mantener a los pobres en prisión.

Los chicanos tienen una rica y hermosa historia de resistencia al robo de su patria. Desde la primera contrarrevolución de 1823 hasta los movimientos de guerrilla de la posguerra, como el revolucionario Plan de San Diego de 1915 , que llamó a una resistencia armada de los mexicano-americanos, los afroamericanos y los indígenas contra los Estados Unidos, para crear una república independiente en el suroeste de los EE. UU. Movimientos similares en el suroeste de los EE. UU. también produjeron guerrilleros como Juan Cortina, Catarino Garza, Jacinto Treviño, Joaquín Murieta, Gregorio Cortez. Movimientos modernos como el Partido La Raza Unida, la Organización de la Juventud Mexicana Americana, la Cruzada por la Justicia, la Moratoria Nacional Chicana para Poner Fin a la Guerra de Vietnam y los Boinas Cafés. Todos estos revolucionarios han sido blanco del gobierno de los EE. UU., criminalizando la teoría crítica de la raza, ya que la clase dominante teme, como siempre lo ha hecho, que a las masas se les enseñe la verdadera historia. Temen que los jóvenes descubran su humanidad y amor por el cambio revolucionario. Les aterra un nuevo mundo con una nueva ética basada en las prioridades de la humanidad de las personas, en contraposición a los intereses de propiedad basados ​​en el racismo, el materialismo, el militarismo, la avaricia corporativa y la oligarquía. Los oligarcas industriales modernos de los combustibles fósiles, que controlan los gobiernos y los mercados mundiales, están destruyendo nuestros ecosistemas, el agua potable, los ríos, los océanos, la vida silvestre, el ozono y a la humanidad.

Incluso antes de que el historiador Derrick Bell escribiera sus brillantes tesis sobre la Teoría Crítica de la Raza y la periodista de investigación Nikole Hannah-Jones lanzara el Proyecto 161 9 , exponiendo la verdadera historia de la esclavitud en las plantaciones africanas, el colonialismo de los colonos blancos, el capitalismo racial y el imperialismo estadounidense, los gobernantes políticos que controlaban los gobiernos temían que las masas oprimidas se educaran y se enamoraran de la revolución. Siguen criminalizando las libertades académicas por temor a que las personas oprimidas rompan sus cadenas de encarcelamiento psicológico.

Estudien y adopten estas teorías y visiones para cambiar su servilismo, adhieran a las diversas escuelas de pensamiento revolucionario e involucren a la ciudadanía en la lucha por derrocar los viejos valores opresivos. Creen nuevos, liberados de los vicios del capital y la acumulación que enriquecen a los ricos y encarcelan a los pobres. La esencia de la hegemonía de la clase dominante es la manipulación psicológica masiva.

En cualquier momento, las condiciones sociales, como los recientes levantamientos estudiantiles universitarios y la represión de los líderes activistas que lideran estos movimientos, se extienden a las comunidades y pueden inspirar la globalización del movimiento revolucionario contra el imperialismo, siendo la cabeza de la serpiente el imperialismo estadounidense. Es un proceso científico histórico y dialéctico del que debemos ser conscientes, como lo articuló el Dr. Frantz Fanon en su excelente tratado sobre las maquinaciones de un sistema perverso. Este proceso es inherente al sistema actual de opresión de clase y raza.

Solo podemos liberarnos mediante la lucha revolucionaria y la movilización masiva de los pobres. La lucha de los estudiantes universitarios en defensa del genocidio del pueblo palestino y las protestas mundiales contra la horrible ejecución policial de George Floyd demuestran el poder del pueblo. Nosotros, como pueblos oprimidos, ejercemos el poder. Nos interesa nuestra verdadera liberación de este sistema criminal, garantizando a los pueblos colonizados el derecho fundamental a liberarse de este sistema racista y criminal por cualquier medio necesario, incluida la revolución popular.

El imperio estadounidense se construyó sobre la horrorosa esclavitud de los africanos. Los chicanos han sufrido una historia comparable de crímenes coloniales, a través del robo de sus tierras ancestrales, linchamientos y masacres perpetradas por los Rangers de Texas , una milicia paramilitar policial que aún existe al servicio del terrorismo policial. Ambos están al servicio de un sistema injusto que aliena a la humanidad al servicio del capital; un sistema criminal que no puede reformarse, sino que debe desmantelarse, miembro por miembro. Y un nuevo sistema económico igualitario y un nuevo sistema de valores revolucionario basado en una ética colectiva de cuidado, amor, unidad, solidaridad, humanismo, independencia, autonomía, tierra, libertad y autodeterminación deben ocupar su lugar.

Qué farsa tan repugnante cuando una sociedad disfraza a criminales de guerra de «héroes y patriotas». Se les glorifica en monumentos o instituciones, símbolos de la supremacía de los trajes. Desde el Salón de la Fama y Museo de los Rangers de Texas en Waco, Texas, hasta el Museo de la Prisión de Texas en Huntsville, que exhibe una silla eléctrica llamada Old Sparky que ejecutó a muchos inocentes.

Texas ha vuelto a ser conocido como el nido de víboras del fascismo estadounidense. El Dr. Frantz Fanon abordó los males destructivos del colonialismo, pero también ofreció un plan para liberarnos de un sistema criminal mediante la educación política, la descolonización y el renacimiento popular para nuestra verdadera liberación del colonialismo. Nuestros opresores no quieren que aprendamos de nuestra propia historia ni del poder de los movimientos de liberación. La nueva administración Trump-Musk se ha unido a un ideólogo y extremista de ultraderecha en Christopher Rufo —opositor de la teoría crítica de la raza— para destruir la diversidad, la equidad y la inclusión, y criminalizar la libertad de expresión política y a cualquier activista o grupo político que critique y se oponga a la represión gubernamental y al sionismo.

Hemos entrado en la dimensión desconocida del fascismo oligárquico estadounidense, que es destructivo para el planeta Tierra y sus ecosistemas, así como para la civilización y la humanidad, en interés de los oligarcas de los combustibles fósiles, que controlan todos los aspectos de la burocracia imperialista estadounidense del racismo, el materialismo, el militarismo, la codicia corporativa y el poder y control de los mercados globales.

La República Confederada creó un sistema que consistía básicamente en alquilar esclavos de prisión a empresarios para construir la economía y un nuevo gobierno colonial. Los esclavos de prisión construyeron el Capitolio Estatal, la mansión del gobernador y edificios gubernamentales en Austin, la capital de Texas. Las paredes de estos edificios están manchadas con su sangre.

Hoy en día, las unidades penitenciarias llevan el nombre de sus esclavizadores. Los brutales cacicazgos penitenciarios tienen un historial de crímenes atroces contra la población cautiva de prisiones racialmente segregadas. Los litigios federales, liderados por valientes personas de color, abogados carcelarios y activistas políticos, obtuvieron victorias legales trascendentales al ordenar reformas en el célebre caso Ruiz contra Estelle de 1972 , en el que los reclusos texanos cuestionaron las condiciones dentro del Departamento de Correccionales de Texas. Desafortunadamente, el sistema penitenciario texano ha regresado a la época anterior a Ruiz, y las condiciones siguen siendo inconstitucionales, lo que resulta en muchas muertes de presos debido al calor extremo , objeto de más litigios federales a favor de la clase reclusa. Las prisiones de Texas están compuestas desproporcionadamente por personas de color, en un estado con una demografía en constante cambio, donde las personas de origen étnico son mayoría en los barrios marginales. Los gobernantes políticos a cargo de las prisiones, las juntas de libertad condicional y la autoridad legislativa temen estos cambios demográficos. Implementaron capas adicionales de operaciones especiales de inteligencia de pandillas para vigilar y atacar a los «prisioneros radicales» que lideraban el movimiento en el interior de la prisión.

El caso de Daniel Perry es otro claro ejemplo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a su ultraconservadora Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas que le enviara una recomendación para concederle el indulto ejecutivo por el asesinato de Garret Foster, manifestante de Black Lives Matter, quien protestaba por el asesinato policial de George Floyd en julio de 2020. Perry había sido declarado culpable por un jurado de Austin y condenado a 25 años de prisión. Antes de ingresar en prisión para cumplir su condena, Fox News emitió un segmento especial instando a Abbott a concederle el indulto. Así lo hizo. Esto no es nuevo, ya que los abogados de personas negras, indígenas y de color (BIPOC) condenadas a muerte han presentado alegatos legales en varios casos en protesta por las políticas racialmente discriminatorias de la junta de libertad condicional del gobernador.

En mi caso, existen pruebas contundentes de informes y documentos de laboratorio de criminología científica que la junta de libertad condicional sabe que existen, pero ha ignorado, ya que los registros demuestran mi inocencia. Los jurados del juicio nunca han visto estas pruebas, aunque me habrían absuelto de todos los presuntos delitos. La represión política contra mí se remonta a mi juventud, cuando protesté por el asesinato de mi amigo Ervay Ramos, de 16 años, a manos de la policía de Alpine (Texas) el 18 de junio de 1968. El policía, un conocido racista, nunca pasó un día en la cárcel.

He estado en régimen de aislamiento durante 23 años consecutivos, condenado a morir en prisión, en la Unidad McConnell de Beeville, Texas. Me han denegado repetidamente la libertad condicional, a pesar de mi avanzada edad y mis condiciones médicas. Mi próxima revisión de libertad condicional está programada para diciembre de 2027. A pesar de la brutal represión, me mantengo firme y desafiante, y continúo liderando el estudio y la lucha de grupos que se centran en educar a los presos sobre la verdadera naturaleza de las prisiones bajo el capitalismo, en una prisión con profundas raíces en el colonialismo de 1823, la supremacía blanca y la esclavitud en prisión.

Estamos en tiempos peligrosos, gobernados por tiranos y lunáticos desquiciados que tienen el control total del gobierno, la policía, el ejército y la CIA. Están creando un aparato de estado policial, con su nueva prisión de tortura en El Salvador, donde refugiados, inmigrantes, ciudadanos y no ciudadanos serán enjaulados si continúan criticando y oponiéndose a este nuevo gobierno fascista de lobos multimillonarios que destruirán la civilización, la humanidad y el Planeta Tierra si no nos organizamos contra esta locura y locura y cambiamos el rumbo. Debemos darnos cuenta de estos peligros y unirnos para crear un movimiento revolucionario contra el imperialismo y producir cuadros capacitados que eduquen a las comunidades sobre lo que debemos hacer para luchar y construir un frente unido fuerte, porque el Poder del Pueblo es más fuerte que el poder de los tiranos.

*Texto publicado orginalmente en la revista Scalawag

Únanse a nosotros para liberar a Xinachtli y a todos nuestros presos políticos. Construyamos un frente unido revolucionario contra el imperialismo. Aprendamos de la experiencia zapatista.

CAMPAÑA DE LIBERTAD DE XINACHTLI

XINACHTLIFREEDOMCAMPAIGN@GMAIL.COM

San Antonio, Houston, Austin, El Paso

Xinachtli También conocido como Álvaro Luna Hernández, nació en Alpine, Texas. Nacido en una sociedad racialmente segregada, se vio obligado a asistir a escuelas públicas segregadas y sufrió la violenta vigilancia policial de los barrios chicanos. A los 23 años, Xinachtli fue encarcelado por primera vez y condenado por un delito que no cometió. Pronto comenzó a estudiar derecho y derechos de los presos, lo que lo llevó a estudiar la historia de revoluciones y movimientos globales, como el Partido Liberal Mexicano anarcocomunista y el Partido Pantera Negra, lo que lo condujo a las obras de pensadores como Ricardo Flores Magón y George Jackson. A través de sus estudios, revitalizó y dedicó su vida a erradicar las ocupaciones coloniales racistas y opresivas en la Isla Tortuga y el mundo. Respetado luchador por la libertad chicana, Xinachtli ha sido reconocido nacional e internacionalmente como coordinador del Comité de Defensa de Ricardo Aldape Guerra y lideró el Movimiento Nacional de La Raza, el Comité Juvenil Alto a la Violencia y el Comité de Solidaridad con los Presos en Houston, Texas, donde es reconocido como un símbolo de resistencia. En 2025, había cumplido 27 años de su condena de 50 años, 23 de ellos en aislamiento. Hoy en día, es reconocido como escritor, poeta, artista, líder y un respetado anciano. Ha escrito innumerables ensayos que abordan diversos temas, incluyendo la construcción del movimiento antiimperialista y el análisis histórico, algunos de los cuales pueden encontrarse en el sitio web de su campaña por la libertad, freealvaro.net.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado