Se abre proceso de inscripciones para curso online de Otoño de Afroféminas 

Después de más de una década de aprendizaje y lucha compartida, desde Afroféminas sabemos que el conocimiento es el primer paso hacia el cambio real. Es por eso que, tras el éxito de nuestro curso de verano, hemos decidido abrir una nueva convocatoria para este curso online de otoño, para aquellas que no pudieron unirse antes y para quienes desean profundizar aún más en temas que siguen siendo fundamentales hoy.

Nos encantan las redes, pero realmente si se desea avanzar, hay que profundizar en el conocimiento, discutirlo, respirarlo, criticarlo y sobre todo disfrutarlo. La ignorancia se rebate con conocimiento y los algoritmos no están colaborando.

Os presentamos un curso online de 3 encuentros donde retomaremos autores y autoras como Fanon , Angela Davis , bell hooks y otras. Vamos a hablar de afectos, de feminismos negros, de pensamiento decolonial y de praxis.

🌍 ¿Qué aprenderás en este curso?

Durante tres encuentros, exploraremos los fundamentos del feminismo negro, el impacto del privilegio blanco y la potencia de la interseccionalidad como herramienta crítica. A partir de textos clave y experiencias colectivas, abriremos espacios de reflexión y análisis situados.

📚 Temario

1️⃣ Introducción General

El feminismo negro nace como una corriente crítica dentro del feminismo, denunciando la exclusión de las mujeres no blancas de los discursos hegemónicos. Esta formación busca recuperar su historia y pensar cómo sus aportes siguen siendo urgentes hoy. A través del análisis de la interseccionalidad, reflexionaremos sobre el papel del privilegio blanco como eje estructural de las desigualdades.

2️⃣ Feminismo Negro: Historia, lucha y reivindicaciones

📌 ¿De dónde surge el feminismo negro? ¿Qué lo diferencia del feminismo dominante?

En este módulo abordaremos el origen del feminismo negro, las voces que lo impulsaron y los movimientos sociales que lo sostienen. Se trata de comprender no solo sus postulados teóricos, sino su fuerza como herramienta política para resistir la exclusión y construir justicia.

Contenidos clave:

-Recorrido histórico y surgimiento del feminismo negro

-Figuras clave y sus aportes

-Diferencias con el feminismo hegemónico

-Importancia del contexto racial y de clase

-Reivindicaciones contemporáneas: justicia racial, derechos económicos, luchas laborales y resistencias cotidianas

3️⃣ Interseccionalidad: opresiones que se cruzan

📌 ¿Cómo se entrelazan el racismo, el sexismo, la clase y otras formas de opresión?

Este módulo está dedicado al análisis del concepto de interseccionalidad, desde sus fundamentos teóricos hasta sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en las políticas públicas.

Contenidos clave:

-Definición y origen del término

-Aportes de Kimberlé Crenshaw

-Raza, género, clase y sexualidad como ejes de análisis

-Interseccionalidad en instituciones, políticas públicas y movimientos sociales

-Ejemplos de resistencia y transformación

4️⃣ Privilegio blanco: estructuras y rupturas

📌 ¿Qué significa ser blanco en una sociedad estructurada por el racismo?

Aquí reflexionaremos sobre el privilegio blanco como una construcción histórica que sostiene desigualdades. Analizaremos cómo se reproduce, dónde opera y cómo puede ser desafiado desde la conciencia crítica y el compromiso antirracista.

Contenidos clave:

-¿Qué es el privilegio blanco?

-Origen y desarrollo del concepto desde la teoría crítica

-Mecanismos de perpetuación: instituciones, medios, escuela, trabajo

-Casos cotidianos de privilegio y exclusión

-Estrategias para identificarlo, cuestionarlo y actuar

-Rol de las personas aliadas en el cambio

🧭 Metodología

Esta formación se desarrollará a través de una metodología participativa, crítica e interseccional , que combina el aprendizaje teórico con la reflexión personal y colectiva.

Se trabajará con los siguientes enfoques y herramientas:

-Debates guiados y espacios de diálogo horizontal .

-Análisis de textos clave .

-Dinámicas de reflexión grupal .

-Visualización de materiales audiovisuales .

🕕 Fechas y horarios

📅 1, 2 y 3 de octubre

🕓 Horario: de 19:00 a 21:00 cada sesión

📝 ¿Cómo me inscribo?

Realiza el pago 125€ por persona y 50€ si eliges una de las sesiones por separado. PLazas limitadas. No podemos hacer grupos muy grandes para que la operatividad sea la mejor.

Introduce tu nombre completo, correo electrónico y el concepto: Curso de Otoño.

Escríbenos a afrofeminas@gmail.com para confirmar tu inscripción y recibir todos los detalles.



🏦 Cuenta bancaria: ES69 0073 0100 5505 0599 8116

💳 PayPal: workshopafrofeminas@gmail.com



📜 Al finalizar, así has adquirido y realizado el curso completo, recibirás un diploma acreditativo de haber realizado la formación con Afroféminas.

🌱 Este otoño (o primavera, según el hemisferio) te invitamos a pensar con nosotras, a desafiar las estructuras de opresión y a construir nuevos horizontes desde el conocimiento y la acción colectiva.

¡Nos vemos en Octubre!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado