Cuando el sistema judicial no te protege: reflexiones sobre racismo institucional y desprotección legal

En Afroféminas hemos denunciado públicamente, durante años, situaciones de racismo, discursos de odio y violencia simbólica. También hemos acompañado a personas racializadas, migrantes y mujeres negras que han sufrido discriminación. Hemos presentado denuncias, activado protocolos y confiado en la vía legal como un camino legítimo para exigir justicia.

Y, sin embargo, lo que encontramos con demasiada frecuencia son archivos. Archivos sistemáticos. Archivos que nos dicen, una y otra vez, que lo que vivimos no es suficiente. Que lo que sentimos no se puede probar. Que lo que somos, simplemente, no entra en los márgenes del reconocimiento legal.

Esto no es una impresión aislada. Es una realidad estructural.

El sistema judicial español está sesgado. Muchos jueces y fiscales operan desde una visión eurocéntrica, racialmente insensible y profundamente alejada del concepto de racismo estructural. No reconocen la violencia simbólica, no comprenden la dimensión colectiva del odio, no ven lo que no se ajusta a su lógica heredada del colonialismo legal.

Mientras tanto, la ultraderecha crece, señala, agrede, miente, se envalentona. Y lo hace con impunidad. Porque en este país es más fácil que se procese a un cómico por un chiste sobre la Iglesia que a un político que difunde odio hacia personas migrantes. Es más fácil meter en la cárcel a una sindicalista o a una activista antifascista que a un agresor verbal en redes. Porque en esta España del siglo XXI, la represión tiene rostro, y no es precisamente el del poder.

Desde el activismo no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y aunque no tenemos todas las respuestas, sí tenemos claro lo que hay que seguir haciendo:

Fortalecer nuestras redes de defensa legal y acompañamiento jurídico.

Documentar cada archivo, cada silencio institucional, cada decisión injusta.

Tejer alianzas entre luchas: feminismo, antirracismo, sindicalismo, memoria histórica, defensa de los derechos humanos.

Explicar a nuestras comunidades cómo funciona realmente la justicia y desmontar el mito de su neutralidad.

Denunciar internacionalmente lo que no se escucha a nivel estatal.

Antoinette Torres Soler Directora y Fundadora de Afroféminas

Lic. Filosofía. Máster en Comunicación de Empresa y Publicidad.

Cubana y española

