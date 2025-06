Negras y mayores

Las personas negras en España enfrentamos mayores obstáculos para acceder a servicios básicos. Estas carencias afectan nuestra calidad de vida durante la vejez, elevando la incidencia de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, condiciones ampliamente documentadas en población afrodescendiente a nivel global .

Las barreras en el acceso a servicios como salud, empleo y vivienda, se traducen en peores condiciones de vida durante la vejez. La precariedad laboral mantenida a lo largo de décadas significa pensiones bajas, dificultando el acceso a medicamentos, vivienda o servicios de cuidado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los migrantes —entre quienes se encuentra una proporción significativa de personas afrodescendientes— presentan menores niveles de estabilidad laboral y de cotización, lo que impacta directamente en la pensión de jubilación.

Además, el sistema sanitario español no siempre garantiza una atención culturalmente adecuada ni libre de racismo. Un informe de Médicos del Mundo (2024) constata que “el Sistema Nacional de Salud no dispone de servicios adaptados a las situaciones y necesidades de las personas migrantes y racializadas, lo que hace que los servicios se conviertan en espacios estigmatizantes”. Esta falta de adaptación genera desconfianza y abandono del sistema médico por parte de muchas personas mayores racializadas.

La discriminación en los centros sanitarios está muy lejos de ser anecdótica. La investigación de Médicos del Mundo recoge varios valiosos testimonios de esta realidad. Una mujer migrante relató:

“Yo llevo 5 años aquí, he ido una sola vez, me recetaron ibuprofeno y paracetamol y no he vuelto más. (…) No me sentí bien. A mi mamá también le pasa y tampoco va, tiene que ir más porque ya es mayor y tiene muchos dolores, pero lo evita”.