“Las negras” de Yolanda Arroyo Pizarro: Memoria viva y futuro insurgente

La editorial Yegüa de Troya (Penguin Random House) ha tenido el acierto de publicar recientemente Las Negras , de la escritora, activista afropuertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro . Bajo la dirección literaria de Gabriela Wiener , esta versión, ampliada y renovada, es una apuesta política y literaria que reafirma el lugar de Las negras como obra de culto del afrofeminismo caribeño.

Fotografía de la serie “Cimarronas”, de Johis Alarcón (2020)

Yolanda, vieja amiga de Afroféminas, nos ofrece ahora un libro que entrelaza las voces de mujeres negras del pasado, el presente y el futuro, expandiendo la dimensión histórica de los relatos originales hacia un enfoque decididamente afrofuturista y combativo. En esta edición, rescata la memoria, pero además la proyecta hacia escenarios que imaginan otras posibilidades de existencia y resistencia negra, más allá de las estructuras coloniales y patriarcales que intentaron silenciarlas.

La primera edición de Las negras ya había sido aplaudida por visibilizar el papel de las mujeres negras esclavizadas en América, realzando nuestros viejos oficios de antaño, ancestrales o impuestos. Sin embargo, esta nueva edición va más allá al incorporar relatos inéditos que profundizan en nuestras estrategias de supervivencia y resistencia como mujeres negras, enfrentadas a los sistemas de violencia sistemática del hombre blanco.

Así, nos encontramos con la matrona que toma decisiones sobre la vida de los recién nacidos en condiciones inhumanas, o con la nodriza que se convierte en un objeto de deseo y, al mismo tiempo, en la arquitecta de su propia estrategia de supervivencia. Historias que reflejan el sufrimiento, pero también, la decisión, la voluntad, la inteligencia y la rebeldía, dando forma a un relato de desobediencia permanente.

Además, el bautismo simbólico de las protagonistas y los personajes —Wanwe, Ndizi, Tshanwe, Petra, Sycorax, Petrona, Cortija, Mûlatresse— suma un potente gesto político al recuperar nuestros nombres ancestrales arrebatados por el colonialismo en un intento de recuperar nuestra humanidad robada. Yolanda utiliza este recurso de la imaginación para denunciar cómo el nombre fue una de las primeras violencias simbólicas que sufrimos en la noche oscura de la esclavitud, y cómo el reapropiarnos de nuestros nombres robados estamos realizando un ejercicio de autonomía radical.

Estas mujeres que nos cuenta Yolanda, no son solo víctimas de un tiempo pasado de cadenas, latigazos y dolor, son madres de un futuro posible. Desde la rebelión silenciosa a la resistencia espiritual, transitando por la reinvención simbólica de sus nombres y cuerpos, Las negras plantea un plan de emancipación que destroza la linealidad colonial del tiempo y nos convoca a reflexionar para un futuro afro.

Yolanda no pretende evadir el dolor de nuestra historia, sino, por el contrario, adueñarse de él para arañar las espesa capa de la narrativa oficial. La memoria no es aquí un peso que inmoviliza, sino la gasolina para imaginar futuros donde la libertad y la dignidad no sean utopías eternamente aplazadas en decenios interminables.

La nueva edición de Las negras es una celebración para aquellas que entendemos la cultura como un espacio de resistencia. Yolanda Arroyo Pizarro redibuja la historia de nuestras ancestras, pero también nos ofrece una mirilla literaria para observar el presente y un mapa para llegar a ese sitio que hoy solo imaginamos. Ese lugar donde nuestras voces negras no sean sistemáticamente silenciadas, sino que ocupen el lugar de justicia que nos corresponde.

Desde Afroféminas, la recomendamos como una obra esencial, para las feministas negras, y para cualquier persona de bien que quiera comprender de forma honesta las heridas demasiado tiempo abiertas del racismo y la esclavitud, y caminar con nosotras los procesos de sanación colectiva que nuestra memoria exige y necesita.

Redacción Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado