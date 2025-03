Angela Davis sobre la acción radical y útil frente a la extrema derecha

El pasado viernes 21 de febrero, Angela Davis volvió a recordarnos por qué su legado sigue siendo esencial en la lucha por la justicia y la liberación. En un evento organizado por la Olympia Film Society, titulado «La lucha colectiva en tiempos críticos», la histórica activista y académica compartió con la audiencia una visión transformadora del cambio social. A sus 81 años, Davis continúa desafiando las estructuras opresivas con la misma pasión con la que ha luchado durante décadas contra el racismo, el patriarcado y el complejo industrial penitenciario.

Desde la infancia, muchas personas de la Generación Z descubrieron su historia en las lecciones escolares sobre los derechos civiles. Sin embargo, el legado de Angela Davis trasciende esas narrativas simplificadas . Como ella misma enfatizó, el movimiento por los derechos civiles en EE. UU. no solo buscaba el reconocimiento legal, sino la verdadera liberación de las comunidades negras. «Una persona hambrienta no busca la libertad antes que la comida», señaló, resaltando cómo la lucha por la justicia debe atender primero las condiciones materiales de quienes han sido históricamente desposeídos.

Acompañada por Gilda Sheppard, cineasta y docente con años de experiencia enseñando en prisiones de Washington, y Ranna, una educadora palestina comprometida con la lucha antiimperialista y feminista, Davis exploró temas urgentes como la interseccionalidad, la solidaridad global y la crisis de la democracia. En un momento en el que los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) están siendo atacados por la extrema derecha, Davis y sus compañeras nos recordaron el papel crucial de estos espacios para la construcción de un mundo más justo.

Uno de los momentos más potentes de la conversación fue cuando Ranna le preguntó sobre la amenaza del fascismo en la actualidad. Davis, sin caer en alarmismos superficiales, instó a la audiencia a reflexionar sobre la naturaleza de las políticas autoritarias y cómo estas afectan a las poblaciones más vulnerables. Frente al discurso de odio y las medidas represivas, la respuesta no debe ser el miedo, sino una radicalidad compasiva que busque construir alternativas reales. «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes», recordó, citando a Martin Luther King Jr.

Angela Davis también compartió su propia trayectoria de aprendizaje y resistencia. Reveló que le tomó años encontrar su voz feminista y que su primera experiencia con la lucha por la abolición de las prisiones ocurrió cuando estuvo privada de libertad. A través de su historia personal, enfatizó que la solidaridad no se construye desde la uniformidad, sino desde el reconocimiento de las diferencias. Ejemplo de ello es el feminismo negro, que ha desafiado la narrativa asimilacionista del feminismo blanco hegemónico y ha abierto espacio para luchas interseccionales, como el transfeminismo y el feminismo descolonial.

En un contexto político marcado por la escalada del autoritarismo y el odio, Davis nos recordó que el cambio real no proviene de la destrucción vacía, sino de la capacidad de imaginar y construir nuevas estructuras de justicia. Como señaló, la Proclamación de la Emancipación abolió la esclavitud, pero no ofreció un plan para la verdadera libertad de las personas negras. De la misma manera, la abolición de las prisiones no es simplemente desmantelar un sistema opresivo, sino crear alternativas que prioricen la justicia y la reparación. «La acción revolucionaria no es solo derribar lo que nos oprime, sino edificar lo que nos libera», afirmó.

Esa noche, en un teatro lleno de esperanza y convicción, quedó claro que la lucha sigue. Angela Davis nos dejó con un recordatorio poderoso: el compromiso con la justicia es un acto radical de amor y resistencia. Su voz sigue inspirando, y nosotras seguimos aquí, construyendo un futuro en el que la libertad no sea un privilegio, sino un derecho.

Redacción Afroféminas

