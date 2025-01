*Texto publicado originalmente en Scalawag magazine y republicado en Afroféminas por un acuerdo de colaboración.

Muchas veces me han pedido un plan para enfrentar las amenazas políticas actuales y futuras, y siempre he sentido que estas peticiones tenían un trasfondo antidemocrático. Podría responder con algunas ideas, por supuesto, pero este supuesto plan maestro para cambiar la relación de la izquierda con las elecciones estadounidenses no significa nada para mí. Creo que necesitamos saber a qué está dispuesta la gente a comprometerse en la vida real para crear un plan real. Cualquier estrategia fuera de este contexto está más cerca de la imaginación que de la acción, que puede ser valiosa pero no tangible. Dicho esto, creo que es útil señalar a la gente la dirección de las investigaciones que podrían ayudarlas a alcanzar una mayor claridad política, y espero poder hacerlo ahora. En concreto, me gustaría pensar en las formas en que el Sur puede construir poder para la liberación negra, eliminando el fascismo y a los fascistas en el proceso, más allá de los límites del aparato «democrático» estadounidense y los enfoques comunes actuales de la izquierda anti-sureña.

El Sur Negro tiene una rica historia de organización antifascista y estrategia militante a través de la lucha directa y el conflicto con las fuerzas fascistas. Si vamos a estudiar y promover un linaje organizativo, es este el que deberíamos considerar. ¿Cómo sería si el grito de guerra de nuestro movimiento evolucionara de «Mis antepasados ​​murieron por el derecho al voto» a «Mis antepasados ​​murieron luchando contra el fascismo»? Esta medida no pretende borrar ni oscurecer las luchas políticas históricas del Sur que se centran en el voto; tal reducción es contrainsurgencia. Reconozco que las luchas por el derecho al voto del Sur llevadas a cabo bajo la bota del terror fascista de Jim Crow son una parte importante de esta tradición, pero esa historia sobrevalorada no debería ser el punto de apoyo de nuestra lucha actual, ni honrarla permaneciendo devotos acríticos de la democracia violenta de Estados Unidos debería ser nuestra señal de stop estratégica.

También debemos valorar la estrategia inherente a las historias de los sureños negros que luchan por sus vidas en lo que sólo puede caracterizarse como militancia comprometida, ya que es una defensa militante que hizo posible el derecho al voto «universal». Si vamos a seguir diciendo que votar y organizar elecciones son sólo una parte de esta lucha, tenemos que tratarla como la parte que es, en lugar de como el todo. Esta afirmación se hace a menudo, a pesar de que las organizaciones progresistas y de izquierdas la siguen y dedican la totalidad o la mayor parte de su personal a la organización electoral.

Mi claridad respecto de los límites de la centralidad electoral y la participación del Estado como estrategia de contrainsurgencia contra el Sur proviene de mi experiencia como organizadora local en la lucha contra la Polixía de Atlanta. El movimiento StopCopCity , que ya es una lucha de varios años que ha evolucionado significativamente desde sus primeros ataques telefónicos y campamentos, ha aclarado lo que significa materialmente un cambio de estrategia.

Antes de 2023, la confrontación directa con el Estado era el núcleo de la estrategia del movimiento StopCopCity. Esto incluía movilizaciones masivas a las reuniones del consejo municipal , horas y horas de llamadas telefónicas, protestas, campañas en Atlanta y más allá, y globalización del apoyo a la campaña a través de campañas de solidaridad. Sin embargo, la estrategia que realmente paralizó la construcción fue menos respetable, más militante: la destrucción de maquinaria, la ocupación del bosque y el ataque a compañías de seguros y contratistas en otros lugares. A menudo me he preguntado cómo serían las cosas, en este movimiento y en otros, si se hubiera dado a estos actos insurgentes incluso una fracción de los recursos y la atención de los que gozan los elementos electorales. De los más de 100.000 firmantes de la petición del referéndum de cancelación de arrendamientos de tierras , ¿podríamos conseguir que 1.000 aceptaran albergar y alimentar a los resistentes antifascistas? No sé si alguna vez lo sabremos, pero creo que debería ser una posibilidad, ¿no? Si no, ¿para qué sirvió todo esto?

En su haber, quienes trabajan en la campaña Vote to StopCopCity han sido consistentes en no caer en la trampa de alienar a los elementos más militantes del movimiento a través de sus opciones narrativas, incluida su dedicación a reformular las conversaciones sobre la diversidad de tácticas en torno al daño que está haciendo el Estado. Creo que los organizadores electorales pueden tomar nota de esto, aunque esta estrategia no está exenta de la necesidad de un mayor interrogatorio.

El año pasado, escribí un artículo que destacaba los elementos únicos de la economía solidaria presentes en el movimiento StopCopCity y el papel que este trabajo desempeña para ayudar a sostener y estabilizar el movimiento. La economía solidaria de StopCopCity y los esfuerzos de ayuda mutua más amplios han inspirado a la gente a considerar la posibilidad de atender las necesidades de los demás de una manera que muchos otros movimientos no lo han hecho y eso ha ayudado a fomentar un sentido genuino de comunidad y solidaridad (¡Qué sorpresa!).

¿Qué nos dice esto sobre el camino a seguir? Bueno, creo que debemos estar atentos a las formas en que los movimientos y las organizaciones de movimientos pueden deslegitimar o legitimar al Estado, y tomar nota de cuáles lo están haciendo. Políticamente, la ayuda mutua plantea preguntas inherentes sobre si realmente necesitamos un Estado y, en comparación, muchos aspectos de la estrategia de organización electoral operan fundamentalmente bajo el supuesto de que si el disenso de la gente aprovecha los canales «adecuados» de participación cívica, el Estado escuchará y está obligado a responder.

Seguramente, los organizadores del referéndum comprenden que es difícil recolectar firmas sin asegurar a la gente que el Estado no manejará mal sus registros, un mensaje que transmite cierta seguridad y confiabilidad inherentes. Desafortunadamente, ahora la ciudad ha revelado información confidencial a miles de habitantes de Atlanta . También hemos presenciado, de primera mano, las muchas formas en que los funcionarios públicos demócratas de Atlanta han socavado la democracia para impulsar el proyecto Cop City. Esto ha generado un cierto aire de desilusión, y este distanciamiento del electorado local afectó la elección presidencial.

A medida que se conocieron las cifras de votación anticipada en Georgia, la participación de los votantes negros parecía encaminarse a romper otro récord . A pesar de esto, uno de los estados más disputados del Sur volvió a ser republicano, aplastando las esperanzas de los demócratas y de la izquierda progresista de que una Georgia azul pudiera alejar a la nación de otra administración Trump. Me pregunto si la desilusión persistirá. ¿Las contradicciones expuestas en el gobierno local de Atlanta seguirán influyendo en los resultados políticos? Si es así, este fenómeno pone en crisis la responsabilidad que recae sobre las organizaciones del movimiento de cumplir la promesa de radicalizar de manera demostrable al público votante involucrándolo en los procesos electorales. Incluso si el estado siguiera siendo demócrata, la izquierda todavía tendría que lidiar con el ala progresista del electorado que votaría por una versión mucho más conservadora del mismo partido cuatro años después.

Atlanta, al igual que otros lugares con grandes poblaciones negras en el Sur y más allá, fue y seguirá siendo clave para que los demócratas ganaran las elecciones. Por esa razón, las luchas de los negros sureños seguirán siendo fácilmente reducidas a argumentos liberales de «voto azul» que ocultan el contexto opresivo de sus condiciones materiales.

La represión política que los demócratas nacionales y del sur financian y fomentan, desde StopCopCity hasta Free Palestine, se aprovecha para decirles a los sureños negros que voten por los demócratas. Mientras Andre Dickens trabaja mano a mano con el gobernador republicano de extrema derecha de Georgia, Brian Kemp, un notorio supresor de votantes , para enterrar el referéndum, enterrar a los defensores de los bosques y prohibir los fondos para fianzas, los senadores demócratas del estado Warnock y Ossoff, cuyas elecciones consolidaron la barrida azul de 2020, han estado ausentes cuando se les ha llamado para ayudar a luchar por la democracia. Después de que Stacey Abrams, la destacada cruzada del Partido Demócrata contra la supresión de votantes, hiciera campaña a favor de aumentar los salarios de la policía durante su segunda candidatura a gobernadora en 2022, ella y su organización esperaron hasta que se detuviera el referéndum para decir algo sobre Cop City. Incluso entonces, solo hicieron una declaración insulsa sobre el referéndum, ignorando funcionalmente el contexto antidemocrático más amplio del proyecto. Si la respuesta de la izquierda progresista a todo esto es “Debemos apoyar a los demócratas”, ¿a qué conclusiones llegan sus seguidores? ¿Están encaminados hacia la liberación, el neoliberalismo o algo mucho más siniestro?

Mientras empresas como BioLab esparcían gas cloro por toda la zona metropolitana de Atlanta, las organizaciones progresistas de izquierda respaldaban sin vacilaciones la plataforma demócrata menos responsable con el medio ambiente que hemos visto en años. Todos los matices y el lenguaje meticuloso del mundo no pueden cambiar el significado de la palabra respaldo, dadas las consecuencias de la catástrofe climática que se agrava.

Mientras queman urnas para votar por correo en Portland y otras ciudades, simplemente cancelan y purgan los padrones electorales y se niegan a aceptar papeletas en Georgia. Y en lugar de hablar con los electores sobre las ventajas de los registros automáticos de votantes que otros países implementan para evitar la supresión, los políticos y sus partidarios nos dicen que «dejemos de lado nuestros sentimientos y simplemente nos presentemos. ¡No pueden cancelar todos nuestros registros!».

Supongo que no.

Pero ¿cuántos votos necesitaríamos para que el ejército estadounidense y el puesto militar de avanzada estadounidense-israelí dejaran de lanzar tantas bombas que destruyen aún más el clima? Las condiciones exigen una acción y una estrategia más directas contra el Estado para poner fin a nuestro sufrimiento, una escalada que los elementos de la izquierda progresista no se atreven a imaginar. La gran ironía aquí es, por supuesto, que con los números que tiene la izquierda progresista, se podrían lograr muchos más cambios materiales si realmente creyeran que es posible. Debido a sus esfuerzos por eximirse de la responsabilidad de una resistencia más militante, lo que se debe hacer se vuelve intangible. En última instancia, sigue habiendo espacio para una diversidad de tácticas en la lucha antifascista, y dentro de ella, la gente encontrará su papel. Creo que los grandes cambios pueden ser impulsados ​​por pequeños contingentes cuando sea necesario. Lo que parece irresponsable, e incluso contrainsurgente, es mentir sobre lo que significan estos compromisos y contradicciones.

¿Cómo podemos participar en las elecciones sin mentir sobre lo que pueden y no pueden lograr?

Mi afirmación básica es que no tenemos que mentirle al público sobre lo que significa este momento para involucrarlo. Mentimos y simplificamos demasiado por conveniencia, no por propósitos estratégicos. Por lo tanto, me interesa cómo diseñamos estrategias para la liberación, con el reconocimiento colectivo de que las urnas, especialmente al servicio de elegir a los líderes de un estado colonial anti-negro, nunca lo lograrán. En mi experiencia, la mayoría de la gente reconoce esto, pero dar el paso para permitir que estas verdades realmente influyan en nuestra cultura y acción política es algo completamente distinto. A raíz de esta elección, la izquierda negra del sur y aquellos que dicen estar en coalición con nosotros deben preguntarse:

¿Cómo nos organizamos con la militancia revolucionaria en el centro, donde las cuestiones relativas a si votamos y por quién son una conclusión a la que se puede llegar democráticamente en función de nuestra organización pero que no define ni restringe nuestro trabajo?

¿Cómo podemos reequilibrar y redistribuir los recursos para la organización? Podríamos intentar encontrar formas de reutilizar de manera creativa los fondos «electorales» para las necesidades de organización clandestina y romper por completo con la dependencia de la financiación afiliada al Estado.

¿Cómo podemos honrar las tradiciones antifascistas de los sureños negros y aprovechar sus estrategias de defensa, en lugar de desviar la atención hacia los supuestos salvadores de la clase dirigente negra?

Lorenzo Kom’boa Ervin , ex miembro del Partido Pantera Negra y del Ejército de Liberación Negra, dijo recientemente: «No podemos organizarnos como lo hacíamos en los años 60, no podemos organizarnos como lo hacíamos hace 30 o 20 años. Tenemos que abrir nuevos caminos políticos y tener una nueva teoría política y nuevas tácticas políticas».

Tomo esta invitación en serio.

A menos que la izquierda abandone las nociones y mitos que nos atan a modos de pensamiento y práctica obsoletos y superados, seguiremos sufriendo las mismas derrotas que han sufrido los movimientos del pasado. Este nuevo ascenso del fascismo exige un movimiento de liberación negra antifascista, antiimperialista, descolonial, feminista y anticapitalista renovado que ha estado y seguirá estando arraigado en el Sur. La izquierda, específicamente la izquierda progresista, amenaza el potencial de evolución de nuestros movimientos mientras permanezcan apegados a estos mitos que profundizan la participación de las masas en contradicciones que las mantienen cautivas.

Julian Rose Julian Rose es un organizador comunitario, educador y escritor originario de Hartford, Connecticut, y actualmente radicado en Atlanta, Georgia. Su trabajo se centra en el feminismo queer negro, la abolición y la construcción de movimientos de economía solidaria. Las iniciativas de organización de Julian en Atlanta en las que ha participado incluyen el Free Atlanta Abolition Movement, una formación de fianzas dirigida por negros y Barred Business’ Protected Campaign.

