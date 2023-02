Anielle es ministra de Igualdad Racial (Instagram aniellefranco)

Anielle Franco habló en una entrevista para Agência Brasil, sobre algunas de sus principales ideas que pretende llevar a cabo al frente del Ministerio de la Igualdad Racial. Entre los objetivos de su trabajo está el de concienciar a la sociedad de la importancia de la educación antirracista. Anunció, por ejemplo, la propuesta de crear un grupo de trabajo junto con el Ministerio de Educación (MEC) para pensar cambios en el material didáctico.

“Tuvimos una reunión con el ministro de Educación, Camilo Santana , y ya se diseñó un grupo de trabajo para pensar en material didáctico, por ejemplo. Los niños negros no se encuentran en el libro didáctico, no tiene representación”, declaró.

Según ella, la Ley de Cuotas también debe ser discutida con la Bancada de Educación en el Congreso Nacional . “Porque hay muchos grupos tratando de derogar la ley que representa la mayor reparación histórica de este país. Tenemos datos para probar los resultados, yo misma soy el resultado de las cuotas y me gusta repetirlo porque es algo que intentan quitarnos, diciendo que la gente que entra por cupos no están capacitado y ya tenemos estudios de que esto no es verdad, hay que desmitificarlo”.

Para ella, la falta de presupuesto para la construcción de políticas públicas para la igualdad racial es otro tema preocupante. “Llegamos a un presupuesto de R$ 77 millones y ahora la Secretaría de Políticas para la Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR) pasará a ser un ministerio con un presupuesto estimado (al final del mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro) de R$ 4 millones”, destaca. “Si logramos llegar al 50% del presupuesto que teníamos en 2003, ya estaremos dando pasos importantes”, dice Anielle.

Otro frente de trabajo del ministerio involucra la violencia contra la población negra. La hermana de Anielle, concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, fue brutalmente asesinado el 14 de marzo de 2018. El crimen permanece impune y sin información sobre los autores materiales. “Llegamos a un punto en el país donde todos los días tenemos noticias sobre feminicidios o historias como la de la niña Rafaelly, que fue asesinada de un tiro de fusil por un niño de 10 años que jugaba en la Baixada Fluminense. El grupo de trabajo con el Ministerio de Justicia, Mujer y Derechos Humanos será fundamental para que tengamos acciones concretas, porque no podemos quedarnos pensando. Tenemos que actuar. Si lo buscamos en Google, veremos, por ejemplo, cuánto sufren las mujeres negras”.

También comentó sobre la iniciativa del Ministerio de Igualdad Racial de pedir curriculums vitae de profesionales negros para dárselos a empresas brasileñas. En esta primera fase se recibieron 5.347. De estos, 41 ya fueron remitidos al presidente de la empresa turística Embratur, Marcelo Freixo. Anielle no descartó la posibilidad de extender la iniciativa a otros grupos étnicos.

“Estamos trabajando bajo demanda. Cuando la gente nos pregunta sobre nominaciones, filtramos y si no tiene ese perfil, lo reabrimos. Ya cerramos ese primer formulario porque ya había llegado al número máximo, Pensé que habría aún menos suscriptores. Ahora estamos filtrando los perfiles para reabrir pronto para que podamos acumular, cuantos más CV tengamos para apuntar a personas en lugares específicos, mejor. Es una acción concreta y continua. Lo haremos. Seguimos actualizando, hay mucha gente pidiendo indicaciones y no queremos parar, porque como hay varias zonas, siempre tendremos una “carta bajo la manga” para poder pasarla a esa gente que nos pregunta”.

Anielle Franco y su Ministerio de Igualdad Racial están marcando el camino de futuro para toda Latinoamérica y Europa.

