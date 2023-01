Redefiniendo “Fuerte” en el Activismo

Una ilustración de Black Strong Woman o una “superheroína” como la describe el artista Martin Malchev.

(Martin Malchev)

El activismo se define como “actuar para lograr un cambio social. Esto puede ocurrir en una variedad de formas. A menudo se trata de”cambiar el mundo” a través del cambio social, político, económico o ambiental. Esto puede ser liderado por individuos, pero normalmente se hace colectivamente a través de movimientos sociales. El activismo puede tener lugar a nivel macro a través de actividades de activismo, como protestas, o actividades de activismo a nivel micro, como compartir historias o boicotear productos o negocios. El activismo a nivel micro puede inspirar el activismo a nivel macro. Abrazar y celebrar todos los niveles de activismo es fortaleza.

Cuando pienso en redefinir fuerte en el contexto del activismo, pienso en Audre Lorde. Ella se describía a sí misma como “negra, lesbiana, madre, guerrera y poeta”. Las experiencias de vida de Lorde inspiraron el uso de su talento creativo para confrontar el racismo, el sexismo, el clasismo y la homofobia. La forma en que Lorde aprovechó su vida personal y su plataforma como poeta es un ejemplo de combinación de activismo a nivel micro y macro.

En su colección de ensayos de 1988 titulada “A Burst of Light”, Lorde comparte sus puntos de vista sobre la interseccionalidad, la sexualidad lésbica, la identidad afroamericana y reflexiones sobre su batalla contra el cáncer de hígado. En esta colección, encontramos la inspiradora cita de Lorde sobre el cuidado personal: “Tuve que examinar, tanto en mis sueños como en mis pruebas de función inmunitaria, los efectos devastadores del sobreesfuerzo. Excederme no es estirarme. Tuve que aceptar lo difícil que es controlar la diferencia. Necesario para mí como reducir el azúcar. Crucial. Físicamente. Psíquicamente. Cuidar de mí misma no es autoindulgencia, es autoconservación, y eso es un acto de guerra política”.

La autopreservación en un mundo que espera que las mujeres negras trabajen más por menos es activismo. Las mujeres negras están mal pagadas en comparación con las mujeres blancas. Según Forbes, a las mujeres negras se les paga un 21 % menos que a las mujeres blancas. Estamos mal pagadas y trabajamos más duro para demostrar nuestro valor ante el racismo y el sexismo. Esta es una receta para los excesos. Como señala Lorde, no siempre es fácil diferenciar entre excedernos y aguantar. Escuchar a tu cuerpo puede ayudarte a hacer esa distinción. Después de completar una tarea o actividad adicional, ¿te sientes con energía o agotada? ¿Fue gratificante o arduo trabajar y completar la tarea o actividad? Estas preguntas pueden ayudarte a determinar si se está estirando de manera saludable o se está estirando demasiado de una manera potencialmente dañina.

Reivindicar el autocuidado también es una forma de activismo. Lorde acuñó por primera vez el concepto de cuidado personal en “A Burst of Light”. Desde 1988, el término se ha usado para referirse a productos de belleza caros y otras tendencias de bienestar que a menudo son inaccesibles para las masas y solo representan un aspecto del cuidado personal. Si bien es importante cuidar nuestras mentes y cuerpos con alimentos nutritivos, productos y ejercicio, también es importante establecer límites, como nos recuerda tan acertadamente Lorde.

Ser vulnerable también es una forma de activismo. Compartir nuestros sentimientos es fortaleza. La fortaleza en la narrativa de la mujer negra nos presiona para ocultar o reprimir nuestros sentimientos. Se espera que las mujeres negras estemos ahí para los demás sin importar cuánto dolor tengamos física, espiritual o emocionalmente. Esta expectativa de traición a una misma tiene sus raíces en el racismo. La idea de que los negros, en particular las mujeres negras, son más resistentes al dolor que los blancos se sigue utilizando como medio para justificar actos de crueldad. Thomas Hamilton y James Marion Sims perpetuaron el mito de que los negros eran más resistentes al dolor al realizar procedimientos médicos en africanos esclavizados sin anestesia, incluso después de su invención. Este sesgo continúa en la atención médica actual, como lo demuestra el hecho de que los pacientes negros tienen un 21 % menos de probabilidades de recibir analgésicos que los pacientes blancos. Los afrodescendientes también tienen más probabilidades de ser mal diagnosticados o subdiagnosticados con respecto a la depresión debido a la suposición de que las personas negras son más resistentes. Ser vulnerable es una forma de activismo al rechazar este mito racista y priorizar nuestra humanidad, salud, bienestar, comodidad y paz.

Nunca sabes a quién estás inspirando al compartir tus sentimientos. Alguien más a tu alrededor también puede estar afligido, maltratado o discriminado. Compartir nuestras historias nos ayuda a encontrar nuestra comunidad. Cuando encontramos nuestra comunidad para que podamos unirnos para sanar y tomar las medidas necesarias, eso es activismo. Eso es fortaleza.

Finalmente, dar ejemplo es fortaleza. Al practicar el autocuidado radical, estamos dando un ejemplo a nuestros amigos, familiares y generaciones venideras. Esta es una forma de activismo que nos permite promulgar un cambio positivo al animar a quienes nos rodean a rechazar la autotraición que surge al esforzarnos demasiado y ocultar o negar nuestros sentimientos.

Protegiendo tu salud mental como activista:

Equilibra tu tiempo.

Es fácil comprometerse demasiado con el trabajo que nos apasiona. Es importante asegurarse de tener tiempo y energía para satisfacer tus propias necesidades. Busca equilibrar tu tiempo entre el descanso, el ejercicio, las relaciones, el trabajo que te da de comer y tu forma de activismo. Programar tiempo para participar en su forma de activismo puede ayudarte a distribuir tu tiempo y energía hacia otras actividades importantes.

Establece límites emocionales.

Luchar por el cambio social puede convertirse en parte de nuestra identidad y sistema de valores, lo que facilita tomar los problemas sociales como algo personal. Tomarlo como algo personal alimenta nuestro fuego, pasión y compromiso con nuestro trabajo de activismo. Esto también puede conducir a una profunda empatía con las personas afectadas negativamente por la causa. Cuando esto sucede, su dolor puede convertirse en nuestro dolor. Se intencional al desactivar las emociones asociadas con el activismo. Disfruta de actividades que te dan alegría. Práctica la atención plena cuando te encuentres rumiando sobre un problema social o sintiéndote deprimida o sin esperanza.

Honra y afirma tus esfuerzos.

A veces, los problemas sociales pueden parecer insuperables. Es fácil sentir que no estamos haciendo lo suficiente o que deberíamos estar haciendo más. Saborea el viaje a tu destino de cambio social: recuerda divertirte y encontrar alegría en el trabajo. Afírmate por ser consciente de los problemas sociales y estar dispuesta a participar en el cambio. Celebra las victorias grandes y pequeñas.

Ámbar Flanigan Originaria de Atlanta, GA, Amber recibió una licenciatura en psicología, una maestría en trabajo social y una maestría en salud pública de la Universidad de Georgia. Actualmente está cursando un Doctorado en Trabajo Social Clínico en la Universidad de Pensilvania. Amber es una trabajadora social clínica independiente con licencia y especialista certificada en educación para la salud, que practica trabajo social clínico en una gran organización de atención médica. También es la fundadora de OrgANNic Mind and Body, LLC. Le gusta usar enfoques holísticos que combinan la mente, el cuerpo y el espíritu para mejorar la salud y la salud mental de las poblaciones desatendidas. También es instructora de Barre certificada a nivel nacional e imparte clases de estudio y de barra virtual. Los intereses y habilidades de Amber incluyen la salud holística, la medicina alternativa y complementaria, la terapia centrada en la persona, el acondicionamiento físico de la mente y el cuerpo, la nutrición,

Me gusta esto: Me gusta Cargando...