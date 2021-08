Verano azul, ya no tan azul

Aparentemente, las mujeres negras, tenemos momentos (no muchos) para quejarnos, pero lo que no podemos hacer, bajo ninguna circunstancia es quejarnos siendo unas deportistas de élite, en medio de unos Juegos Olímpicos y justo, justo después de ganar una medalla de bronce, no… eso no es oportuno. Joder, has ganado una medalla, ¿a qué viene todo esto del racismo? A nadie le importa del color que seas, todos somos iguales, dentro y fuera del deporte, nadie te ha juzgado por ello. Agradece lo que tienes.