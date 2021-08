El palmarés más Importante de Simone Biles: Priorizar la salud mental

El pasado 23 de julio, Tokio dio inicio a los juegos olímpicos. Un evento donde la gimnasta estadounidense Simon Biles ha sido una de las grandes protagonistas de este año. Pese a ser siete veces campeona nacional, campeona olímpica en Río 2016​ y cinco veces campeona del mundo, el mundo ha decidido criticar sus declaraciones donde prioriza su salud mental a los juegos.

Simone Biles, en el Ariake Gymnastics Centre de Tokio. REUTERS/Mike Blake

La salud mental siempre ha sido un tema estigmatizado, especialmente en el deporte. Hacer ejercicio físico también requiere de ejercicio mental, sobre todo cuando se participa en eventos de esta magnitud. Ir a los juegos olímpicos o similares implica tener que hacer frente diversos emociones y sentimientos, pero en especial a la presión y la exigencia propia y externa. Un hecho que muchas veces ha llevado a diferentes deportistas de elite a tener graves problemas de salud mental, véase el caso de Naomi Osaka, Michael Phelps o en el caso español, el futbolista Andrés Iniesta.

“Soy alguien que ha pasado por al menos tres o cuatro períodos de depresión fuerte después de los Juegos y llegué a poner mi vida en peligro.” – Michael Phelps

“De repente, uno empieza a encontrarse mal. No sabe por qué motivo, pero un día está mal. Y al siguiente, también. Y así, día tras día. No mejoras. Y el problema es que no sabes lo que realmente te está pasando. Me hacen un montón de pruebas. Todas salen perfectas. Pero mi cuerpo y mi mente se desencuentran, se alejan. Nada produce mayor congoja que no saber qué es lo que te está pasando. La bola se va haciendo más grande. Te encuentras mal y la gente que te rodea no lo entiende. Y el Andrés que todo el mundo conoce se va quedando vacío por dentro. Eso es duro, muy duro.” – Andrés Iniesta

El gesto de Simone Biles es importante por dos cuestiones. En primer lugar, ha tomado la decisión de priorizar su salud mental frente al deporte y, en segundo lugar, desmiente el mito de la mujer negra fuerte.

Desde la colonización, las personas racializadas han sido esclavizadas y han tenido que hacer frente a diversos prejuicios y mitos. En el caso de las mujeres esclavizadas se fundaron varios estereotipos como: the savage, the mammy, la mujer fuerte entre otros. Son imágenes que se han extendido sobre todas las mujeres negras (especialmente a aquellas que son de piel oscura) y han causado mucho daño, llegando a generar una imagen irreal de estas. Estas ideas se han pasado de generación en generación y se ha visto reforzada por uno de los eslóganes principales de la segunda ola feminista, la mujer fuerte e independiente.

La segunda ola feminista se dio a principios de 1960. Una ola que estuvo totalmente marcada por la visión del feminismo blanco. Un movimiento donde se ensalzó a la mujer fuerte e independiente. Ser una mujer liberada equivalía a ser una mujer así, sino no lo eras. Esta perspectiva se ha trasladado hasta la actualidad, al punto donde parece que mostrar vulnerabilidad y no ser fuerte constantemente lleva a no ser una mujer fuerte e independiente y, en consecuencia, no ser una mujer liberada. Se debe entender que existen diversas formas de libertad y no todas tienen porque ser iguales. La libertad se concibe de diferentes maneras.

Para muchos Simone Biles respondía al estereotipo de la mujer negra fuerte que nunca se caería, pero con su acto no solo ha desmentido este mito, sino que además pone en la mesa el estigma que existe frente a la salud mental, especialmente en la comunidad negra.

La salud mental es igual de importante que la salud física. Pedir ayuda no es de débiles, decidir parar no es de débiles. A veces para seguir es necesario parar y darle prioridad a al bienestar de unx mismx.

