Lo que todo el mundo sabe y nadie dice. Una peli, un docu y un libro para el fin de semana del 30 de Octubre al 1 de Noviembre

En una carretera vacía en mitad de la noche, Shula se tropieza con el cadáver de su tío. Mientras el funeral avanza a su alrededor, ella y sus primas sacan a la luz los secretos enterrados de su familia zambiana de clase media — y lo que encuentran es el abuso sistemático que todos sabían y nadie había nombrado nunca. La directora galesa-namibiana Rungano Nyoni (I Am Not a Witch) ganó el Premio a la Mejor Dirección en Un Certain Regard de Cannes 2024 con esta comedia negra sobre el patriarcado, el silencio cómplice y las mujeres que deciden dejar de callarlo. Producida por A24. Disponible en Filmin desde esta misma semana.

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