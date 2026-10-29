Lo que todo el mundo sabe y nadie dice. Una peli, un docu y un libro para el fin de semana del 30 de Octubre al 1 de Noviembre

El silencio no es inocente. Protege al abusador en el funeral familiar, esconde el racismo dentro del sindicato y mira para otro lado en el barrio donde creció el mejor futbolista del mundo. Este fin de semana, tres piezas para romperlo.
🎬 Viernes noche → On Becoming a Guinea Fowl (2024) — Filmin
En una carretera vacía en mitad de la noche, Shula se tropieza con el cadáver de su tío. Mientras el funeral avanza a su alrededor, ella y sus primas sacan a la luz los secretos enterrados de su familia zambiana de clase media — y lo que encuentran es el abuso sistemático que todos sabían y nadie había nombrado nunca. La directora galesa-namibiana Rungano Nyoni (I Am Not a Witch) ganó el Premio a la Mejor Dirección en Un Certain Regard de Cannes 2024 con esta comedia negra sobre el patriarcado, el silencio cómplice y las mujeres que deciden dejar de callarlo. Producida por A24. Disponible en Filmin desde esta misma semana.
📖 Sábado con café → Racismo y sindicalismo. Luchas antirracistas en España y en el mundo — VV.AA. (Catarata, 2026)
¿Cómo se construye un mundo fuera de la lógica del capital y del Estado? El EZLN lleva más de tres décadas intentándolo en Chiapas — con autogobierno propio, educación propia, justicia propia, salud propia. Alejandro Reyes, periodista y miembro fundador de Radio Zapatista, recorre hoy esa experiencia viva: cómo funciona, qué papel tienen las mujeres, qué han cambiado los zapatistas en sus estructuras y qué comparten con el Tejido de los Pueblos de Brasil, la gran articulación de movimientos indígenas, negros y populares. Un libro para cuando necesitas recordar que resistir es también construir. Publicado por Urucum Ediciones en 2026. Disponible en Traficantes de Sueños.
📺 Domingo perezoso → Lamine Yamal. Revolución 304 (2026) — Movistar Plus+
Cada vez que marca un gol, Lamine Yamal dibuja el 304 con los dedos — el código postal de Rocafonda, el barrio obrero de Mataró donde creció. Este documental parte de ese gesto para hacer la pregunta que el fútbol no suele hacerse: ¿qué pasa con los chicos y chicas de Rocafonda que no son Lamine Yamal? Jóvenes catalanes hijos de inmigrantes, racismo estructural, igualdad de oportunidades — con testimonios de Lilian Thuram y Tamara Ndong. Mucho más que un documental de fútbol. Disponible en Movistar Plus+ desde el 12 de octubre.
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Redacción Afroféminas
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