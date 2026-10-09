Lo que queda cuando el sistema decide que ciertas vidas no importan. Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 9 al 11 de Octubre

Una mujer negra en Mississippi cuya vida entera cabe en una imagen y en un silencio. Un anciano negro de noventa y un años al que la demencia le va robando el único territorio que le quedaba — su propia memoria. Y un duelo que pregunta qué significa llorar a los muertos cuando el Estado ya los había dado por inexistentes antes de que murieran. Este fin de semana, tres piezas sobre la memoria, la pérdida y lo que sobrevive cuando el sistema ha decidido que ciertas vidas no merecen ser recordadas.
🎬 Viernes noche → Todos los caminos de tierra saben a sal (2023) — Filmin
Mississippi. Varias décadas. Una mujer negra. La galardonada poetisa, fotógrafa y cineasta Raven Jackson debuta en el largometraje con una película que no narra — evoca. Apadrinada por A24, Todos los caminos de tierra saben a sal construye el retrato de una vida a través de fragmentos: el tacto del agua, la luz entre los árboles, los cuerpos que se cuidan y los que se pierden. No hay plot en el sentido convencional. Hay algo mejor: la textura de lo que significa crecer, amar y envejecer siendo mujer negra en el Sur de los Estados Unidos. Premiada en San Sebastián. Una de las películas más hermosas de los últimos años.
📖 Sábado con café → Duelo decolonial. Migración, necropolítica y el cuidado común — Encarnación Gutiérrez Rodríguez (Bellaterra, 2026)
¿Qué significa hacer duelo cuando las vidas perdidas han sido previamente negadas, expulsadas o deshumanizadas? Encarnación Gutiérrez Rodríguez parte de la pérdida de sus propios padres para trazar un puente entre el luto íntimo y las violencias estructurales que atraviesan las necrofronteras europeas, el racismo institucional y los feminicidios. El duelo deja de ser una experiencia privada para convertirse en práctica política — una forma de restituir la dignidad de quienes han sido silenciados y de exigir responsabilidades a los Estados. En diálogo con colectivos como Caminando Fronteras. Prólogo de Gladys Tzul Tzul. Publicado por Bellaterra este 2026.
📺 Domingo perezoso → Los últimos días de Ptolomeo Grey (2022) — Movistar+
Ptolomeo Grey tiene noventa y un años. La demencia le va borrando el único territorio que nadie puede quitarle — su memoria. Cuando descubre que existe un tratamiento experimental que podría devolverle temporalmente los recuerdos, decide usarlo para resolver el asesinato de su sobrino. Samuel L. Jackson en el papel de su vida. Dominique Fishback como Robyn, la joven huérfana que lo cuida. Walter Mosley adapta su propia novela para Apple TV+ en seis episodios que son, al mismo tiempo, un thriller, una elegía y una pregunta sobre qué vidas merecen ser recordadas — y quién decide eso.
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Redacción Afroféminas
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