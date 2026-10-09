Lo que queda cuando el sistema decide que ciertas vidas no importan. Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 9 al 11 de Octubre

Mississippi. Varias décadas. Una mujer negra. La galardonada poetisa, fotógrafa y cineasta Raven Jackson debuta en el largometraje con una película que no narra — evoca. Apadrinada por A24, Todos los caminos de tierra saben a sal construye el retrato de una vida a través de fragmentos: el tacto del agua, la luz entre los árboles, los cuerpos que se cuidan y los que se pierden. No hay plot en el sentido convencional. Hay algo mejor: la textura de lo que significa crecer, amar y envejecer siendo mujer negra en el Sur de los Estados Unidos. Premiada en San Sebastián. Una de las películas más hermosas de los últimos años.

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