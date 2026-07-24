Hoy viernes 24 de julio, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València acoge, a partir de las 17:30 horas, la décima edición del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes. Diez años sosteniendo un espacio de reflexión, diálogo e incidencia política en torno a los derechos de las mujeres de ascendencia africana merecen una mirada detenida sobre quiénes lo hacen posible. Entre las participantes de esta edición está Raquel Barbosa, fundadora de La Culpa es del Coulant , una plataforma que convirtió la cocina en una herramienta de investigación cultural y de memoria afrodiaspórica.

Raquel se define a sí misma como curadora gastronómica e investigadora cultural. Nació y creció en Madrid, en una familia atravesada por herencias ecuatoguineana y santotomense. Su acercamiento a la cocina no llegó por tradición familiar directa ni por vocación temprana. A los dieciséis años preparó un coulant que salió mal, y ese fracaso culinario despertó una curiosidad que, con los años, se transformó en un proyecto de vida centrado en el continente africano y su diáspora. De ahí nace el nombre de su plataforma, una declaración de principios convertida en juego de palabras.

Desde entonces, sus líneas de investigación se han concentrado en África occidental y central, y en las conexiones culturales entre África y América que la migración y la circulación de ingredientes fueron tejiendo durante siglos. Raquel entiende la gastronomía como un archivo vivo, capaz de conservar rutas comerciales, desplazamientos forzados, resistencias y adaptaciones que los libros de historia oficial rara vez recogen. Cada receta funciona como un documento, cada ingrediente como una huella de movimiento.

Ese enfoque se traduce en proyectos muy concretos. Ha organizado experiencias gastronómicas en Madrid, Barcelona y París, dedicadas a explorar la cocina africana en la diáspora. Ha llevado talleres sobre el jollof rice, plato disputado entre varios países de África occidental y símbolo de identidad culinaria regional. Ha investigado el aceite de palma, ingrediente cargado de controversia por su impacto ambiental y, al mismo tiempo, profundamente arraigado en tradiciones culinarias que merecen contexto antes que condena. Ha explorado la yuca como puente entre África y América, y ha dedicado instalaciones enteras a celebrar noches culturales, como la organizada en torno a Zambia, combinando juegos, gastronomía y comunidad.

Su proyecto más personal es el ebook More Life to Plantain, un recopilatorio de más de veinte recetas dedicadas al plátano macho, uno de los ingredientes más versátiles y presentes en las cocinas de la diáspora africana. Ella misma lo describe como un homenaje a sus raíces y a su identidad, el de una mujer que vive entre el norte y el sur, entre Madrid y las herencias que la constituyen. El ebook incluye recetas dulces, saladas, tradicionales y de fusión, reflejo de una gastronomía que no se queda quieta ni se deja encerrar en una sola tradición.

Ese trabajo conecta directamente con lo desde Afroféminas hemos explorado bajo el concepto de afrofuturismo doméstico, la idea de que lo revolucionario no siempre pasa por imaginar futuros lejanos, y puede residir en las recetas que se transmiten de generación en generación, en la memoria activa que se guarda en los gestos cotidianos de cocinar, peinar o cuidar. La cocina de Raquel funciona en esa misma clave, la de un afrofuturismo que no necesita naves espaciales para reivindicar un futuro negro, porque encuentra su territorio en la cocina, en el plato y en la sobremesa. Se trata de una herramienta de reivindicación histórica y creativa ayuda a entender por qué un proyecto gastronómico puede leerse también como un acto político.

Ese cruce entre gastronomía, memoria y política es precisamente lo que la llevó a compartir mesa en el conversatorio central de la jornada valenciana de este año. Tras la proyección de un episodio de la serie documental Descoloniza, de AJ+ Español, presentada por la activista y comunicadora afroperuana Natalia Barrera Francis, Raquel dialogará junto a Isabelle Mamadou, delegada de Movimiento por la Paz en la Comunitat Valenciana, sobre soberanía alimentaria y el papel de las mujeres africanas y afrodescendientes en el sostenimiento de sus comunidades. El episodio elegido, dedicado a explicar por qué Puerto Rico importa el 85% de su comida, sirve de punto de partida para una reflexión que la organización trasladará también a la Comunitat Valenciana, donde la dana de 2024 dejó al descubierto la fragilidad de los sistemas alimentarios frente a la crisis climática.

El Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes tiene su origen en 1992, cuando mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora se reunieron por primera vez en República Dominicana para reivindicar sus derechos frente a la discriminación racial, el sexismo y la marginación. Más de tres décadas después, en agosto de 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó oficialmente el 25 de julio como fecha de reconocimiento internacional, situándola además dentro del Segundo Decenio Internacional de las Naciones Unidas para las Personas Afrodescendientes, que se extiende hasta 2034. Desde 2017, València se ha consolidado como uno de los referentes europeos en la celebración de esta fecha, y este año, con motivo del décimo aniversario, treinta entidades de la Comunitat Valenciana hemos firmado la declaración conjunta “ Diez años de avances ”, un texto que reivindica la contribución de las mujeres africanas y afrodescendientes a la ciudad y llama a seguir construyendo una sociedad libre de racismo.

La jornada, organizada por Movimiento por la Paz-MPDL se abrirá con una performance creada especialmente para esta edición por la artista Aisha Miranda, e incluirá puestos de henna, trenzas, peinados afro, complementos y una zona dedicada al afrofuturismo. El público podrá visitar dos exposiciones, una retrospectiva con los carteles de las diez ediciones del evento y otra de retratos de mujeres y niñas afrodescendientes. La jornada se cerrará con catering del restaurante Marrakesh de València y una sesión de afrobeat a cargo de la DJ Dreya, además de actividades pensadas para el público infantil. Ya adelantamos en Afroféminas los detalles de esta décima edición y su mirada puesta en la soberanía alimentaria , un programa que confirma el crecimiento sostenido de una cita que empezó siendo pequeña y hoy convoca a activistas, instituciones y público de toda la ciudad.

El trabajo de Raquel demuestra que la soberanía alimentaria no es solo una cuestión de políticas agrarias o de dependencia comercial entre territorios. Es también una cuestión de quién cuenta la historia de lo que comemos, quién decide qué ingredientes merecen prestigio y cuáles quedan relegados a lo exótico, quién tiene el poder de nombrar una receta como patrimonio y no como curiosidad. Cada plato que investiga, cada taller que imparte, cada capítulo de su ebook dedicado al plátano macho, insiste en la misma idea, la de que la memoria negra y africana también se transmite a través del paladar, y que reconstruirla es un acto tan político como cualquier otro.

Su recorrido, desde un coulant fallido en la adolescencia hasta convertirse en una de las voces de referencia de la gastronomía afrodescendiente en España, confirma algo que Afroféminas lleva años defendiendo, la idea de que las historias personales, cuando se cuentan con honestidad y rigor, terminan iluminando procesos colectivos mucho más amplios. La cita de hoy en el CCCC será, entre otras cosas, la oportunidad de escuchar esa historia en primera persona, y de comprobar cómo un proyecto que empezó en una cocina doméstica ha terminado dialogando con la memoria, la migración y la justicia alimentaria de comunidades enteras.

Redacción Afroféminas

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