Tarifa y Tánger abren sus puertas este viernes día 22 a la 23ª edición del Festival de Cine Africano. En la orilla africana del festival tendrá lugar la gala de apertura con la proyección de la película inaugural, Memoria de la princesa Mumbi, del director keniano Damian Hauser, que se proyectará de forma simultánea en el Teatro Alameda de Tarifa.

El Estrecho de Gibraltar con Tarifa al fondo

56 películas seleccionadas procedentes de 22 países africanos, casi de la mitad del continente, construyen la programación de este año. Naciones como Kenia, Lesoto, Marruecos, Sudán, Egipto, Nigeria, Mozambique, Sudáfrica, Túnez, Uganda, RD Congo, Argelia, Zimbabue, Cabo Verde, Angola, Madagascar, Las Comoras, Mayotte, Mauricio, La Reunión, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé, más 6 islas del Caribe y 14 países coproductores, componen el mapa africano y afrodescendiente de esta edición del FCAT.

Un puñado de obras que se reparten entre dos secciones competitivas —Los largometrajes en Hipermetropía y los cortometrajes en En Breve–; la sección Miradas Españolas, con filmes patrios que miran al continente vecino; más una extensa retrospectiva dedicada a los cines de las islas africanas y afro-caribeñas con 15 sesiones que explorarán la particularidad de la insularidad en términos de identidad, historia, cultura y creatividad.

De todas las obras que se exhibirán en esta edición, casi un 40% de las seleccionadas están dirigidas por mujeres. Asimismo, hay una novedad en los premios que otorgará el FCAT este año, con un nuevo premio al mejor largometraje de la competición, el Premio AML-FCAT, patrocinado por la compañía de ferry marroquí que se une a los habituales premios: VII Premio ACERCA, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo; Premio del público, por TV5MONDE; Premio Casa África a la mejor dirección de largometraje; Premio FAMSI al mejor cortometraje; y, además, en el marco de. FCAT LAB de post producción, se entregan varios premios en servicios de posproducción.

En la edición 2026 el FCAT refuerza su compromiso con la formación y se alía con la ECAM, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid y su iniciativa Escuela de Oficios, enmarcada en los Fondos Europeos Next Generation. Gracias a esta alianza, se impartirá un taller de la creadora Beatriz Mbula que abordará la falta estructural de conciencia antirracista en las narrativas cinematográficas españolas. Por su parte, Javier H. Estrada, codirector de la SEMINCI, volverá a liderar el Aula de Cine centrada en la insularidad africana y su diáspora caribeña.

Por otro lado, esta será la primera edición sin Mane Cisneros al frente del festival y con un comité director llevando el timón, que está conformado por cinco personas del equipo, la programadora Marion Berger; el coordinador, Gaetano Gualdo; el responsable de El Árbol de las Palabras, Federico Olivieri; el administrador Othman Saadi; y la responsable de comunicación Marta Jiménez.

El FCAT también mirará al mar en esta edición añadiendo a sus espacios como novedad el escenario del Waikiki, en plena playa de los Lances, y donde cada mediodía se celebrará El Árbol de las Palabras-Aperitivos de Cine.

Inauguración en Tánger

El Festival de Cine Africano recupera el Cinema Rif en la ciudad marroquí, sede de la Cinémathèque de Tánger, que será escenario de la gala de inauguración de su 23ª edición, con el apoyo de la Embajada de España en Rabat y el Instituto Cervantes de Tánger, más la colaboración de la naviera marroquí AML y el Hotel El Minzah.

El largometraje Memory of Princess Mumbi (Memorias de la princesa Mumbi), de Damien Hauser, abrirá esta edición reivindicando el “nuevo misticismo africano”. Entre los asistentes a la gala estará su joven director, el keniano-suizo Damien Hauser, junto a la actriz protagonista de la película Shandra Apondi. Se trata de un falso documental de ciencia ficción, que fue premiado en el FCAT LAB 2025 y se estrenó en Venecia (Giornate degli Autori) y que también tuvo el estreno en España en la SEMINCI de Valladolid.

Durante la apertura, también se nombrará como nueva embajadora del festival a la actriz, productora y periodista Cayetana Guillén Cuervo, quien se une así a Rossy de Palma en el madrinazgo de la cita con los cines de África. El alcalde de Tarifa, Jose Antonio Santos, el diputado de Cultura de Cádiz, Ignacio Trujillo, el director de Cultura de la AECID, Santiago Herrero o el delegado de Cultura de la Embajada de España en Rabat, José María Davó, asistirán a la inauguración del FCAT en Tánger.

Invitados que pasarán por el FCAT 2026

Aparte de los ya citados que estarán en la inauguración tangerina, una treintena de invitados, entre cineastas, actores, actrices, escritores, intelectuales y cuentacuentos pasarán por esta edición del festival. Como Silas Tiny, director de São Tomé e Príncipe y Remei Sipi Mayo, educadora infantil, escritora, editora, conferenciante, directora de teatro y militante de Guinea Ecuatorial, quienes estarán en Tarifa el primer fin de semana del festival.

Entre las directoras de la competición que presentarán sus películas en el festival estarán la marroquí Karima Saïdi, directora de Ceux qui veillent; Kuro Mi, directora malgache de los cortos Omby, Le Bus y Wanna Go Back, quien llega de la mano del Consulado Honorario de España en Madagascar; Suzannah Mirghani, directora de la sudanesa Cotton Queen y Nélida Karr, directora de La Voz, de Guinea Ecuatorial. Asimismo, la actriz angoleña Yohana Selei acompañará en Tarifa la película Las aventuras de Angosat (Miradas españolas).

Los directores Belhassen Handous (On the Hill, Túnez); Devon Delmar (Variations on A Theme, Sudáfrica) y Namir Abdel Messeeh (La vie après Siham, Egipto) tambien viajarán hasta Tarifa para presentar sus películas en competición.

El jurado internacional se reunirá presencialmente en el Estrecho y participará en distintas sesiones de El Árbol de las palabras. Este año está conformado por la antropóloga y cineasta cubana Aída Esther Bueno Sarduy; por el productor sénior la cadena Al Jazeera Documentary Channel, Mehdi Bekkar; y por el director de cine, director de DOC-A, Documentary Africa Found, director y representante de las Comoras, Madagascar, Mauricio, Seychelle en el seno de la Federación Panafricana de Cineastas- FEPACI, Mohamed Saïd Ouma.

Asimismo, el jurado andaluz, que elegirá el premio al Mejor Cortometraje de la sección En Breve, se reunirá en Tarifa el viernes 29 y está formado por la sonidista Diana Sagrista; la directora y arquitecta, Reyes Gallegos; y la gestora cultural, Cristina Consuegra.

Por último, el creador del cartel de esta edición, el marroquí Mehdi Seifroui; la investigadora venezolana Zinthia Álvarez ; el artista visual puertoriqueño, José Arturo Ballester; el cuentacuentos camerunés Boni Ofogo; los investigadores José Antonio Jiménez de las Heras y Jusciele Oliveira; más el director del festival SACO Oviedo, Pablo de María, pasarán por el FCAT 2026.

Noches del FCAT

Cinco establecimientos tarifeños se suman a las Noches del festival para quien quiera seguir la fiesta del cine después del atardecer charlando, bebiendo y bailando. El Sábado 23 la cita es con un concierto de La chica del bosque en La Virgen. Por su parte, la sede nocturna clásica del Festival, Al Medina Café, programará su tradicional flamenco el martes 26.

El miércoles 27 habrá un concierto de Papis Debate en Taco Way y el viernes 29 un concierto de One Pac and Fellows en Waikiki Tarifa; para terminar el sábado 30 con una African Jam Session con Koumba Mbaye y Chardin Petit Lopez en el Casino de Tarifa.

El horario de Las noches del FCAT es diariamente a las 22h excepto el martes en Al Medina, que será a las 20h. Todas las citas tendrán entrada libre.

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