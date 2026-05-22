El 24 de mayo es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. En los conflictos armados, los cuerpos de las mujeres se convierten en campo de batalla. En los procesos de paz, las mujeres son las primeras en movilizarse y las últimas en sentarse a la mesa de negociación. Este fin de semana, tres piezas sobre lo que el mundo le hace a los cuerpos de las mujeres — y sobre lo que las mujeres le hacen al mundo cuando deciden que ya basta.
🎬 Viernes noche → La guerra contra las mujeres (2013) — Filmin
Tres años de rodaje. Diez países en América Latina, África y Europa. Once mujeres que miran a cámara sin ocultar el rostro. El director Hernán Zin documentó por primera vez el uso sistemático de la violación como arma de guerra — en Congo, donde más de 200.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto; en Bosnia; en Uganda, donde Rosemary Nyirumbe rescata a jóvenes que fueron esclavas sexuales del LRA. No es una película fácil de ver. Es una película imposible de ignorar. Nominada al Oscar. Disponible en Filmin.
📖 Sábado con café → Medio sol amarillo — Chimamanda Ngozi Adichie (Debolsillo)
Nigeria, años sesenta. Dos hermanas, Olanna y Kainene, viven vidas paralelas y distintas cuando estalla la guerra de Biafra. Lo que empieza como un conflicto político se convierte en hambre, desplazamiento, pérdida y la pregunta de qué queda de una cuando el mundo que conoce desaparece. Chimamanda Ngozi Adichie escribió esta novela a partir de los testimonios de su propia familia — su padre perdió toda su biblioteca en la guerra, su madre perdió a su primer hijo. Premio Orange de Ficción 2007. Una de las novelas africanas más importantes del siglo XXI.
📺 Domingo perezoso → Queen Sono (2020) — Netflix
Queen Sono es una agente de inteligencia sudafricana que persigue amenazas al continente africano mientras trata de descubrir la verdad sobre el asesinato de su madre, una activista por la paz. Primera producción original africana de la historia de Netflix. Seis episodios, una temporada, cancelada demasiado pronto — lo habitual cuando la protagonista es una mujer negra que no necesita ser rescatada por nadie. Acción, espionaje y una mirada sobre África construida desde África, no desde el exterior.
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Redacción Afroféminas
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