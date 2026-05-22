📖 Sábado con café → Medio sol amarillo — Chimamanda Ngozi Adichie (Debolsillo)

Nigeria, años sesenta. Dos hermanas, Olanna y Kainene, viven vidas paralelas y distintas cuando estalla la guerra de Biafra. Lo que empieza como un conflicto político se convierte en hambre, desplazamiento, pérdida y la pregunta de qué queda de una cuando el mundo que conoce desaparece. Chimamanda Ngozi Adichie escribió esta novela a partir de los testimonios de su propia familia — su padre perdió toda su biblioteca en la guerra, su madre perdió a su primer hijo. Premio Orange de Ficción 2007. Una de las novelas africanas más importantes del siglo XXI.