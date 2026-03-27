📺 Domingo perezoso → El ferrocarril subterráneo (2021) — Prime Video

Barry Jenkins — el director de Moonlight — adaptó la novela ganadora del Pulitzer de Colson Whitehead en diez episodios que son ya televisión histórica. Cora escapa de una plantación de algodón en Georgia y descubre que el ferrocarril subterráneo no es una metáfora: es un tren real, subterráneo, que cruza un país diseñado para que personas como ella no puedan ser libres. Una serie de una belleza y una dureza que no se olvidan. Disponible en español de España.