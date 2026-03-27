El pasado 25 de marzo la ONU conmemoró el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Más de doce millones de personas africanas fueron arrancadas de su tierra, encadenadas, cruzadas en barcos y vendidas entre los siglos XVI y XIX. Este crimen fue el motor del capitalismo moderno. Este fin de semana, tres piezas para no mirar hacia otro lado: el producto que lo sostuvo todo, las mujeres que resistieron desde dentro y la huida imposible convertida en imagen.
🎬 Viernes noche → La maldición del azúcar (2025) — Movistar Plus+
Mathilde Damoisel dirige este documental estrenado en 2025 que hace una sola pregunta: ¿cuál es el precio real del azúcar? La respuesta recorre cinco siglos — desde las primeras plantaciones esclavistas en el Atlántico hasta las formas contemporáneas de trabajo forzoso en Brasil, La Reunión, Sudáfrica y la República Dominicana. El azúcar construyó el capitalismo moderno sobre cuerpos esclavizados. Y el hilo no se ha roto. Para ver con tiempo y sin prisa.
📖 Sábado con café → Las negras — Yolanda Arroyo Pizarro (Yegüa de Troya/Penguin, 2025)
La escritora afropuertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro recupera las voces de las mujeres negras esclavizadas en América — sus oficios, sus resistencias, sus cuerpos — y las proyecta hacia un futuro que ellas no pudieron ver pero que nosotras habitamos. No es un libro sobre el pasado: es un libro sobre la memoria como gasolina. Publicado en España en 2025 por Yegüa de Troya, el sello de Penguin dedicado a voces disidentes. Para leer despacio.
📺 Domingo perezoso → El ferrocarril subterráneo (2021) — Prime Video
Barry Jenkins — el director de Moonlight — adaptó la novela ganadora del Pulitzer de Colson Whitehead en diez episodios que son ya televisión histórica. Cora escapa de una plantación de algodón en Georgia y descubre que el ferrocarril subterráneo no es una metáfora: es un tren real, subterráneo, que cruza un país diseñado para que personas como ella no puedan ser libres. Una serie de una belleza y una dureza que no se olvidan. Disponible en español de España.
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Redacción Afroféminas
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