viernes, marzo 27

¿Qué construyó el mundo moderno y quién pagó el precio? Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 27 al 29 de marzo

El pasado 25 de marzo la ONU conmemoró el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Más de doce millones de personas africanas fueron arrancadas de su tierra, encadenadas, cruzadas en barcos y vendidas entre los siglos XVI y XIX. Este crimen fue el motor del capitalismo moderno. Este fin de semana, tres piezas para no mirar hacia otro lado: el producto que lo sostuvo todo, las mujeres que resistieron desde dentro y la huida imposible convertida en imagen.

🎬 Viernes noche → La maldición del azúcar (2025) — Movistar Plus+

Mathilde Damoisel dirige este documental estrenado en 2025 que hace una sola pregunta: ¿cuál es el precio real del azúcar? La respuesta recorre cinco siglos — desde las primeras plantaciones esclavistas en el Atlántico hasta las formas contemporáneas de trabajo forzoso en Brasil, La Reunión, Sudáfrica y la República Dominicana. El azúcar construyó el capitalismo moderno sobre cuerpos esclavizados. Y el hilo no se ha roto. Para ver con tiempo y sin prisa.

📍 Ver en Movistar +

📖 Sábado con café → Las negras — Yolanda Arroyo Pizarro (Yegüa de Troya/Penguin, 2025)

La escritora afropuertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro recupera las voces de las mujeres negras esclavizadas en América — sus oficios, sus resistencias, sus cuerpos — y las proyecta hacia un futuro que ellas no pudieron ver pero que nosotras habitamos. No es un libro sobre el pasado: es un libro sobre la memoria como gasolina. Publicado en España en 2025 por Yegüa de Troya, el sello de Penguin dedicado a voces disidentes. Para leer despacio.

📍 Comprar en penguinlibros

📺 Domingo perezoso → El ferrocarril subterráneo (2021) — Prime Video

Barry Jenkins — el director de Moonlight — adaptó la novela ganadora del Pulitzer de Colson Whitehead en diez episodios que son ya televisión histórica. Cora escapa de una plantación de algodón en Georgia y descubre que el ferrocarril subterráneo no es una metáfora: es un tren real, subterráneo, que cruza un país diseñado para que personas como ella no puedan ser libres. Una serie de una belleza y una dureza que no se olvidan. Disponible en español de España.

📍 Ver en Prime Vídeo

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Redacción Afroféminas

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