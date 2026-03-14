🎬 Viernes noche → Four Lions (2010) — Filmin

Chris Morris dirige esta sátira brutal sobre cuatro musulmanes británicos tan incompetentes como radicalizados que intentan organizar un atentado. No es una película sobre el terrorismo — es una película sobre lo ridículo del estereotipo. Riz Ahmed protagoniza una de las críticas más afiladas al pánico moral post 11-S que ha dado el cine. Incomoda por las razones correctas: porque expone quién necesita realmente que los musulmanes sean el enemigo. Premio BAFTA al mejor guion.