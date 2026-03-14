El 15 de marzo es el Día Internacional contra la Islamofobia, declarado por la ONU en 2022 después de décadas en las que el miedo a lo musulmán se convirtió en política, en ley y en violencia cotidiana. No es un miedo que surgió solo: lo construyeron los medios, lo legitimaron los gobiernos y lo normalizaron las conversaciones de sobremesa. Este fin de semana proponemos tres maneras de desarmarlo — desde la risa, desde el análisis y desde la vida de quienes lo viven cada día.
🎬 Viernes noche → Four Lions (2010) — Filmin
Chris Morris dirige esta sátira brutal sobre cuatro musulmanes británicos tan incompetentes como radicalizados que intentan organizar un atentado. No es una película sobre el terrorismo — es una película sobre lo ridículo del estereotipo. Riz Ahmed protagoniza una de las críticas más afiladas al pánico moral post 11-S que ha dado el cine. Incomoda por las razones correctas: porque expone quién necesita realmente que los musulmanes sean el enemigo. Premio BAFTA al mejor guion.
📖 Sábado con café → La mezquita contestada. Islamofobia, racismo y capitalismo — Martin Lundsteen (Bellaterra, 2022)
Lundsteen analiza cómo la oposición a la construcción de mezquitas en España no es un fenómeno espontáneo sino una estrategia política articulada. Islamofobia, especulación urbanística y racismo de clase funcionando al mismo tiempo. Un libro que hace lo que mejor hace el análisis antirracista: poner nombre a lo que ya sabemos que ocurre. Publicado por Bellaterra.
📺 Domingo perezoso → Ramy (2019-2023) — Filmin
Ramy Youssef crea, dirige y protagoniza esta serie sobre su propia vida: egipcio de primera generación en Nueva Jersey, musulmán que quiere serlo bien, millennial que no siempre lo consigue. Tres temporadas que cuentan lo que ninguna serie sobre musulmanes había contado antes — no el terror, no la integración ejemplar, sino la contradicción cotidiana. Globo de Oro al mejor actor. Imprescindible.
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Redacción Afroféminas
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