Diciembre entra con ese aire de puente de la Inmaculada que nos pone a todos en modo desconexión anticipada. Y aunque afuera haga ese frío que te hace dudar si salir o quedarte con la manta, este finde trae propuestas que merecen tu atención: cine que grita resistencia, una serie que te va a atrapar, un libro que duele de verdad y una exposición que te va a cambiar la mirada. Así que abrígate bien o calienta el sofá, porque aquí van cuatro recomendaciones para alimentar tu cabeza y tu corazón.
La peli…
«Los manifestantes» (2025) – Estados Unidos
Dirigida por Kei Pritsker y Michael T Workman
En abril de 2024, el césped de la Universidad de Columbia se llenó de tiendas de campaña. Los estudiantes montaron el Campamento de Solidaridad con Gaza, una protesta que se convirtió en una acampada histórica contra la guerra y la complicidad institucional. Este documental entra directo al corazón de esos días: la organización colectiva, las negociaciones con la universidad, la llegada de la policía y las detenciones masivas. Sigue a Mahmoud Khalil, estudiante palestino que se convirtió en el rostro de la mediación y que meses después sería deportado por el gobierno de Trump. Los manifestantes trata sobre juventud que se la juega y sobre qué significa resistir cuando el Estado y las instituciones te piden que te calles.
🖤¿Por qué verla? Porque documenta un movimiento estudiantil que conecta con las protestas de 1968 contra Vietnam, porque nos recuerda que la solidaridad siempre tiene precio y que la lucha no termina cuando las tiendas se desmontan. Porque es una historia de dignidad contada desde dentro.
📍¿Dónde verla? Filmin
La serie…
«El show de Vince Staples» (2024-2025) – Estados Unidos NETFLIX
El rapero y actor Vince Staples se interpreta a sí mismo en esta comedia surrealista y mordaz ambientada en Long Beach, California. Medio famoso y medio rico, Vince navega por la vida cotidiana con un humor deadpan que mezcla lo absurdo con lo brutalmente real: atracos bancarios que se convierten en oportunidades de negocio, dramas familiares por unos macarrones con queso, encuentros con enemigos de la infancia y días que empiezan normales y terminan en el caos. Inspirada en Atlanta de Donald Glover (quien colaboró en su creación), la serie es una deconstrucción satírica de la experiencia afroamericana que juega con el formato de sitcom clásica mientras mantiene una furia contenida bajo su humor negro. La segunda temporada, recién estrenada en noviembre de 2025, profundiza en temas de duelo y paz interior con el mismo tono provocador.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es creatividad negra en estado puro, irreverente y sin pedir permiso. Porque Vince Staples tiene un timing cómico perfecto y la serie no se parece a nada que hayas visto, mezclando episodios de menos de 20 minutos con diálogos afilados y situaciones que parecen sketches pero duelen de verdad. Porque tiene un 94% en Rotten Tomatoes y porque necesitamos más voces como esta en la televisión.
El libro…
«Víctimas perfectas y la política del encanto» Mohammed El-Kurd
(Capitán Swing, 2025)
Mohammed El-Kurd escribe desde Sheikh Jarrah, el barrio de Jerusalén Este donde creció viendo cómo los colonos israelíes ocupaban casas palestinas una tras otra. En este libro feroz y necesario, el poeta y periodista palestino desmonta la trampa de la «víctima perfecta»: esa exigencia occidental de que los palestinos sean pasivos, educados, no violentos y moralmente puros para merecer empatía. El-Kurd se niega. Con una prosa que mezcla memoria personal, rabia política y poesía, denuncia cómo el mundo mide la humanidad palestina con una vara imposible: cualquier gesto de resistencia se convierte en prueba de barbarie, mientras la violencia colonial queda justificada o invisible. No pide permiso para existir ni para resistir.
🖤 ¿Por qué leerlo? porque nos confronta con nuestra propia complicidad cuando exigimos que las víctimas sean perfectas. Porque El-Kurd escribe como quien no tiene nada que perder y todo que decir. Porque después de más de un año de genocidio en Gaza, necesitamos leer a quienes viven la ocupación en carne propia y se niegan a pedir perdón por existir.
Comprar aquí
Y una exposición…
«John Akomfrah: Escuchando toda la noche la lluvia» Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
El artista británico de origen ghanés John Akomfrah transforma las salas del Thyssen en un océano de imágenes, voces y memoria. A través de cinco videoinstalaciones inmersivas —los llamados «Cantos»—, Akomfrah teje historias de la diáspora británica, los movimientos de independencia africanos, la generación Windrush, las guerras olvidadas y el cambio climático. El agua fluye como metáfora del tiempo, la migración y el desarraigo. Las pantallas múltiples nos envuelven en un collage de material de archivo, escenas filmadas y sonido envolvente que te obliga a detenerte, a escuchar, a mirar lo que la historia oficial borró. Akomfrah es uno de los grandes del videoarte contemporáneo, fundador del Black Audio Film Collective, y su obra es cine político que reescribe la historia desde los márgenes.
🖤¿Por qué visitarla? Porque es arte negro británico en estado puro, porque la exposición te hace sentir el peso de la memoria colonial y la urgencia climática sin soltar la mano de la belleza. Porque Akomfrah entiende que la escucha es un acto político y que las imágenes también tienen el poder de sanar. Y porque Madrid tiene pocas oportunidades de ver arte afrodiaspórico de este calibre en un museo grande.
📍¿Dónde y cuándo? Museo Thyssen-Bornemisza, hasta el 8 de febrero de 2026. Entrada incluida en la entrada general del museo. Lunes de 12 a 16h gratis.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, antirracista o feminista para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
