«Los manifestantes» (2025) – Estados Unidos

Dirigida por Kei Pritsker y Michael T Workman

En abril de 2024, el césped de la Universidad de Columbia se llenó de tiendas de campaña. Los estudiantes montaron el Campamento de Solidaridad con Gaza, una protesta que se convirtió en una acampada histórica contra la guerra y la complicidad institucional. Este documental entra directo al corazón de esos días: la organización colectiva, las negociaciones con la universidad, la llegada de la policía y las detenciones masivas. Sigue a Mahmoud Khalil, estudiante palestino que se convirtió en el rostro de la mediación y que meses después sería deportado por el gobierno de Trump. Los manifestantes trata sobre juventud que se la juega y sobre qué significa resistir cuando el Estado y las instituciones te piden que te calles.

🖤¿Por qué verla? Porque documenta un movimiento estudiantil que conecta con las protestas de 1968 contra Vietnam, porque nos recuerda que la solidaridad siempre tiene precio y que la lucha no termina cuando las tiendas se desmontan. Porque es una historia de dignidad contada desde dentro.