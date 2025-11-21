La peli…

«Goodbye Julia» (2023) – Sudán

Dirigida por Mohamed Kordofani

Muna, una cantante retirada del norte de Sudán, carga con la culpa de haber causado la muerte de un hombre del sur. Para aliviar su peso, emplea como criada a Julia, la viuda del fallecido, sin que esta conozca la verdad. En el contexto de los últimos años antes de la separación de Sudán del Sur en 2011, ambas mujeres construyen una relación compleja atravesada por secretos, clase, racismo y redención.

🖤¿Por qué verla? Porque es la primera película sudanesa en competir en el Festival de Cannes (Certain Regard) y fue candidata al Óscar. Porque cuenta la historia de dos mujeres negras en un país fracturado, y lo hace desde la intimidad y el dolor, pero también desde la esperanza de sanar.