Noviembre nos trae la primera ola de frío de verdad y ya no hay quien se resista: la manta llamando, el sofá esperando y esa pereza que te dice que quedarse en casa es, de hecho, el plan perfecto. Y como sabemos que a veces el mejor viaje es el que no requiere salir de tu salón, aquí van cuatro propuestas para calentar el fin de semana con cine, series, palabras que arden y música que te pone a bailar aunque sea descalza sobre la alfombra.
La peli…
«Goodbye Julia» (2023) – Sudán
Dirigida por Mohamed Kordofani
Muna, una cantante retirada del norte de Sudán, carga con la culpa de haber causado la muerte de un hombre del sur. Para aliviar su peso, emplea como criada a Julia, la viuda del fallecido, sin que esta conozca la verdad. En el contexto de los últimos años antes de la separación de Sudán del Sur en 2011, ambas mujeres construyen una relación compleja atravesada por secretos, clase, racismo y redención.
🖤¿Por qué verla? Porque es la primera película sudanesa en competir en el Festival de Cannes (Certain Regard) y fue candidata al Óscar. Porque cuenta la historia de dos mujeres negras en un país fracturado, y lo hace desde la intimidad y el dolor, pero también desde la esperanza de sanar.
📍¿Dónde verla? Filmin
La serie…
«Dreamers» (2025) – Reino Unido Filmin
Un grupo diverso de estudiantes de danza en Leeds se enfrenta a los altibajos más intensos de la adolescencia mientras entrenan bajo la exigente pero apasionada dirección de Erica, su profesora. Puppy, Koby, Liam y el resto del Chapeltown Collective luchan por conseguir un lugar en una prestigiosa competición nacional, enfrentándose a la ambición, la rivalidad, el romance y las presiones del mundo de la danza.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es danza, es juventud negra británica, es Leeds contado desde dentro. Porque los cuerpos bailan pero también hablan de resistencia, de comunidad y de crecer sin perder el ritmo.
El libro…
«Contra la cancelación. Y otros sueños de justicia transformativa» Adrienne Maree Brown
(Bellaterra Edicions, 2024)
La cultura de la cancelación nació como herramienta de justicia para quienes no tienen poder, pero se ha convertido en un mecanismo punitivo que reproduce lógicas de castigo. Adrienne Maree Brown, feminista negra, activista y doula, replantea la discusión desde una perspectiva antirracista, queer y transformativa: ¿nos sirve esta práctica? ¿Prefigura el mundo en el que queremos vivir? ¿Cómo rendimos cuentas sin repetirnos como opresores?
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque nos recuerda que la justicia real no se parece al castigo, y que nuestras luchas necesitan herramientas que nos fortalezcan en lugar de fragmentarnos. Porque Brown escribe como quien siembra, y sus palabras germinan. Comprar
Y un concierto…
«Kokoroko» ARTE Concert
Octeto londinense liderado por la trompetista Sheila Maurice-Grey que fusiona jazz con afrobeat, funk y groove de los 70. Herederos del legado de Fela Kuti, Kokoroko trae ritmos festivos, cálidos y llenos de vida, con una sección de vientos potente y una energía contagiosa que te levanta del sofá aunque no quieras.
🖤 ¿Por qué disfrutarlo? Porque suena a África, a Londres, a diáspora y celebración. Porque la trompeta de Sheila y el trombón de Richie Seivwright pintan paisajes sonoros que te hacen mover el cuerpo y el alma. Porque es jazz negro británico del que hace bailar y pensar al mismo tiempo.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, antirracista o feminista para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.