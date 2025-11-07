Noviembre arranca con esa nostalgia de los días que se acortan, pero también con una agenda cultural que no se achica ante nada. Este segundo fin de semana del mes llega cargado de propuestas que nos interpelan desde lugares incómodos: una película francesa que nos hace cuestionar cuánto poder tiene una acusación, una serie canadiense sobre niños robados de sus familias indígenas, un libro demoledor sobre las fronteras raciales en la migración africana, y una exposición histórica sobre el panafricanismo en el arte. Porque si algo nos toca este fin de semana, es mirar de frente lo que otros prefieren esconder. Aquí te dejamos nuestras recomendaciones para estos días.
La peli…
«La acusación» (2024) – Francia/Bélgica
Dirigida por Teddy Lussi-Modeste
En su segunda película, el cineasta Teddy Lussi-Modeste construye un thriller emocional inspirado en su experiencia como docente. Julien es un joven profesor que busca crear vínculos auténticos con su alumnado, especialmente con Leslie, una chica tímida y reservada. Pero su trato cercano es malinterpretado y otros compañeros lo acusan falsamente de acoso. El rumor se propaga y pronto Julien se enfrenta a una espiral de sospechas que amenaza con destruir su vida.
🖤¿Por qué verla? Porque explora la fragilidad de la reputación y el poder devastador de una acusación sin pruebas. Basada en hechos reales, esta historia se suma al movimiento «Pas de Vagues» que denuncia el silencio en las aulas ante la violencia y la falta de respaldo institucional a los docentes. Con música de Jean-Benoît Dunckel (Air) y protagonizada por François Civil, es un retrato tenso sobre cómo el miedo y la presión social pueden más que los hechos.
📍¿Dónde verla? Filmin
La serie…
«Little Bird, los niños robados» (2023) – Canadá
Filmin
Miniserie de seis episodios sobre el «Sixties Scoop», período en el que más de 20.000 niños indígenas fueron arrebatados de sus familias y entregados en adopción a familias blancas. La serie sigue a Bezhig Little Bird, arrancada de su hogar en Saskatchewan a los 5 años y adoptada por una familia judía de Montreal, donde es renombrada Esther Rosenblum. A sus 20 años, en vísperas de su boda, Esther inicia un viaje para recuperar su identidad y encontrar a la familia que le fue robada.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es un testimonio devastador sobre el genocidio cultural y la violencia institucional. Esta serie no rehúye la complejidad de la adopción forzosa sistemática, mostrando tanto el dolor de las familias indígenas como los dilemas de las adoptivas. Es una historia que conmueve sin caer en el chantaje emocional.
El libro…
«Las fronteras del color» Nayat Ahmed Abdesalam
(Editorial Círculo Rojo, 2025)
Un libro que es grito y susurro a la vez. Este ensayo testimonial traza un relato crudo sobre la migración africana hacia España, donde la piel se convierte en frontera. A través de la historia de Mamadou, la autora entrelaza memoria personal, crónica periodística y poesía para narrar lo que muchos prefieren no ver: cayucos abarrotados, desiertos infinitos, campamentos olvidados, y miradas que juzgan antes de preguntar. Aquí no hay héroes ni finales felices: hay madres que rezan por hijos desaparecidos, hay cuerpos que el mar devuelve sin nombre.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque este libro no pide compasión, exige justicia. Es una radiografía del racismo que convierte a las personas negras en sospechosas permanentes. La autora escribe desde la rabia contenida y desde el amor por quienes resisten, construyendo un relato que duele pero también despierta. Un texto urgente que nos recuerda que la dignidad, como el mar, no debería tener fronteras. Comprar
Y una exposición…
«Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica»
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
Una exposición histórica que analiza las manifestaciones culturales del panafricanismo desde 1919 hasta hoy. Comisariada por Elvira Dyangani Ose junto con Antawan Byrd, Adom Getachew y Matthew S. Witkovsky, es la primera gran muestra internacional sobre las prácticas artísticas que dan forma al «planeta negro». Con cerca de 350 piezas de un centenar de artistas de 80 países, la exposición explora el panafricanismo como otra visión del mundo, abordando el arte de la diáspora africana como clave de estéticas entre el continente y las comunidades negras dispersas globalmente.
🖤 ¿Por qué visitarla? Porque visibiliza lo que durante décadas ha sido ignorado en la historia del arte. Esta exposición es un acto de justicia epistémica que reivindica el panafricanismo no solo como movimiento político, sino como fuerza cultural transformadora. Con un potente programa público que incluye conversaciones y conexión con comunidades negras locales, el MACBA se convierte en espacio de encuentro y reflexión. Imprescindible.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, antirracista o feminista para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
