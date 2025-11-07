La peli…

«La acusación» (2024) – Francia/Bélgica

Dirigida por Teddy Lussi-Modeste

En su segunda película, el cineasta Teddy Lussi-Modeste construye un thriller emocional inspirado en su experiencia como docente. Julien es un joven profesor que busca crear vínculos auténticos con su alumnado, especialmente con Leslie, una chica tímida y reservada. Pero su trato cercano es malinterpretado y otros compañeros lo acusan falsamente de acoso. El rumor se propaga y pronto Julien se enfrenta a una espiral de sospechas que amenaza con destruir su vida.

🖤¿Por qué verla? Porque explora la fragilidad de la reputación y el poder devastador de una acusación sin pruebas. Basada en hechos reales, esta historia se suma al movimiento «Pas de Vagues» que denuncia el silencio en las aulas ante la violencia y la falta de respaldo institucional a los docentes. Con música de Jean-Benoît Dunckel (Air) y protagonizada por François Civil, es un retrato tenso sobre cómo el miedo y la presión social pueden más que los hechos.