SlaveVoyages.org: una herramienta digital contra el olvido de la esclavitud

La era digital está proporcionando una mirada más cercana a la trata transatlántica de personas esclavizadas, y gracias a ella un sitio Web presenta más de 50 años de investigación sobre la dispersión global forzada de africanos. Dar vida a SlaveVoyages.org requirió el trabajo de varios investigadores de todo el mundo.

La Web ha conseguido documentar más de 40.000 viajes de personas esclavizadas. Estos incluyen viajes desde África a toda América y el Caribe y Europa. Los expertos también han rastreado el comercio de africanos forzados a la esclavitud entre las Américas y el Caribe que no recibe mucha atención.

Los investigadores descubrieron que, debido a que la trata de personas esclavizadas era un negocio, existen más y mejores registros detallados del movimiento de los africanos a través del Atlántico que los registros de los viajes de europeos.

Los trabajos de este grupo de investigadores y Universidades estiman que para 1830 alrededor de cuatro africanos llegaron a las Américas por cada europeo. Sólo puede concluir que las nuevas culturas del continente y el caribe tienen más en común con África que con Europa.

Para las personas negras, descendientes de las personas esclavizadas, la conexión con un pasado borrado siempre es un problema, un estigma, una pregunta. Entre las características del sitio Web se encuentran varios mapas, donde se puede observar la progresión de la trata de esclavos entre el siglo XVI y el siglo XX. Estos mapas pueden ayudar a acercarse de alguna manera a conocer ese origen, ese lugar ancestral desde donde fueron traídos a la fuerza nuestros antepasados.

También en SlaveVoyages.org hay un recorrido virtual por una réplica exacta de un barco de personas esclavizadas. Se trata de un video en 3D hecho sobre la reconstrucción de los planos de un barco de personas esclavizadas encontrado en los archivos franceses. La imagen ofrece una visión realista de lo inhumano que era el comercio de seres humanos.



SlaveVoyages.org cuenta con una eneorme cantidad de documentos, mapas e imágenes que documentan miles de viajes de personas esclavizadas. Aún asó solo cubren una ínfima parte de lo que significó este crimen que se mantuvo durante siglos.

Los investigadores estiman que 12,5 millones de africanos esclavizados fueron sacados de su tierra natal entre los años 1500 y 1900. Pero incluso décadas de investigación en SlaveVoyages.org solo identificaron una fracción de los viajes que los africanos esclavizados realizaron a través del Atlántico.

SlaveVoyage.org es un argumento sólido para pagar reparaciones y enseñar la teoría crítica de la raza, porque los gobiernos, las industrias privadas y los individuos fueron parte y se beneficiaron de la trata de esclavos.

En los planes de estudios escolares no se habla del comercio de personas esclavizadas. Sería fundamental que esta verdad histórica se mostrase a los estudiantes, sobretodo en los lugares que estuvieron profundamente involucrados en este negocio criminal. Precisamente es en los países que más se beneficiaron del comercio esclavista (España, Portugal, Reino Unido, Holanda, Francia, EEUU, etc) es donde más controversia genera hablar de ello. Este pasado no se puede borrar, este pasado camina por las calles de nuestra sociedad y reclama verdad, justicia y reparación.

Puede averiguar cómo contribuir con información valiosa sobre el comercio de personas esclavizadas visitando SlaveVoyages.org.

Redacción Afroféminas

