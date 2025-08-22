Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 22 al 24 de agosto) Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición

La peli…

«Amistad» (1997) – USA

Dirigida por Steven Spielberg

Amistad relata la historia real de un grupo de africanos secuestrados y vendidos como esclavos, que en 1839 se rebelaron a bordo del barco español La Amistad. Tras ser apresados en la costa estadounidense, comienza una batalla legal por su libertad que llegó hasta la Corte Suprema.

🖤¿Por qué verla? La película ofrece una mirada directa a la brutalidad de la trata transatlántica y a las contradicciones de un sistema que defendía la esclavitud mientras proclamaba ideales de libertad.

📍¿Dónde verla? Prime Video