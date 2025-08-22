Una peli, una serie, un libro y una exposición para este fin de semana (del 22 al 24 de agosto) Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición

Mañana conmemoramos el Día Internacional del Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición, instaurado por la UNESCO para recordar a los millones de personas que sufrieron la esclavitud, sin duda el crimen más grave jamás cometido en la historia de la humanidad. Sus huellas aún las sentimos en el presente.
Desde Afroféminas queremos sumarnos a esta jornada de memoria con nuestras recomendaciones culturales para el fin de semana. Sin duda, es un buen ejercicio, recordar para sanar y entender el presente.
La peli…
«Amistad» (1997) – USA
Dirigida por Steven Spielberg
Amistad relata la historia real de un grupo de africanos secuestrados y vendidos como esclavos, que en 1839 se rebelaron a bordo del barco español La Amistad. Tras ser apresados en la costa estadounidense, comienza una batalla legal por su libertad que llegó hasta la Corte Suprema.
🖤¿Por qué verla? La película ofrece una mirada directa a la brutalidad de la trata transatlántica y a las contradicciones de un sistema que defendía la esclavitud mientras proclamaba ideales de libertad.
📍¿Dónde verla? Prime Video
La serie…
«El ferrocarril subterráneo» (2021) – Prime Video
Dirigida por Barry Jenkins y basada en la novela homónima de Colson Whitehead, esta serie de Prime Video narra la huida de Cora, una joven esclavizada en una plantación de Georgia, a través de una red clandestina de rutas de escape hacia la libertad.
🖤 ¿Por qué verla? La adaptación convierte la metáfora histórica del “ferrocarril subterráneo” en un tren real, creando un relato poderoso, visualmente impactante y profundamente conmovedor sobre la lucha por escapar de la esclavitud.
El libro…
«Negreros. Españoles en el tráfico y en los capitales esclavistas» de José Antonio Piqueras
Este libro desmonta la idea de que el tráfico de personas esclavizadas fue un fenómeno exclusivamente anglosajón. Piqueras documenta la implicación española en el comercio transatlántico, señalando cómo armadores, comerciantes y capitalistas de la península se enriquecieron gracias a este sistema criminal.
🖤 ¿Qué lo hace especial? Una investigación exhaustiva que pone nombres y apellidos a quienes participaron en el tráfico negrero y evidencia cómo esos beneficios influyeron en la economía española.
Y una exposición…
«La Infamia» Museu maritim .Av. de les Drassanes, s/n, Barcelona
La muestra revisa el papel de Catalunya en el comercio atlántico de personas esclavizadas, especialmente en Cuba y Puerto Rico, y cómo las fortunas generadas retornaron para financiar la industrialización y el auge económico catalán del siglo XIX.
🖤 ¿Por qué visitarla? La exposición ofrece documentos, objetos y relatos que interpelan directamente al presente.
📣 ¿Tienes una recomendación afro, caribeño o africano para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.