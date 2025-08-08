Una peli, una serie, un libro y un restaurante para este fin de semana (del 8 al 10 de agosto)

A veces necesitamos un finde que nos haga reír, reflexionar y, por qué no, ¡darnos un capricho! No se trata solo de desconectar, sino de hacer de este tiempo de vacaciones una fiesta para los sentidos, desde la pantalla hasta la mesa. ¿Qué mejor manera de pasar un buen rato que sumergirse en historias que nos retan, nos tocan el corazón y nos alimentan el alma? Aquí te dejamos nuestra selección para este fin de semana. ¿Preparada para darle la vuelta al mundo sin moverte del sofá?
La peli…
«Master» (2022) – USA
Dirigida por Mariama Diallo
¿Qué pasa cuando la exclusión se convierte en algo tan cotidiano que ni siquiera lo notamos? Master es un thriller que nos sumerge en la vida de tres mujeres en una universidad prestigiosa de élite, donde el racismo y la desigualdad están a la orden del día. Con un guion tenso, el filme ofrece una mirada aguda sobre el poder, la invisibilidad racial y las luchas internas que, a menudo, se desatan dentro de las instituciones académicas.
🖤¿Por qué verla? porque Master pone sobre la mesa algo que muchas veces preferimos ignorar: el racismo institucionalizado en las estructuras que nos rodean, sin importar cuánto esfuerzo pongamos por encajar en ellas.
📍¿Dónde verla? Puedes disfrutarla en Prime Video
La serie…
«From Scratch» (2022) – Netflix
Si te has quedado con ganas de un buen drama, esta serie lo tiene todo: amor, tragedia, gastronomía… y, sobre todo, una historia de superación y crecimiento personal. Basada en el libro de Tembi Locke, esta serie protagonizada por Zoe Saldana sigue la vida de una mujer que se enamora de un hombre siciliano mientras navega la adversidad de perder a un ser querido. A través de la comida, los recuerdos y los lazos familiares, From Scratch nos enseña lo importante que es encontrar la fuerza para comenzar de nuevo, siempre que estemos dispuestas a seguir adelante.
🖤 ¿Por qué verla? Porque, si alguna vez has necesitado empezar desde cero, From Scratch es la serie perfecta para recordarte que siempre hay algo nuevo que aprender sobre el amor y la vida, aunque a veces la vida misma nos lo ponga complicado.
El libro…
«Quédate conmigo» de Ayòbámi Adébáyò
Este libro es como un abrazo literario que te va envolviendo lentamente. En Quédate conmigo, Adébáyò nos lleva a Nigeria, en plena década de los 80, donde la historia de Yejide y Akin se convierte en un viaje de lucha, amor y tradiciones que enfrentan las expectativas de la familia, la cultura y el deseo personal. El tema del amor en tiempos de crisis, los derechos de las mujeres y la lucha por la autonomía personal se tocan con una delicadeza brutal.
🖤 ¿Qué lo hace especial? Este es uno de esos libros que, cuando lo terminas, sabes que has vivido algo profundo. Es un relato sobre los sacrificios, las decisiones y los desafíos que enfrentan las mujeres africanas, con una prosa que no te suelta hasta la última página.
Y un restaurante…
Eat Caribbean Carrer Montserrat, 4, Barcelona
Si alguna vez has soñado con saborear las auténticas delicias del Caribe, Eat Caribbean es tu lugar en Barcelona. Con su ambiente vibrante y acogedor, este restaurante celebra la cocina caribeña en todo su esplendor, ofreciendo desde suculentos arroz con gandules hasta sabrosos patacones, pasando por deliciosos plátanos fritos y platos elaborados con cariño y sabor. Cada bocado es un viaje directo al corazón del Caribe, lleno de historia y tradición.
🖤 ¿Por qué visitarlo? Porque Eat Caribbean es un pedacito del Caribe en Barcelona. Es un lugar donde la cultura y la gastronomía se entrelazan, trayendo un trozo de nuestra diáspora en cada plato. Además, si buscas una experiencia gastronómica auténtica, con ingredientes frescos y vibrantes, este es el sitio.
☎️ Reserva www.eatcaribbean.es o directamente en el teléfono +34 698 35 75 82
📣 ¿Tienes una recomendación afro, caribeño o africano para tu ciudad o barrio? Escríbenos. Esta sección la construimos entre todas. Porque las referencias también se comparten.
Descubre más desde Afroféminas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.