Una peli, una serie, un libro y un restaurante para este fin de semana (del 8 al 10 de agosto)

«Master» (2022) – USA

Dirigida por Mariama Diallo

¿Qué pasa cuando la exclusión se convierte en algo tan cotidiano que ni siquiera lo notamos? Master es un thriller que nos sumerge en la vida de tres mujeres en una universidad prestigiosa de élite, donde el racismo y la desigualdad están a la orden del día. Con un guion tenso, el filme ofrece una mirada aguda sobre el poder, la invisibilidad racial y las luchas internas que, a menudo, se desatan dentro de las instituciones académicas.

🖤¿Por qué verla? porque Master pone sobre la mesa algo que muchas veces preferimos ignorar: el racismo institucionalizado en las estructuras que nos rodean, sin importar cuánto esfuerzo pongamos por encajar en ellas.

📍¿Dónde verla? Puedes disfrutarla en Prime Video