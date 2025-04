«Number One on the Call Sheet» el documental sobre las estrellas negras de Hollywood

Hay muchos documentales sobre la relación entre los afroamericanos y Hollywood, pero el nuevo documental en dos entregas “Number One on the Call Sheet” en Apple TV+ examina las carreras de los que sí han triunfado.

Según Reggie Hudlin, quien dirigió la primera entrega, sobre actores masculinos negros, «Es una historia de triunfo, una historia sobre cómo los sueños se hacen realidad».

Su entrega incluye a algunos de los nombres más importantes de la industria, como Denzel Washington, Dwayne «The Rock» Johnson, Idris Elba y muchos más. Jamie Foxx y Kevin Hart, quienes aparecen entrevistados, también produjeron los documentales.

Hudlin explora cómo estos sueños se hicieron realidad y si alguna vez fueron sueños que cada hombre persiguió conscientemente. La variedad de respuestas demuestra que no existe un único camino para convertirse en un actor negro exitoso en Hollywood.

Como director veterano de los clásicos «House Party» y «Boomerang» y productor de «Django desencadenado», Hudlin, a quien se le puede ver entrevistando a los actores, se presenta más como un igual entre ellos. Esa dinámica le da a su conversación una mayor intimidad. En algunos fragmentos parece que estemos escuchando detrás de una cortina como dos amigos se hacen confidencias.

“Era un ambiente muy relajado porque no era solo ‘Vamos a promocionar la última película’”, explicó Hudlin. “Solo estábamos hablando, ¿no? Casualmente había cámaras. Fue maravilloso”.

Eddie Murphy saltó a la fama tras unirse al elenco de «Saturday Night Live» a los 19 años. Habla de que no existe un modelo a seguir para que un protagonista negro alcance el estrellato instantáneo, especialmente considerando lo activamente que Sidney Poitier y Harry Belafonte trabajaron para abrir esas puertas.

Hudlin también les pregunta a los actores sobre la vida más allá del trabajo. «Creo que hay historias muy impactantes de Will Smith, Kevin Hart y Jamie Foxx» al hablar sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, dijo Hudlin, «que, como saben, son preguntas que la gente suele hacerles a las mujeres, ¿verdad? Los hombres también se preocupan por sus esposas y sus hijos».

Smith comparte sus defectos como padre al hablar de su hija Willow, quien alcanzó el éxito musical a los 10 años con su sencillo de 2011 «Whip My Hair». Johnson revela cómo cambió su enfoque hacia la familia y el éxito en Hollywood tras el fracaso de su primer matrimonio.

A diferencia de Hudlin, Shola Lynch, quien dirige la segunda entrega, sobre mujeres negras, no tenía la misma familiaridad hollywoodense. En cambio, la documentalista responsable de «Chisholm ’72: Unbought and Unbossed» y «Free Angela Davis and All Political Prisoners» dijo que también ve su papel desde una perspectiva histórica.

«Es increíble que haya 17 mujeres negras en Hollywood que podrían considerarse actrices principales, y eso no es todo lo que podríamos haber entrevistado», dijo. «Así que es una forma de marcar una época».

Entre esas 17 mujeres se incluyen Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Gabrielle Union , Halle Berry , Viola Davis , Alfre Woodard y más.

Ya sea Nia Long hablando sobre John Singleton o Berry discutiendo su enfoque para hacer una audición para Spike Lee en «Jungle Fever», los espectadores pueden notar el machismo que todavía hoy domina en la Meca del cine.

“Es parte de la construcción de cómo se posiciona a las mujeres en Hollywood”, dijo Lynch. “Son la protagonista femenina, básicamente para apoyar al hombre. Esa ha sido la tradición, ¿verdad? Y muchas mujeres han tenido algunos de sus trabajos más importantes gracias a que las incluyeron en una película de Will Smith o algo así. Esa es simplemente la función del sexismo en nuestra sociedad, y luego se replica en Hollywood, y la historia de las mujeres trata de cómo lidiar con eso”.

Tanto Union como Davis hablan sobre las limitadas oportunidades que han tenido las mujeres negras para protagonizar en la pantalla. Union se sincera sobre cómo interpretar a la mejor amiga de mujeres blancas, gracias a su atractiva apariencia convencional, salpica la mayor parte de su currículum inicial, mientras que Davis habla sobre la escasez de papeles protagónicos para mujeres de su edad y color. Octavia Spencer describe sus inicios como enfermera, mientras que Long aborda los rumores sobre su «dificultad».

Sin embargo, no son los desafíos lo que más destaca aquí. Se trata, en cambio, de algo más esencial, señala Lynch.

“Lo que me pareció hermoso es la hermandad que implica”, dijo Lynch sobre el proyecto en su conjunto. “Necesitamos vernos más e identificar esa excelencia porque, sinceramente, si estás en la cima, es por algo”. AGENCIAS

