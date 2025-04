Halle Berry ha hablado sobre ser la primera (y única) mujer negra en ganar el Oscar a mejor actriz en los casi 100 años de historia de los Premios de la Academia .

En el documental de Apple TV+ «Number One on the Call Sheet», Berry reflexiona sobre lo sucedido desde que ganó el Óscar en 2002 por su papel en Monster’s Ball. Desde entonces, ninguna otra actriz negra se ha alzado con el premio.

“Me ha obligado a preguntarme: ¿importó?”, pregunta Berry. “¿Realmente cambió algo para las mujeres de negras? ¿Para mis hermanas? ¿Para nuestra trayectoria?”

El documental muestra un montaje de actrices negras que pierden ante mujeres blancas en los Oscar . En total, 13 actrices negras han sido nominadas al premio, incluyendo, más recientemente, a Cynthia Erivo , quien ha sido nominada dos veces. Este año, Erivo fue nominada por su papel en Wicked, pero perdió ante la estrella de Añora, Mikey Madison. Viola Davis también fue nominada dos veces, para un total de 15 nominaciones para actrices negras.

Berry dice en el documental que pensaba que una actriz negra tenía buenas posibilidades de ganar en 2021.

“Hace unos años, estaba en la mesa con Andra Day, y estaba frente a Viola Davis, y ambas estaban nominadas por actuaciones estelares (Day por The United States vs. Billie Holoday y Davis por Ma Rainey’s Black Bottom), y estaba 100 por ciento segura de que este era el año en que una de ellas se llevaría este premio”, dice, y agrega: “Por razones igualmente diferentes y hermosas, ambas lo merecían, y yo estaba segura”.

Sin embargo, Frances McDormand consiguió su tercer Oscar por Nomadland.

“El sistema no está realmente diseñado para nosotras, así que tenemos que dejar de codiciar lo que no es para nosotras”, añade Berry. “Porque, al fin y al cabo, se trata de ‘¿Cómo impactamos la vida de las personas?’, y para eso sirve fundamentalmente el arte”.

En el documental, Taraji P. Henson y Whoopi Goldberg también expresan su incredulidad por la falta de ganadores del Oscar a la mejor actriz negra.

«Un momento, ¿ninguno de nosotras fue lo suficientemente buena?», pregunta Goldberg. «¿Nadie? ¿De toda esta gente, nadie? ¿Qué nos estamos perdiendo? Esta es una conversación que la gente tiene todos los años».

Goldberg es una de las 10 mujeres negras que han ganado el Óscar a mejor actriz de reparto. Henson tiene una teoría sobre por qué las mujeres negras ganan más premios a mejor actriz de reparto.

«No creo que la industria nos vea realmente como protagonistas, ¿sabes?», dice en el documental. «Nos dan premios a las actrices de reparto como si fueran un caramelo. Eso simplemente… no sé qué hacer con eso. Porque, ¿qué me estás diciendo?»

