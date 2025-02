Grammy 2025: Kendrick Lamar arrasa, Beyoncé hace historia y Doechii dedica su primer Grammy a las chicas negras

En los Premios Grammy 2025, celebrados ayer 2 de febrero en Los Ángeles, los artistas negros lograron hitos históricos, reflejando su profundo impacto en la industria de la música.

Beyoncé hizo historia al ganar el Álbum del Año por Cowboy Carter , lo que supone su primera victoria en esta prestigiosa categoría después de varias nominaciones anteriores. En su emotivo discurso de aceptación, dedicó el premio a Linda Martell , la primera mujer negra en actuar en el Grand Ole Opry, y afirmó: «Han pasado muchos, muchos años. Quiero dedicarle esto a la Sra. Martell».

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles le entregó el trofeo, subrayando la importancia del momento. El presentador Trevor Noah comentó: «Finalmente lo vimos suceder, todos», reconociendo el esperado reconocimiento para una de las artistas más trascendentes de la música. Además de su victoria en el AOTY, la artista multiplatino se convirtió en la primera mujer negra en ganar el premio al Mejor Álbum Country por Cowboy Carter. Las victorias de esta noche la convirtieron en la ganadora del GRAMMY más premiada de todos los tiempos, ahora con 35.

En el ámbito del hip-hop, Kendrick Lamar arrasó en todas las categorías en las que fue nominado, llevándose premios a Disco del año, Mejor interpretación de rap, Mejor canción de rap, Mejor video musical y Canción del año por «Not Like Us», ¡convirtiendo al álbum en el primer álbum de diss en ganar un Grammy!

En su discurso de aceptación, Lamar dedicó los premios a su ciudad natal, proclamando: «Vamos a dedicar este a la ciudad», antes de mencionar varios barrios de Los Ángeles.

La rapera emergente Doechii hizo historia al convertirse en la tercera mujer en ganar el premio al Mejor Álbum de Rap por su mixtape Alligator Bites Never Heal. Presentada por la ganadora anterior Cardi B , Doechii pronunció un discurso emotivo en el que afirmó: «Puse mi corazón y mi alma en este mixtape. Pasé por mucho y me dediqué a la sobriedad y Dios me dijo que sería recompensada y me mostraría lo bueno que puede llegar a ser». Se une a Lauryn Hill y Cardi B como las únicas mujeres que han ganado este premio desde su creación en 1989.

Doechii terminó su discurso gritando a todas las mujeres negras que estaban mirando.

“Sé que hay muchas chicas negras ahí afuera, muchas mujeres negras ahí afuera que me están mirando ahora mismo, y quiero decirles que pueden hacerlo”, dijo Doechii. “Todo es posible. No permitan que nadie proyecte estereotipos sobre ustedes, que les digan que no pueden estar aquí, que son demasiado oscuras o que no son lo suficientemente inteligentes o que son demasiado dramáticas o que son demasiado ruidosas”. Agregó: “Ustedes son exactamente quienes necesitan ser para estar justo donde están”. AGENCIAS

