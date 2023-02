10 películas para ver en el Mes de la Historia Negra

En todos los ámbitos de nuestra vida diaria, si nos paramos a analizar o simplemente prestamos atención, nos damos cuenta de que existe el racismo, por mínimo que sea. El cine también ha sido participe de la distribución y profundización en la discriminación racial. Contribuyendo con personajes negros que mostraban los estereotipos todavía perduran dentro de la comunidad negra, representándolos como personas violentas, escandalosas, pervertidas, etc.. Además históricamente los personajes negros tenían mu poca relevancia en las tramas. ¿Quién no recuerda esa regla no escrita de que el negro siempre era el primero en morir?

Con el tiempo surgió lo que denominaríamos “cine de reconciliación”, donde las personas negras comenzaron a interpretar papeles como los que antaño representaban las personas blancas, tratando de erradicar los perjuicios y el racismo que se difundió durante décadas, además, de representarse historias sobre el racismo que sufrió la comunidad negra, concienciando a las personas sin pretender que su único público fuesen las mismas personas negras.

Actualmente hay muchísimas películas y documentales que hablan sobre racismo, movimientos afro o reivindicación cultural negra. Pero las películas que voy a recomendar no tienen necesariamente el racismo como eje principal, pues la evolución del cine en la actualidad ha propiciado a que las películas en las que aparecen actores y actrices negros no sean simplemente “películas para negros/as”, donde representan la historia negra. Son películas donde puedes sentirte identificado; películas de acción, misterio, fantasía… En la que el actor o actriz puede ser una persona negra porque no tiene que depender su talento de su color de piel.

Así que, preparad vuestro snack favorito, la bebida que más os guste y dadle al play porque comienza la maratón sobre películas para ver en el Mes de la historia negra.

1. Comenzando el ranking para los más pequeños y fans de Marvel, empezamos con la película “Spiderman: un nuevo universo”.

Tras ser picado por una araña y adquirir superpoderes, el adolescente Miles Morales se dedica a llevar una doble vida en la que compagina su rutina en el instituto con patrullar la ciudad y perseguir a villanos.

En este caso, Marvel quiso renovar al personaje más conocido con una nueva identidad, nuevas habilidades y una vestimenta un poco diferente a la original. Miles morales es un adolescente con raíces afroamericanas y latinas, es más joven que Peter Parker, vive en un entorno diferente y muestra una visión nunca vista en la saga cinematográfica Spiderman.

Esta película podéis encontrarla tanto en Amazon Prime Video como en Netflix.

2. “Belle” y no, no hablamos de la princesa tan conocida de Disney, sino de la película británica de 2013.

La película basada en hechos reales está inspirada en la pintura de 1779 de Dido Elizabeth Belle junto a su prima Lady Elizabeth Murray, en Kenwood House. Este lienzo fue encargado por su tío abuelo, William Murray, primer conde de Mansfield y presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra. Belle nació en las Indias Occidentales y era la hija ilegítima del sobrino de Mansfield.

La película se centra en la relación sentimental de Belle con un aspirante a abogado y se desarrolla en un momento de gran importancia para la legislación sobre la esclavitud. El caso judicial que se conoció como la masacre del Zong, en el que los esclavos de un barco negrero (nombre con el que se conocían los barcos que transportaban negros para su esclavitud y comercio), donde murieron arrojados por la borda y el propietario demandó a la compañía de seguros por las pérdidas ocasionadas por la muerte de los esclavos. Lord Mansfield dictó una sentencia en este caso en 1786, contribuyendo a la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña.

Esta película podéis verla tanto en Amazon Prime Video como en Disney+.

3. Para entender el contexto de la película recomendada anteriormente, que contribuyó a la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña, podéis ver la película “12 años de esclavitud”.

El guion, escrito por John Ridley, es una adaptación de la autobiografía de Solomon Northup, un músico afroamericano nacido libre en el estado de Nueva York. Fue secuestrado en Washington D. C. en 1841, vendido como esclavo y más tarde liberado en 1853 tras trabajar en plantaciones de Luisiana durante 12 años.

La película muestra la era de la esclavitud en los Estados Unidos y se encuentra en Amazon Prime Video y Movistar.

4. Otro de los estrenos del 2013 que enganchó y emocionó al público fue “El mayordomo”.

Basada en hechos reales, esta película muestra a Cecil Gaines, un joven que trata de escapar de la segregación racial del Sur de Estados Unidos. A lo largo de su viaje a la madurez, adquiere habilidades que le permiten acceder a una oportunidad única: un trabajo como mayordomo en la Casa Blanca.

La película muestra el racismo en aquella época y los diversos trabajos y trato que tiene el joven negro.

La película está actualmente en Netflix y Movistar Plus.

5. The Help, conocida como “Criadas y señoras” en castellano, se centra en el racista Mississippi de los años 60, donde Skeeter, una joven sureña que regresa de la universidad decidida a convertirse en escritora, entrevista a sirvientas negras para contar sus duras historias.

En este caso, además de la historia principal, se muestra la realidad del segregacionismo sureño previo a las luchas de derechos vciviles, dodne la palabra de una persona negra no valía nada.

Pero ha sido visto que lo que las mujeres blancas consiguieron, las mujeres negras tuvieron que esperar más años para poder realizar, porque antes que mujeres, eran negras. Esto implica que Skeeter, escriba y publique el libro, siendo la verdadera escritora de “The Help” Aibileen Clark.

Esta película hay que verla con cautela, porque incide en el complejo de Salvador blanco. La propia Viola Davis ha declarado que no volvería a hacer la película.

La película se encuentra en Amazon Prime Video, Apple TV y Disney+.

6. Volviendo con la actriz Octavia Spencer, que interpretó a Minny Jackson en “The Help”, representó a Dorothy Vaughn en “Hidden Figures”.

Conocida en castellano como Figuras Ocultas, esta película narra la historia real sobre Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson; tres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años setenta, en plena carrera espacial y en la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra estadounidense. Gracias a la aportación de Katherine con sus cálculos matemáticos, John Glenn se convirtió en el primer astronauta estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra. De este modo, las tres mujeres consiguieron convertirse en las primeras mujeres afroamericanas en alcanzar metas hasta entonces imposibles debido a que eran negras. Además del ya citado logro de Katherine Johnson, cabe destacar que Dorothy Vaughan consiguió ser la primera supervisora de los servicios de IBM en la Agencia, mientras que Mary Jackson se convirtió en la primera mujer en ser ingeniera aeroespacial de Estados Unidos.

La película muestra a su vez distintos momentos en los que la segregación racial están presentes, donde cada científica ha de luchar para conseguir el mismo derecho y respeto que el de sus compañeros blancos. Además de reflejar que, en aquella época sobre todo, la aceptación de las mujeres en el mundo científico era muy limitada.

La película está disponible en Apple TV, Movistar y Amazon Prime Video.

7. Volviendo a la música de los años 60, situamos la película “Green Book”.

La película narra un viaje de Tony Lip y Don Shirley, cuando sus vidas se entrelazan y el rudo italoamericano del Bronx Tony es contratado como chófer del pianista negro Shirley.

Durante todo el trayecto, Tony y Shirley estrechan su relación mientras que su nuevo chófer comienza a comprender lo que supone ser un músico negro en aquella época.

La película está disponible en Netflix, HBO y Apple TV.

8. Hay varias películas sobre Martin Luther King Jr. pero en este caso vamos a centrarnos en “Selma”.

Martin Luther King Jr. fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968.

En este caso, la película es una crónica sobre la lucha de Martin Luther King Jr. en defensa de los derechos civiles. En la película se recorre la marcha desde Selma a Montgomery en 1965, que llevó al presidente Lyndon B. Johnson a aprobar la ley sobre el derecho al voto de los ciudadanos negros.

La película se puede ver en Apple TV y Movistar Plus.

9. Jazz con “Louis Armstrong: Black and Blues” que honra la vida del famoso trompetista.

El documental muestra el legado del músico como padre fundador del jazz.

Es una excelente narración de la vida de Armstrong y en paralelo hace un retrato de la historia americana desde la Guerra Civil al movimiento por los derechos civiles. Sin duda una manera excelente de saber cómo se convirtió en uno de los músicos más conocidos.

El documental puede verse en Apple TV.

10. Y para finalizar este ranking, no podía recomendaros otra película que no fuese “Black Panther: Wakanda forever”.

La secuela de Black Panther seguirá explorando el incomparable mundo de Wakanda y a la mayoría de los personajes presentados en la película de 2018.

Actualmente, esta película se encuentra disponible en Apple TV, Movistar, Amazon Prime Video y Disney +.

Esta película de Marvel afirma de forma positiva la identidad de la gente negra y su cultura, de forma en la que la comunidad negra puede verse identificada, ya que hace referencia a las raíces afro. Wakanda no se trata de una tierra de esclavos, de personas marginadas y débiles. Es una tierra digna, poderosa, donde todos son importantes y la negritud deja de ser sinónimo de lo malo para convertirse en algo hermoso. Orgullo es la palabra con la que describiría esta película e igual que durante todo este mes, la historia de las personas negras importa, por lo que…

Disfrutad de cada película, sentíos representaos y enorgulleceos del color de nuestra piel que no es nada más que belleza y poder.